Maşină făcută praf, în timpul unei furtuni. Proprietarul a parcat-o şi a mers să vadă meciul la un pub

Incidentul a avut loc în campusul studenţesc din Galaţi, chiar lângă stadionul „Portul Roşu”. În urma furtunii puternice, un plop de circa 20 de metri s-a prăbuşit.

În cădere, copacul a rupt gardul stadionului şi s-a proptit peste o maşina aflată în parcare. Autoturismul a fost distrus în totalitate.

În tot acest timp, proprietarul maşinii, se afla într-un pub din apropiere pentru a viziona meciul de fotbal. A auzit o bubuitură, însă nu s-a gândit o clipă că maşina i-a fost distrusă.

„A început furtuna şi s-a auzit o bubuitură. Nu am ieşit afară că ploua cu piatră şi nu am ştiut ce s-a întamplat. După ce s-a oprit, am văzut maşina distrusă, sub copac. Doar asigurare aveam la ea.”, spune proprietarul maşinii distruse.