Moşii de Vară, în sate din Moldova: pomană cu castroane de lapte cu orez şi căni împodobite cu cireşe şi flori

În satele din Moldova, de Sâmbăta morţilor sau a Moşilor de Vară, gospodinele dau de pomană vase de lut sau de porţelan umplute cu lapte cu orez şi căni împodobite la toartă cu flori şi cireşe. Cu sfinţenie păstrează această zi şi Ecaterina Hulea, fostă învăţătoare a satului şi păstrătoare de tradiţii.

„Noi, cei din Moldova, pregătim cu sfinţenie această zi. Ne trezim dis de dimineaţă, facem curăţenie prin jurul casei. Pregătim vasele noi pe care le umplem cu lapte cu orez. La fiecare castron se aşează o cană gătită în mod special. Legăm o aţă pe care prindem biscuiţi, bomboane şi o floare numită popular corobotnica. Ea este de culoare mov, specifică perioadei în care ne aflăm. Apoi folosim cireşe, mentă şi trandafiri. Le aşezăm pe toate pe masă. Mergem la cimitir, tămâiem morţii, ne întoarceam acasă şi dăm de pomană”, povesteşte Ecaterina Hulea.

În acest an, Ecaterina Hulea s-a gândit să cheme acasă la ea un grup de 12 copii din sat şi să le dea de pomană. „M-am gândit ca în acest an să fac ceva mai deosebit. Am pregătit o masă cu 12 castronele cu motive populare, 12 linguriţe, 12 căni, pentru un grup de copii. Am vrut să le fac o surpriză. Sunt copiii care vin la mine la cursul de cusături populare. Le-am luat şi câteva dulciuri”, spune fosta învăţătoarea satului Odaia Manolachi.

Tradiţia spune că, începând cu Joia Mare din Săptămâna Patimilor şi până la Rusalii, cerul, raiul şi iadul sunt deschise. „Această zi e foarte importantă pentru noi, pământenii, pentru că ne pomenim morţii, pe cei dragi plecaţi de lângă noi. Se spune că sufletele morţilor au părăsit mormintele în Joia Mare, au călătorit prin locurile unde au trăit, pe care le-au iubit, iar acum trebuie să se întoarcă. În Ajun de Rusalii, în Sâmbăta Morţilor, noi trebuie să dăm de pomană pentru liniştea sufletelor lor”, povesteşte Ecaterina Hulea.

Praznicul Moşilor de Vară precede sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh ( Duminica Rusaliilor).

Praznicul Moşilor de Vară precede sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh ( Duminica Rusaliilor).

