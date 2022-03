Medicul care asigură asistenţă medicală refugiaţilor ucraineni: „Sunt copleşiţi emoţional”

De la declanşarea războiului în Ucraina, Universitatea „Dunărea de Jos” a fost prima instituţie din Galaţi care a venit în sprijinul refugiaţilor, devenind astfel cel mai mare mare centru de cazare din regiunea sud-est a ţării.

Unul dintre oamenii care s-au implicat în coordonarea centrului este medicul Alexandru Nechifor. Pe lângă coordonare, medicul a oferit consultanţă copiilor, mamelor şi bătrânilor refugiaţi din Ucraina. Potrivit specialistului, cu cele mai multe probleme de sănătate se confruntă persoanele trecute 60 de ani, însă sunt şi copii vulnerabili, cu diverse afecţiuni medicale.

„Mare parte din cei trecuţi de 60 de ani au multiple comorbidităţi, cel mai des întâlnite fiind hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, insuficienţă cardică, afecţiuni hepatice şi reumatologice. Cele mai frecvente au fost solicitările pentru pusee de hipertensiune arterială, de asemenea, sunt copii care fac sindroame diareice şi este necesar să intervenim rapid.

Patologia este foarte diversă, dar cu ajutorul colegilor de diferite specializări şi a celor de la Clinica Hiperdia, care ne sprijină pe partea de investigaţii în mod special, reuşim până în prezent să facem faţă cu brio”, susţine dr. Alexandru Nechifor.

Epuizaţi fizic şi psihic

Din cauza stresului, a lipsei somnului, igienei necorespunzătoare, ore multe de stat în frig, refugiaţii ucraineni ajung în centrele de cazare din Galaţi epuizaţi atât fizic, cât şi psihic. Astfel, pe lângă îngrijire medicală gratuită, cei care sunt cazaţi în campusul studenţesc au parte şi de tratamente medicale.

„Cu siguranţă, mulţi dintre aceştia ajung la locurile de cazare din cadrul complexului studenţesc, epuizaţi atât fizic, cât şi psihic. Am mai avut şi o vreme neobişnuit de rece pentru această perioadă, aşa că am întâlnit inclusiv cazuri de hipotermie. Printr-o excelentă colaborare cu filiala Galaţi a Colegiului Farmaciştilor, am reuşit să organizăm o mini farmacie în cadrul căminului. Astfel, cei cu nevoie de medicaţie s-au putut adresa direct specialiştilor şi, graţie donaţiilor făcute de mai multe farmacii din Galaţi, am putut asigura tot necesarul medicamentos, indiferent de vârstă”, spune medicul.

sursa: Arhivă Personală

Împărţit între spital şi voluntariatul pentru refugiaţi

Zilnic, medicul reuşeşte să se împartă între munca de la spital şi voluntariatul făcut pentru refugiaţii ucraineni. În ciuda tuturor eforturilor pe care le face, Alexandru Nechifor spune că este bucuros că poate oferi o mână de ajutor. Sunt foarte multe cazuri emoţionante, de la copii abia născuţi, până la bătrâni care cu ultimele forţe şi-au părăsit casele pentru care au trudit o viaţă, povesteşte medicul.

„Au fost zile extrem de solicitante, multe nopţi în care abia am reuşit să aţipesc. Cu toţii facem lucrul acesta din umanitate. Eu, personal, am urmat medicină pentru a putea ajuta oameni. Asta încerc să fac indiferent de efort. Şi noi am vrea să fim ajutaţi dacă am fi în situaţia lor. Este nevoie de empatie. Tuturor viaţa li s-a schimbat brusc, sunt copleşiţi emoţional. E ciudat să vezi copii de trei-patru ani jucându-se de-a ruşii şi ucrainenii, improvizând arme din coli de hârtie. Nu se poate să nu te întrebi …ce o fi în sufletul lor?”, se întreabă medicul care s-a implicat zi şi noapte pentru ca refugiaţilor să nu le lipsească nimic.

Peste 3.500 de suflete gonite de războiul din Ucraina au fost cazate în Complexul Studenţesc din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Profesoară din Ucraina, fugită din calea războiului: „Am închis casa şi am lăsat tot în mâna Domnului”

Bloc de locuinţe pentru cazarea refugiaţilor care ajung în Galaţi. Primar: „Ajutăm, suntem solidari!“