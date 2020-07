Moartea înfiorătoare a unui şofer. A vrut să repare aerul condiţionat şi a sfârşit strivit sub autocarul pe care îl conducea

Joi, 2 iulie, Secţia 5 Poliţie Galaţi a fost sesizată prin numărul unic de urgenţă 112 despre faptul că, pe strada Calea Prutului din Galaţi, în dreptul staţiei Peco Rompetrol, pe sensul de intrare în oraş, a fost oprit un autocar înregistrat în Cehia care transporta cetăţeni moldoveni, iar şoferul acestuia a decedat încercând să repare instalaţia de aer condiţionat.

”La faţa locului, poliţiştii au stabilit faptul că şoferul, un bărbat în vârstă de 31 de ani, din satul Pădureni, com. Grajduri, jud. Iaşi, a încercat să repare instalaţia de aer de sub autocar, iar în timp ce efectua această activitate a umblat la un robinet care prezenta o defecţiune, iar când a dat drumul la aerul din perna suspensiei pneumatice, a fost prins sub autocar, decedând”, a declarat comisarul şef Gabriela Costin, purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către lucrătorii Secţiei 5 Poliţei pentru ucidere din culpă.