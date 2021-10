Mama băieţelului de 5 ani răpit în Italia nu îl reclamă pe tatăl copilului: „Nu îmi doresc arestarea lui”

După câteva zile de coşmar, Alexandra Moraru, tânăra româncă al cărui băieţel fusese răpit chiar din braţele sale în plină stradă la Padova, şi-a strâns din nou în braţe fiul. Femeia a sensibilizat întreaga Italie, iar opinia publică a urmărit cu sufletul la gură deznodământul acestei poveşti.

În pofida celor întâmplate, tânăra nu îl vrea după gratii pe tatăl copilului. „Cred că în două trei zile am ridicat toată Italia. Am fost încurajată, susţinută… Nu îmi doresc arestarea lui, vreau linişte şi pace, nu vreau rău la nimeni. Nu vreau să îi am pe conştiinţă că le-am făcut rău şi stau la puşcărie…”, a declarat Alexandra.

Tatăl copilului şi-a explicat ulterior gestul. Acesta susţine că tânăra i-ar fi interzis să-şi mai vadă fiul acum trei ani, aşa că a decis să încalce ordinul de protecţie emis pe numele lui şi să îl răpească. Nu este prima dată când recurge la gesturi extreme şi îşi pune copilul în pericol. ”Ăsta-i calvar. Pentru copil e un şoc”, spune bunica băieţelului.

Posta poze şi filmuleţe din tren

Trauma celor întâmplate îl va urmări pe băieţelul de cinci ani toată viaţa. Smuls din braţele mamei acum trei zile, coşmarul lui David s-a încheiat în gara Curtici, unde poliţiştii de frontieră l-au identificat alături de tatăl său. Anchetatorii au descoperit ulterior că bărbatul era convins că va intra fără probleme în ţară cu băiatul de cinci ani, aşa că a postat pe reţelele de socializare poze şi filmuleţe cu el în tren.

Tatăl copilului nu a fost arestat după ce a fost anchetat de poliţişti. ”Este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate”, au precizat reprezentanţii Poliţiei de Frontieră Arad. ”Există o sentinţă judecătorească din 2018, prin care copilul este încredinţat mamei şi domiciliul e stabilit la mamă”, a declarat Erika Stark, directorul DGASPC Arad.

Nu este prima dată când Alexandra şi David trec prin clipe de groază. Şi în urmă cu trei ani, când Alexandra a primit custodia copilului, tatăl a dispărut cu băiatul. „Alexandra singură l-a găsit! După opt luni. Ea singurică”, spune bunica băieţelului. Disperat, bărbatul s-a urcat atunci pe acoperişul unei case cu David în braţe şi a ameninţat că se aruncă cu tot cu copil: „Copilul e al meu, eu nu-i dau copilul. Sună că mă arunc de aici!​”

