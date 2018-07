Lucruri de evitat când cumpărăm o maşină second hand. Cum se verifică planetarele şi ce indică vibraţiile volanului

Primul lucru pe care trebuie să îl verificaţi când intenţionaţi să cumpăraţi o maşină second hand este seria de şasiu şi motor, mai ales când credeţi că aţi găsit un autovehicul bun pe bani puţini. Şi asta pentru că astfel de oferte ascund de multe ori faptul că maşinile în cauză au fost furate.

”Seria de saşiu este poansonată sub capotă, în diferite locuri, în funcţie de maşină. Recomandat este să mergeţi cu un cunoscător la persoana care vinde maşina pentru că cei care vor să ascundă modul ilegal în care au procurat maşina sudează serii false peste cele originale. O persoană care ştie să citească astfel de semne le va sesiza imediat şi vă va împiedica să cumpăraţi o maşină furată sau obţinută ilegal”, explică Florin Marin Bogdan, şef de lucrări la Facultatea de Inginerie din Galaţi.

Un alt element extrem de important pe care trebuie să îl luaţi în calcul sunt loviturile frontale pe care maşina le-a suferit de-a lungul vremii. Pentru a verifica acest lucru, trebuie să vă uitaţi la lonjeroanele maşinii, care sunt poziţionate în spatele barei frontale, în partea de jos.

Dacă acestea sunt ruginite sau au urme de suduri, este un indiciu clar că autovehiculul a fost lovit destul de serios. Dacă lonjeroanele sunt drepte şi nu prezintă modificări, trebuie să verificaţi şi părţile poziţionate spre partea din exterior a acestora. Un alt indiciu este radiatorul. Dacă pare nou, însemnă că a fost schimbat, ceea ce înseamnă de cele mai multe ori că a fost avariat în urma unui accident.

Cum ne arată farurile că maşina a fost lovită

Şi farurile ne pot spune dacă maşina a suferit o lovitură frontală. De pildă, dacă clemele de prindere sunt rupte, este un semn că acestea au fost înlocuite. Dacă bara din faţă este crăpată sau fugită de la locul ei, este un alt indiciu despre ce s-a întâmplat cu maşina în trecut.

Nu numai loviturile frontale pot constitui o problemă dacă doriţi să achiziţionaţi o maşină la mâna a doua, ci şi cele laterale. ”Pentru a verifica acest lucru, trebuie să urmăriţi linia maşinii, mai exact alinierea uşilor cu pragurile şi plafonul. De asemenea, e nevoie de un ochi atent şi la modul cum se închid uşile, dacă pragurile maşinii sunt drepte şi au o îndoitură firească, originală. Puteţi să bateţi cu degetul în praguri sau în caroserie, mai ales unde suspectaţi că a fost reparată tabla, pentru că aceasta sună într-un fel, iar dacă a fost chituită, sunetul este cu totul altul”, detaliază Florin Marin Bogdan.

O verificare trebuie făcută şi la pragurile din interiorul autovehiculului, pentru a vedea dacă sunt în linie, dar şi balamalele uşilor şi tija de pe stâlpi care ţine uşa închisă trebuie să treacă printr-o analiză riguroasă. Vopseaua este un alt element important ce nu trebuie să scape neinspectat. Dacă o aripă a fost vopsită, este un semn destul de clar că a fost lovită, iar dacă toată caroseria a trecut prin acest proces, ridică semne de întrebare şi mai serioase.

Unde trebuie să vă uitaţi după rugină

Nimeni nu este atât de absurd încât să creadă că o maşină cu 10 ani vechime şi ceva kilometri la bord poate arăta ca nouă, însă nu trebuie să omiteţi sub nicio formă semnele de rugină. ”E musai să verificaţi pragurile maşinii şi contraaripile. Dacă descoperiţi câteva pete de rugină, nu e o mare problemă, însă dacă caroseria prezintă găuri în acele zone, este grav pentru că va trebuie să înlocuiţi întreaga piesă, ceea ce se poate dovedi extrem de costisitor pentru dumneavoastră”, punctează Florin Marin Bogdan.

Locurile pe care trebuie să le aveţi în vizor sunt pragurile laterale ale autovehiculului, dar este indicat să aruncaţi o privire şi sub maşină, la contraaripile faţă-spate, podea, portbagaj, motor, marginile uşilor şi aripi. Nu trebuie să omiteţi şasiul şi lonjeroanele maşinii, pe care le puteţi analiza după ce autoturismul a fost urcat pe un elevator. Dacă prezintă semne de rugină, siguranţa maşinii poate fi compromisă mai devreme sau mai târziu.

Şi interiorul necesită o atenţie sporită, cele mai importante lucruri după care trebuie să vă uitaţi fiind tapiţeria, care nu trebuie să fie roasă, ruptă sau arsă de la ţigări, bordul să nu fie crăpat, iar husa volanului să nu fie mâncată, dacă este din piele. Feţele de uşi trebuie să stea fix în locurile lor, fără să scârţâie sau să aibă jocuri, parbrizul nu trebuie să aibă crăpături, iar mochetele să nu prezinte urme de mucegai.

Dacă maşina are aer condiţionat sau climatronic, se impune o verificare a acestora, schimbând de pe rece pe cald şi invers. Dacă climatronicul nu funcţionează, va fi greu de reparat şi extrem de costisitor. Sub nicio o formă să nu vă lăsaţi păcăliţi de scuza că nu are freon. Pasul următor este verificarea geamurilor electrice, care trebuie să se închidă rapid şi fără zgomot, la fel ca şi trapa, dacă maşina are aşa ceva. Nu trebuie să uitaţi să aruncaţi o privire şi la ceasurile de bord, servodirecţie, închiderea centralizată a maşinii şi alarmă, sistemul audio, încălzirea scaunelor electrice şi modul cum funcţionează farurile.

La ce viteze se verifică articulaţiile maşinii

Pe partea de mecanică, dacă nu vă pricepeţi, va fi destul de uşor pentru vânzătorul maşinii să vă inducă în eroare, de aceea indicat ar fi să luaţi cu dumneavoastră un cunoscător. Dacă acest lucru nu este posibil, va trebui să urmăriţi câteva lucruri.

”Motorul trebuie să toarcă frumos la ralanti, fără vibraţii, să se tureze fără zgomote neobişnuite, iar ţeava de eşapament să nu scoată un fum alb, ce poate indica anumite probleme. Cutia de viteze se verifică cel mai bine în mers. Este recomandat să urmăriţi ca maşina să intre bine în viteză, fără zgomote nefireşti, şi să nu sară singură de la o viteză la alta, pentru că asta ar fi o problemă de transmisie extrem de gravă”, explică Florin Marin Bogdan.

Articulaţiile maşinii sunt la fel de importante şi ele se verifică cel mai bine pe piatră cubică, la viteze de 40-60 de kilometri pe oră. Vom asculta cu atenţie pentru a sesiza dacă nu trăncăne vreun amortizor sau pivot, iar planetarele le vom verifica luând viraje maxime la stânga şi la dreapta. Frânele necesită atenţie maximă. Dacă punem frână la viteză mare, iar volanul vibrează, este un indiciu că discurile maşinii sunt ovalizate.

Nu în ultimul rând, trebuie să fiţi atenţi la actele maşinii. Dacă autovehiculul nu este înmatriculat în România, trebuie să verificaţi dacă proprietarul are toate actele necesare pentru înmatricularea în ţara noastră. Dacă maşina este înmatriculată, proprietarul trebuie să vă prezinte cartea de identitate a acesteia, care trebuie să aibă şi folia RAR, dar şi talonul original al acesteia. Nu trebuie să omiteţi certificatul fiscal, de care veţi avea nevoie pentru a înscrie maşina la secţia financiară de care aparţineţi şi apoi la Poliţie.