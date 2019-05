Olimpicul de 15 ani nenorocit pe viaţă într-un accident rutier, ajutat de Arhiepiscopia Dunării de Jos să meargă la tratament în Germania

Drama prin care trece adolescentul Dan Mircea Tenea (15 ani), din Galaţi, care a rămas cu sechele grave după un cumplit accident de circulaţie, a stârnit un val de compasiune. Numeroşi oameni s-au oferit să ajute familia Tenea să treacă peste situaţia dramatică , iar cea mai consistentă contribuţie, de 23.900 de lei, a a venit din partea Arhiepiscopiei „Dunării de Jos”.

Suma a fost virată în contul familiei Tenea (RO20RNCB0141081165290002 - în lei, RO63RNCB0141081165290004 - în euro) în cursul zilei de luni, după cum ne-a confirmat chiar Arhiepiscopul Dunării de Jos. „Nişte bani, oricât de mulţi ar fi, nu răscumpără vina nimănui, nu cumpără iertarea. Însă ei pot fi determinanţi pentru ca băiatul familiei Tenea să se facă bine, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al medicilor”, ne-a spus IPS Casian.

Până acum un an, Dan Mircea Tenea (15 ani) era, pentru generaţia sa, întruchiparea succesului. Elev eminent al Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” din Galaţi, era olimpic la istorie, avea cea mai mare medie generală dintre toţi, se anunţa ca un tânăr de mare viitor. Totul s-a năruit, însă, doar într-o secundă, în 9 aprilie 2018, atunci când un şofer a încercat o depăşire riscantă. Se întâmpla pe DN 25, în apropiere de localitatea Şendreni.

O maşină condusă de un preot a intrat pe contrasens şi a izbit frontal o altă maşină, în care se afla Dan Mircea Tenea, împreună cu tatăl şi cu sora acestuia. În impactul violent au fost antrenate mai multe autoturisme. Au murit trei oameni (printre care şi socrii preotului), iar alţi şapte au fost răniţi grav, printre cei care au fost la limita dintre viaţă şi moarte aflându-se şi adolescentul din Galaţi, care a suferit răni grave la cap.

„Dan a intrat în comă şi a stat numai la Terapie Intensivă. De atunci viaţa noastră s-a schimbat complet. Am stat numai prin spitale, are trei operaţii pe creier făcute la Spitalul de Urgenţă Bagdasar. Prima intervenţie a avut loc în luna mai, anul trecut. Medicii i-au eliminat lichidul din creier, a stat trei luni în comă. La o altă intervenţie i-au scos partea afectată din creier. De asta are acum probleme motorii şi de vorbire”, povesteşte Veronica Tenea, mama lui Dan.

Ancheta penală legată de accident s-a finalizat în urmă cu câteva zile. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi l-au trimis în judecată pe preotul Florin Şerbu, care este acuzat de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Dacă restul persoanelor rănite în accident au reuşit să-ţi revină, în cazul lui Dan Mircea Tenea lucrurile sunt dramatice. Practic, adolescentul sclipitor a fost redus la stadiul de bebeluş. Un bebeluş de 1,80 metri şi 80 de kilograme. Nu poate merge, nu poate vorbi, nu se poate îngriji, a uitat tot ce ştia. Priveşte în gol, ca şi cum şi-ar căuta viitorul ucis în acel accident cumplit.

A fost încadrat de medici la gradul 1 de handicap, cu un diagnostic dur: tetrapareză spastică. Mama lui îi este însoţitor permanent, îi schimbă scutecele, îl hrăneşte, îi alină durerea . Femeia mărturiseşte că nu-i este uşor, căci o sfâşie gândul că fiul ei a ajuns în această stare şi că şansele de vindecare – atâtea câte sunt – nu pot fi valorificate din cauza lipsei banilor.

Părinţii au identificat o clinică privată din Germania specializată pe recuperare psiho-locomotorie şi speră să-l poată duce acol. „Am vorbit acolo şi trebuie să facă cel puţin două luni tratament ca să se vadă o evoluţie. Chiar dacă şansele sunt foarte mici pentru Dan, trebuie să facem tot posibilul să ajungă la această clinică. Avem nevoie de cel puţin 10.000 de euro”, spune mama adolescentului.

Iată însă că, prin ajutorul Arhipeiscopiei Dunării de Jos şi al altor oameni de bine, banii s-au adunat pentru cele două luni de tratament cruciale pentru evoluţia stării lui Dan-Mircea Tenea. Vor urma însă şi alte proceduri medicale, la fel de costisitoare. Familia lui Dan poate fi ajutată prin donaţii în conturile RO63RNCB0141081165290004 (în euro) şi RO20RNCB0141081165290002 (în lei).

