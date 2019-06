Olimpicul la Fizică şi Informatică care se relaxează cu probleme la Matematică. „Dacă te străduieşti puţin, vei descoperi frumuseţea acestor materii“

Luca Mihai Răscărachi a devenit pasionat de fizică în urmă cu doar un an, iar de atunci nu face altceva decât probleme la această materie care îl fascinează. A câştigat fără probleme faza judeţeană a olimpiadei de Fizică şi a obţinut acum câteva săptămâni medalia de aur la Olimpiada Naţională de Fizică. Când nu face calcule, îi place să fie în laborator alături de profesor şi să facă experimente.

A descoperit că fizica are aplicabilitate practică şi îl ajută să-şi explice tot ceea ce se întâmplă în jur. Şi asta după ce a înţeles că fizica nu se limitează la nişte calcule teoretice pe hârtie, ci vine cu explicaţii logice pentru fiecare fenomen care se întâmplă în viaţa reală, pornind de la mişcarea roţilor unei maşini, frecarea aerului sau menţinerea în zbor a unei păsări prin bătaia aripilor. Ceea ce pe alţi adolescenţi îi sperie pe Luca îl atrage: problemele de matematică şi calculele. Limba română şi geografia sunt, de asemenea, importante pentru micul gălăţean, dar când vorbim de informatică, fizică şi matematică, brusc ochii lui încep să scânteieze. Totul capătă sens atât timp cât poate face câteva calcule ca să ajungă la un rezultat.

Ca să vă faceţi o idee despre dificultatea probelor de la Olimpiada Naţională de Fizică din acest an pe care le-a avut Luca de rezolvat, este suficient să spunem că una dintre ele a fost prelucrarea unor date experimentale, un test ce se poate dovedi greu chiar şi pentru un olimpic de clasa a XII-a. „Îmi place foarte mult să rezolv probleme şi să văd că, în final, obţin rezultatul care trebuie. Doamnei profesoare Cătălina Caragea îi datorez acest rezultat de la olimpiadă. La olimpiada naţională din acest an am primit la unul dintre subiecte o rolă, o riglă şi un cub ca să terminăm o masă şi am avut de stabilit dacă şi cum se mută punctul de sprijin. Deci s-a îmbinat teoria cu practica“, ne face Luca un scurt rezumat al competiţiei.

Scrie programe care rezolvă probleme matematice

Olimpicul abia începe să descopere fizica, pentru că a făcut deocamdată doar mecanică, iar recent a început şi cursurile de optică, unde abia aşteaptă să înveţe despre reflexie, refracţie, reflexia totală, dispersia luminii, dar şi cum se formează curcubeul, iluziile, mirajele optice şi aurora polară.

Într-o perioadă în care mulţi elevi şi, în special, olimpici se plâng că au prea mult de învăţat la anumite materii, Luca se declară fascinat de tot ceea ce află zilnic la şcoală, chiar dacă ţine să puncteze că ar fi dorit ca programa şcolară să nu se mai schimbe de la an la an pentru că îi va debusola pe elevi. Deşi la prima vedere pare un adolescent introvertit, cu care nu poţi discuta prea multe, în realitate Luca este o fire extrem de competitivă, dovadă stând doar rezultatele obţinute în acest an la olimpiade. După ce a câştigat aurul la naţionala de fizică, Luca a obţinut şi medalia de argint la Olimpiada Naţională de Informatică, şi-a adjudecat şi Olimpiada Judeţeană de Matematică şi ar fi participat şi la faza naţională, dar competiţia s-a suprapus cu cea de la informatică şi a fost nevoit să renunţe la unul dintre concursuri.

Luca (dreapta) alături de colegii săi olimpici FOTO Facebook/pagina personală

Ne dezvăluie că pasiunea sa pentru Informatică este la fel de mare ca aceea pentru fizică, iar scrierea unor programe se dovedeşte la fel de uşoară pentru adolescentul genial ca mersul pe jos. „Sunt programe care te ajută să faci anumite calcule, îşi simplifică munca, dar sunt de ajutor şi când ai de rezolvat o problemă. Este suficient să scrii în acest program ce calcule vrei să facă şi el va face“, ne introduce puţin Luca în lumea fascinantă a cifrelor.

Totul are o explicaţie matematică, chiar şi în Chimie

În 2020, Luca intenţionează să participe şi la olimpiada de chimie. După ce a început să pătrundă în tainele fizicii, olimpicul vrea acum să afle care sunt mecanismele care stau la baza funcţionării organismelor vii, dar şi cum şi în ce condiţii se produc procesele chimice în natură şi în corpul uman.

Pasiunea lui Luca pentru ştiinţele exacte are un numitor comun: matematica. Problemele de matematică care pentru alţi adolescenţi de vârsta lui ar fi o durere de cap sunt pentru Luca o modalitate de a se relaxa şi a-şi ocupa timpul cu ceva care îi place la nebunie: calculele. Olimpicul are şi un mesaj pentru copiii care sunt reticenţi când aud de matematică, fizică şi informatică. „Aceste materii au o latură foarte frumoasă. Este plină de calcule şi formule. Dacă te străduieşti puţin, vei descoperi frumuseţea lor“, punctează Luca.

Îi place să meargă în excursii şi în tabere şi este pasionat de alimentaţia sănătoasă, iniţiind chiar un mic sondaj online pentru a vedea dacă cei cu care interacţionează preferă să mănânce vegetarian sau sunt înclinaţi către o dietă din care nu lipseşte carnea. Se va folosi de perioada petrecută în gimnaziu şi liceu pentru a acumula cât mai multe cunoştinţe şi a descoperi către ce facultate să se îndrepte după absolvire, astfel încât să îşi pună în valoare talentul pentru matematică şi crearea de programe informatice.

Dacă ar fi să aleagă acum, ar merge pe o carieră de programator IT, dar nimic nu este definitiv la 14 ani, iar Luca ne dezvăluie că se va bucura de fiecare clipă petrecută pe băncile şcolii, dar şi de olimpiadele la care abia aşteaptă să participe. Şi-a propus să îşi găsească un job care să îmbine fizica cu informatica şi speră să devină un exemplu şi pentru alţi copii care împărtăşesc pasiunea lui pentru ştiinţele exacte.

