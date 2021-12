Medic român stabilit în Suedia, despre campania de testare din şcoli şi sindromul „Long Covid” la copii

Laura Ghibu Ventimiglia este medic specialist în chirurgie stomatologie în Suedia şi, încă de la începutul pandemiei, s-a implicat activ în informarea oamenilor în ceea ce priveşte virusul şi importanţa vaccinării. Este şi mama unei fetiţe de 13 ani, motiv pentru care a realizat implicaţiile pe care pandemia le poate avea în viaţa copilului său.

„ Fiica mea a învăţat la şcoală să controleze orice ştire în trei surse”

„Chiar de la început i-am explicat ce este un virus şi cum ne afectează, într-un mod uşor de înţeles şi uşor anecdotic. Am contactat şcoala la care mergea ea şi m-am oferit să-i informez şi pe ceilalţi copii. Eu fac voluntariat de mulţi ani şi sunt obişnuită să iau astfel de iniţiative. Aşa am fost educată. Cred că fiecare dintre noi are un rol important în buna funcţionare a societăţii şi că trebuie să contribuim activ. Nu trebuie întotdeauna să aşteptăm indicaţii <de sus> ca să facem ceva bun. O societate ai cărei membri au bună educaţie civică ştie să acţioneze şi să reacţioneze în timp de criză. Asta am simţit că trebuie să fac eu şi e ceea ce am încercat să o învăţ si pe fiica mea. Ea învaţă asta şi la şcoală. Acum, în clasa a VII-a fiecare copil trebuie să elaboreze un proiect de voluntariat şi să-l implementeze. Ea a ales să susţină o Fundaţie din România care tratează copii cu afecţiuni cardiace, Fundaţia Polisano. Va realiza şi dona pentru a fi valorificate la licitaţie nişte ilustraţii şi un tablou”, spune dr. Laura Ghibu.

Sursa: Arhivă Personală Laura Ghibu

Medicul explică faptul că, în fiecare zi, la televiziunea naţională din Suedia este un program de ştiri pentru copii unde se explică pe înţelesul lor şi într-un mod distractiv ce se întâmplă în lume, inclusiv despre COVID şi vaccin.

„Când a apărut vaccinul anti-COVID, fiica mea deja era la curent cu importanţa acestui eveniment. De aceea, i-a venit natural să lucreze cu mine pe acele materiale Informaţionale care au fost apoi folosite în multe ţări din lume. Noi am fost printre primele care au explicat în mod uşor de înţeles acele concepte complicate, de aceea materialele noastre au devenit virale. Acum există pe piaţă materiale explicative mult mai calitative şi mai bune decât ce am realizat noi, pe care părinţii care doresc să le folosească pentru a le înţelege ei sau a le explica copiilor. Important e să folosească materiale din surse sigure. Din păcate, o mare cantitate de informaţii false a inundat mediul virtual şi este de datoria noastră, ca părinţi, să fim vigilenţi şi să controlăm veridicitatea informaţiilor primite. Fiica mea a învăţat la şcoală să controleze orice ştire din trei surse diferite şi autorizate şi, vă spun cinstit, ea m-a învăţat asta şi pe mine”, povesteşte medicul român stabilit în Suedia.

Sursa: Arhivă Personală Laura Ghibu

Dr. Laura Ghibu este la curent în ceea ce prveştea testarea cu teste non invazive pe bază de salivă care are loc în şcolile din România şi are un sfat pentru părinţi: să strângă rândurile şi să ţină ochii pe obiectiv: oprirea sau încetinirea răspândirii virusului.

„Se încearcă limitarea răspândirii virusului în populaţii care de multe ori, sunt infectate dar nu prezintă simptome. Pot însă răspândi boala la alte persoane, mai în vârstă, care pot dezvolta o boală grea. De aceea e atât de importantă această testare. Iar noi, ca părinţi, membri activi şi responsabili ai societăţii, trebuie să ne asumăm rolul de a ne testa copiii şi de a-i proteja pe cei din jurul nostru. E un exemplu de implicare civică pe care îl dăm copiilor noştri. Ştiu că pentru unii e greu şi că mulţi sunt nemulţumiţi de cum e organizată testarea, dar acum trebuie să strângem rândurile şi să ţinem ochii pe obiectiv: oprirea sau încetinirea răspândirii virusului”, transmite medicul.

Mii de copii din Suedia, afectaţi de sindromul Long-COVID

Dr. Laura Ghibu vorbeşte şi despre importanţa vaccinării în rândul copiilor, susţinând că toate studiile ştiinţifice arată că este eficientă şi sigură. De pildă, în Suedia, copii sunt informaţi, iar de la vârsta de 13 ani pot singuri lua decizia de a se vaccina sau nu. Cei mai mulţi părinţi suedezi sunt de acord cu vaccinarea copiilor. Cei care nu sunt de acord sunt de obicei cetăţenii străini, rezidenţi în Suedia, spune medicul.

„Cât despre vaccinarea copiilor, în Suedia s-a început vaccinarea în şcoli. E important ca majoritatea adulţilor, mai ales cei vârstnici, să fie vaccinaţi ca să se evite îmbolnăvirea gravă în cazul infecţiei cu SARS-CoV-2 . Sunt şi mulţi copii care, deşi dezvoltă o boală uşoară sau chiar asimptomatică, pot avea reacţii post boală importante. Se numeşte sindromul long COVID, iar în Suedia avem deja mii de copii şi adolescenţi care sunt afectaţi. Simptomele pot fi de oboseală cronică, deficienţe de atenţie, dureri articulare, dificultăţi de respirare etc. Aceste simptome pot afecta în mod serios viaţa unui copil şi activitatea sa şcolară. Din aceste motive, în Suedia s-a decis că beneficiul vaccinării copiilor e mai mare decât riscurile şi se procedează la vaccinarea lor organizat şi masiv”, susţine Laura Ghibu.

sursa: Arhivă Personală

Toate studiile ştiinţifice arată că vaccinarea copiilor e eficientă şi sigură. Mulţi părinţi se îngrijorează fiindcă se gândesc la eventuale efecte secundare care pot apărea la lung timp după vaccinare. Dacă s-ar informa cum e realizat acest vaccin şi ce anume face în corp, ar înţelege că vaccinul dispare din corp în câteva zile, susţine medicul.

„Efectele secundare pot apărea în zilele sau cel mult săptămânile post vaccin, ulterior nu au cum să mai apară. Nu mai există motivul unor asemenea efecte secundare. Nimeni nu se întreabă ce efecte secundare după doi ani ar putea avea o pilulă de paracetamol administrată azi. Pe acelaşi principiu îmi e greu să-mi imaginez că se poate vorbi despre efecte secundare peste doi ani a acestui vaccin. Sper, însă, că după ce a trecut un an de când se vaccinează masiv împotriva COVID în toată lumea, majoritatea să înţeleagă necesitatea acestei măsuri de prevenţie a bolii grave, să observe că vaccinurile sunt sigure, că efectele secundare grave sunt extrem de rare şi să decidă să <pună umărul> în lupta cu pandemia”, concluzionează dr. Laura Ghibu.

