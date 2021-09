Nutriţionistul Mihaela Bilic: Produsele expirate nu sunt obligatoriu şi stricate. Bacterii ce dezvoltă imunitatea

Nutriţionistul Mihaela Bilic ne recomandă să facem diferenţa dintre un produs bun pentru consum şi unul stricat, folosindu-ne de simţuri. „Mirosul, gustul şi chiar aspectul unui preparat sunt indicatori ai calităţii”, susţine aceasta.

„Societatea de supraconsum în care trăim ne pune la dispoziţie o supraofertă alimentară care vrem- nu vrem duce în final la risipă alimentară. În plus termenul de valabilitate al produselor este din ce în ce mai scurt, prin urmare tone de mâncare ajung la coşul de gunoi chiar dacă puteau fi încă consumate”, scrie medicul Mihaela Bilic, într-o postare pe Facebook.

În opinia acesteia, produsele fermentate şi mucegăite pot fi chiar benefice, având în vedere efectul lor probiotic. De pildă, iaurtul şi brânza mucegăită.

„Brânza cu cat e mai <<împuţită>>, cu atât e mai interesantă, E bine de ştiut că un iaurt poate fi consumat încă 3 săptămâni după termenul de expirare, cu condiţia să fi fost păstrat la rece. Va fi mai acid şi mai acrişor tocmai pentru că are mai multe colonii de lactobacili. Ciocolata poate fi consumată chiar şi la un an de zile după ce a expirat (chiar dacă are o peliculă albă), iar pastele făinoase şi orezul până la 2 ani. Mierea nu se strică niciodată, cel mult se zahariseşte şi atunci trebuie pusă în apă caldă. Până şi produsele congelate au termen de expirare, însă le puteţi consuma liniştiţi chiar dacă a mai trecut un an în plus”, explică Mihaela Bilic.

Chiar şi conservele (cu condiţia să nu fie bombate) şi laptele UHT se păstrează timp îndelungat şi pot fi consumate până la 2 ani după expirare.

„De dragul siguranţei alimentare am ajuns să sterilizam excesiv mâncarea, acolo unde corpul nostru are nevoie de hrană vie şi de bacterii benefice cu care să-şi reîntregească flora intestinală. Există mucegaiuri nobile, iar contactul cu bacteriile ne dezvoltă imunitatea. În plus produsele care fermentează şi ajung să fie stricate sunt dovada că NU sunt ultra procesate şi pline de conservanţi”, afirmă nutriţionistul.

Carnea şi peştele, produse extrem de perisabile!

Despre carne şi peşte, Mihaela Bilic susţine că sunt „produse extrem de perisabile şi termenul de garanţie nu poate fi depăşit”. Însă nu trebue să „aruncăm biscuiţii, dulceaţa sau parmezanul pentru simplu fapt că s-a depăşit data înscrisă pe etichetă”.

„Cred că am ajuns în momentul ridicol în care, de frică să nu ne frigem cu ciorbă, suflăm şi-n iaurt. În Elveţia nu pot să faci brânză decât din lapte pasteurizat/fiert(?!), iar noi suntem indignaţi când descoperim un aliment expirat-ca şi cum ar fi otrăvitor şi periculos pentru sănătate…Uitând să ne folosim simţurile, care ştiu să ne spună instinctiv ce e bun de mâncat! Obişnuiţi-vă să mirosiţi şi să gustaţi un produs- dacă nu a fost păstrat în condiţii optime, poate fi stricat chiar dacă nu e expirat. Şi atunci nu mai putem da vina pe industria alimentară”, este sfatul dat de medicul nutriţionist Mihaela Bilic.

