Medic român stabilit în Belgia, mesaj tranşant pentru nevaccinaţi: nu vor mai putea fi protejaţi nicăieri în lume

„Urmează valul 5 în România! O ţară nevaccinată este o ţară vulnerabilă din toate punctele de vedere. Informaţi-vă corect, din surse. În faţa bolii nu există oameni bogaţi sau oameni săraci, iar lupta se câştigă doar cu decizii înţelepte!”, susţine dr. Ana Cichirea.

Medicul afirmă că pandemia are pe lângă componenta medicală şi substratul politic, deloc de neglijat în România.

„Politicul românesc calcă astăzi pe cadavre, iar dorinţa lor pentru putere şi pentru avere este mai presus de viaţa oamenilor. Au demonstrat în valul 4. Haosul continuu, dezinformarea voită, susţinerea vocilor nocive, populaţia confuză şi bolnavă creează scenariul perfect pentru o democraţie eşuată. Nu vă mai lăsaţi păcăliţi.

Încet, încet nevaccinaţii nu vor mai putea fi protejaţi nicăieri în lume pentru că asta presupune sacrificii prea mari pentru ţările majoritar vaccinate”, scrie medicul român pe pagina sa de Facebook.

Dr. Ana Cichirea a călătorit în mai multe ţări din Uniunea Europeană şi a constatat că peste tot se respectă regulile, chiar dacă majoritatea sunt vaccinaţi.

„În urmă cu două săptămâni, triplu vaccinată şi cu riscurile asumate împachetate în bagaj, am îndrăznit să plec de acasă, hai hui prin pandemie.(...) Am plecat din Belgia, am traversat Franţa şi m-am oprit în jumătatea nordică a Spaniei. M-am mutat dintr-un oraş în altul, m-am cazat în mai multe hoteluri, am străbătut oraşe la pas, am mâncat în restaurante sau brasserii, am umblat prin magazine, am vizitat muzee, m-am bucurat de târguri de Crăciun (…) Atmosfera este una relaxată peste tot, oamenii trăiesc, călătoresc, mănâncă, petrec, dar toţi respectă reguli chiar dacă majoritatea sunt vaccinaţi”, relatează medicul.

Medicul Ana Cichirea a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davilla” din Bucureşti, promoţia 2010. Între 2012 şi 2016 a profesat în clinica privată Neoclinique din Bucureşti. Din 2016 profesează ca medic în Belgia, mai întâi la Mechelen şi în prezent la Anvers.

