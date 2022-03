O stradă din Galaţi uitată sub o denumire comunistă va purta numele de „Eroii Ucrainei”. Demersurile, începute

Profesorul Doru Căstăian, consilier local la Galaţi din partea formaţiunii politice, PACT pentru Galati, a depus un proiect de hotărare prin care propune schimbarea numelui unei străzi din Galati (strada „Muncii voluntare”, denumire din perioada comunistă) cu numele Eroii Ucrainei.

Potrivit profesorului, este prima iniţiativă de acest fel din România: „Totalitarismul este o boală de care a suferit şi România mulţi ani. Din păcate, la 33 de ani de la căderea comunismului în România, Galaţiul încă mai are străzi care poartă nume cu sonoritatea acelor vremuri de tristă amintire”.

„Acum, în timp ce scriem, ucrainenii, vecinii noştri, luptă cu un curaj extraordinar cu invadatorul rus împotriva acestei boli totalitare. Luptă pentru libertate, pentru democraţie, pentru Europa. Astăzi am făcut un gest simbolic şi foarte important pentru a onora lupta lor. Am depus un proiect de hotărâre de consiliu local pentru a acorda unei străzi din Galaţi numele Eroii Ucrainei. Nu am ales o stradă oarecare, ci tocmai una dintre cele uitate de autorităţi cu numele din comunism. Astfel, strada Muncii voluntare va deveni strada Eroii Ucrainei”, explică profesorul Doru Căstăian.

Mai mult, strada care va purta numele Eroii Ucrainei se află foarte aproape de locul în care a existat Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, distrusă în mod barbar de comunişti în 1962.

„ Atunci, lăcaşul de cult în care era înmormântat (în 1710) hatmanul Ivan Mazepa, eroul luptei antiruseşti din Ucraina, a fost scufundat în Dunăre pentru a şterge memoria comunităţii. Azi, hatmanul care dă numele cartierului din Galaţi apare şi pe moneda ucraineană de 10 Grivne. Nici un regim totalitar nu va reuşi să şteargă memoria unei comunităţi fără complicitatea acesteia. De aceea trebuie să onorăm atât lupta anti-totalitară din trecut cât şi pe cea din prezent. Slava Ukraini!”, a adăugat Doru Căstăian.

