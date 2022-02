ONG-ul care premiază profesorii performanţi de la ţară. Modele de urmat în şcoală şi în comunitate

FOTO Teach for Romania

Prin această competiţie, Teach for România îşi doreşte să aducă un plus de vizibilitate profesorilor din mediul rural care reuşesc să creeze un loc primitor în care copiii învaţă de drag, nu de frică - profesori inspiraţionali care se implică în şcoală şi comunitate, cadre didactice cu o motivaţie puternică, care schimbă faţa sistemului de educaţie din România.

Teach for Romania este o organizaţie non-guvernamentală, care de 8 ani recrutează şi pregăteşte oameni valoroşi să devină profesori şi învăţători în şcolile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunităţi. În anul şcolar 2021-2022, 118 cadre didactice fac parte din programul Teach şi predau în 94 de şcoli, din 22 de judeţe. Comunitatea de profesori Teach for Romania ajunge la peste 20. 000 de copii.

1 din 5 elevi din mediul rural abandonează şcoala

În România, 1 din 5 elevi din mediul rural abandonează şcoala şi tot 1 din 5 elevi nu reuşeşte să obţină media 5 la Evaluarea Naţională. Procentul elevilor care obţin medii sub 5 este dublu în mediul rural comparativ cu cel urban. De altfel, peste 200.000 de copii suferă de bullying în şcoli, adică experimentează excludere, umilire, ameninţări, violenţă fizică şi verbală, iar jumătate din copiii României sunt la risc de sărăcie şi excluziune socială, cu şanse reduse de a-şi construi un viitor.

Mai mult decât atât, datele Comisiei Europene menţionează explicit apartenenţa la mediul rural ca factor de risc educaţional, cu impact direct în abandon şcolar, absenteism şi rezultate şcolare slabe.

Dincolo de indicatorii vizibili privind nivelul ridicat de abandon şcolar, performanţe academice foarte scăzute, violenţa, resursele limitate – invocate adesea când vine vorba despre şcolile din medii vulnerabile – sunt provocări foarte specifice şi complexe. Provocări pentru care profesorii din mediile dezavantajate reuşesc să găsească soluţii.

Profesorii care demonstrează că se poate

Cu toate acestea, sunt cadre didactice în mediul rural care reuşesc să demonstreze că se poate, că inechitatea poate fi adresată.

„La Teach for Romania, am văzut, în cei 8 ani de lucru la firul ierbii în comunităţile vulnerabile, atât de mulţi dascăli cu vocaţie, care pun pasiune şi creează un mediu şcolar incluziv, creativ, echitabil pentru elevii lor. Ştim cât e de greu şi frustrant, dar mai ştim şi cât e de împlinitor atunci când vedem rezultate. Evenimentul pe care îl dedicăm acestor oameni implicaţi vine ca semn de recunoştinţă şi mulţumire că nu renunţă să creadă în potenţialul elevilor, că îşi doresc să ajungă la fiecare în parte, le creează contexte de învăţare adaptate şi le oferă şansa la un viitor mai bun prin educaţie. Aceşti profesori merită să iasă din anonimat, iar efortul, dăruirea şi perseverenţa lor să fie recunoscute”, spune Iulia Pielmuş, director executiv, Teach for Romania.

Cum se fac nominalizările

Poate fi nominalizat orice cadru didactic (învăţător, profesor, consilier şcolar) care este sau a fost angajat într-o şcoală din mediul rural. Propunerile de candidaturi pot fi făcute de către elevi, părinţi, membri ai comunităţii, colegi de cancelarie sau inspectori şcolari, profesori metodişti sau alţi specialişti din educaţie, până la data de 27 februarie 2022, pe site-ul: https://teachforromania.org/echitateineducatie

Categoriile de nominalizare sunt:

Prevenirea abandonului şcolar

Dezvoltarea literaţiei

Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale

Dezvoltarea leadership-ului la elevi

Implicarea în comunitate

