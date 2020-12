Medic care a învins de două ori cancerul, despre perioada în care a avut şi COVID-19: „Absolut cumplit!”

Georgia Mocanu are 44 de ani şi este medic la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galaţi. Într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului „Adevărul”, ea vorbeşte despre experienţa cumplită prin care încă trece din cauza COVID-19. În cazul ei, boala a evoluat cu greaţă şi vărsături, oprirea bruscă a poftei de mâncare, diaree, crampe abdominale foarte puternice, dureri musculare şi articulare. În privinţa stării de sănătate, medicul gălăţean spune că cele mai mari temeri se leagă de trecutul său medical, fiind nevoită să treacă în ultimii 11 ani prin două tumori maligne şi tratamente cu citostatice. Georgia recunoaşte că refacerea este anevoioasă şi că în unele cazuri durează luni de zile. Despre atmosfera din spitale în perioada epidemiei, medicul vorbeşte deschis despre frică, dar şi despre epuizarea cadrelor medicale.



Adevărul: Când aţi aflat că aţi fost infectată cu virusul SARS-CoV-2? Cum a fost experienţa dumneavoastră cu COVID-19?

Medicul Georgia Mocanu: Am aflat că sunt infectată pe 13 decembrie în urma unui test rapid, însă simptomele debutaseră anterior, cu vreo 3-4 zile. Iniţial a început cu o durere cumplită de cap, care a cedat la antiinflamator. Apoi, lucrurile s-au precipitat, astfel încât sâmbăta nu m-am putut da jos din pat de ameţeală şi dureri de cap. A evoluat cu greaţă şi vărsături, oprirea bruscă a poftei de mâncare, diaree şi crampe abdominale foarte puternice şi dureri musculare şi articulare. Când îmi venea să vomit, mă târam până la baie, nemâncând nimic nici nu aveam ce să vomit, după care nu mai reuşeam să mă întorc în dormitor şi ma întindeam pe covoraşul din baie. A fost absolut cumplit, comparabil cu perioada de citostatice.

Adevărul: Au existat temeri având în vedere că aveţi un trecut medical? Aţi avut două operaţii de cancer …

Medicul Georgia Mocanu: Evident că cele mai mari temeri se leagă de trecutul meu medical! Cu două tumori maligne, cu tratament citostatice, hormonal, imunomodulator şi radioterapeutic, clar că mă gândesc că, pe termen lung, ar putea favoriza apariţia metastazelor. Deci sabia încă atârnă deasupra capului.

Adevărul: Aţi rămas cu sechele? Cum vă simţiţi în prezent?

Medicul Georgia Mocanu: Acum sunt în remisa bolii, cu ameliorarea semnificativă a simptomaticii. Însă persistă o foarte mare oboseală. De exemplu, m-am spălat pe cap, cu greu, însă nu am putut să mă şi usuc pentru că obosisem. Am vrut să dau puţin cu mătura, nu o puteam ţine în mâna de dureri articulare! O prietenă, asistentă în Anglia, mi-a spus că abia acum, la 6 luni de la boală, simte că începe să redevină ce a fost. Când mă gândesc la următoarea gardă, pe 2 ianuarie, parcă mi se face iar rău. Îmi e groază că nu mă voi reface până atunci şi nu ştiu cum am să fac faţă. Gărzile sunt foarte grele şi e mult de alergat. Sper să fiu în formă.

Adevărul: Care este atmosfera în spitalele din Galaţi? Aveţi colegi bolnavi?

Medic Georgia Mocanu: Cât priveşte atmosfera din spitalele gălăţene... Se simte frica! Nu îi spun teama, îi spun frică! Au fost închise secţii întregi în spitale, pentru ca s-a îmbolnăvit tot personalul medical. La noi, grija mare e siguranţă pacientului. Ne este teama că ne îmbolnăvim şi nu mai avem personal suficient care să aibă grija de pacienţi. Pe fondul deficitului de personal medical (infirmier, asistenţi, medici) încercăm să-i rotim pe oamenii ăştia în asa fel încât să nu îi epuizăm, să rămână întregi la cap şi la corp. Dar e foarte greu şi nu prea ne iese. Oamenii muncesc foarte mult, au ture de 12 ore EPUIZANTE, timpul dintre ture este scurt, revin la spital şi o iau de la capăt. Medicii muncesc şi 32 de ore la rând, cu tot cu gărzi, avem şi câte 20 pacienţi pe zi... Cuvântul de ordine este EPUIZARE! Mereu vine câte o veste că a mai picat un coleg, că mama cuiva a murit, că părintele cuiva stă şi aşteaptă eliberarea unui loc în spital covid. Ca să nu mai zic de ambulanţă!!! Vorbesc cu cei din personalul ambulanţei şi îmi povestesc că sunt la limita şi ei. Cam asta este, pe scurt, atmosfera din spitale.

Adevărul: Ce le transmiteţi celor care nu cred nici acum în existenţa virusului?

Medic Georgia Mocanu: Ce le transmit celor care nu cred? Absolut nimic! Lucrez zilnic cu ideaţie delirant de tipul teoriei conspiraţiei. Oamenii aleg să creadă, sau nu! Însă, în niciun caz nu îşi vor schimba gândirea, doar pentru că aşa le spun eu. Sper însă, că acei fii şi fiice să îi iubească pe părinţi atât de mult, încât sa îşi dorească să îi protejeze, cu orice preţ! Atât!

Vă recomandăm să citiţi şi :

Medicii din Slobozia îi avertizează pe cetăţeni: „Protejaţi-vă de COVID, nu avem locuri la ATI!”