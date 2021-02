Medic, despre lămpile cu ultraviolete folosite în şcoli: Sunt periculoase! Radiaţiile provoacă arsuri şi iritaţii

Medicii spun că lămpile cu ultraviolete nu trebuie folosite în prezenţa elevilor deoarece provoacă radiaţii periculoase la nivelul ochilor. Ele se pot folosi doar atunci când sala de clasă este goală.

„Aceste lămpi cu ultraviolete sunt recomandate, dar utilizarea lor nu este permisă în prezenţa persoanelor, a copiilor din şcoală. Ele emit ultraviolete, radiaţii care pot fi periculoase la nivelul ochilor. Aceste ultraviolete au aceleaşi efecte ca razele ultraviolete ale soarelui. Pot duce la arsuri, iritaţii, usturimi la nivelul ochilor”, spune medicul gălăţean Valentin Boldea.

Elevi cu ochi iritaţi şi senzaţia de „nisip sub pleoape”

Reacţia medicului vine în contextul în care mai mulţi elevi din Galaţi au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Galaţi cu iritaţii la ochi, din cauza unei lămpi cu ultraviolete, folosită la şcoală. Învăţătoarea şi alţi 10 colegi de clasă s-au plâns şi ei de usturimi la nivelul ochilor şi senzaţia de „nisip sub pleoape”.

„Am fost anunţat de doamna învăţătoare că marţi seară a ajuns la spital un copil cu simptome puţin mai grave la nivelul ochilor. Mama s-a panicat şi a mers la Unitatea de Primiri Urgenţe. Miercuri dimineaţă, au mai ajuns alţi trei copii. Probabil, părinţii au discutat între ei şi au decis să meargă la spital pentru a fi văzuţi de medic”, spune Otilia Moza, inspector şcolar.

Învăţătoarea, bronzată pe o parte a feţei

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Galaţi au început o anchetă şi au mers în unitatea de învăţământ pentru a stabili cine a decis ca lampa cu ultraviolete să fie adusă în sala de clasă.

„Am observat că din cauza acelei lămpi cu ultraviolete doamna învăţătoarea este bronzată pe o parte a feţei. Aceasta a acuzat senzaţia de nisip sub pleoape şi durere de cap. De asemenea, alţi 10 copii din clasă s-au plâns de usturimi şi senzaţia de nisip sub pleoape. Lampa UV era amplasată în dreptul uşii. Noi ţinem legătura în permanenţă cu doamna învăţătoare şi părinţii. Am cerut note de informare de la conducerea şcolii, de la îngrijitoare şi de la învăţătoare. Lampa a fost scoasă din sala de clasă şi a fost interzisă folosirea ei”, a precizat Otilia Moza, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Galaţi.

