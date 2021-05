Lucrările de ridicare şi montare a cablurilor la Podul suspendat de la Brăila afectează navigaţia pe Dunăre

Restricţiile sunt valabile de astăzi până în partea a doua a lunii iunie, aproape în fiecare zi, în intervalele orare 08.00 – 11.00 si 13:00-16:00.

„În perioada, 31.05.2021 - 19.06.2021, de luni până sâmbătă în intervalele orare 08:00 – 11:00 si 13:00-16:00, e interzisă navigaţia pe Dunăre în zona lucrărilor Podului suspendat de la Brăila pentru toate navele, convoaiele şi ambarcaţiunile de orice tip. Aceste restricţii de navigaţie pe Dunăre, instituite prin avizul emis de Administraţia Fluvială a Dunării de Jos RA Galaţi, sunt necesare pentru demararea lucrărilor de ridicare şi montare a cablurilor pasarelelor provizorii pe deschiderea principală. Zonele de ancoraj pentru navigaţia în amonte şi aval sunt cele stabilite prin Avizul către navigatori nr.33 din 25 noiembrie 2020, emis de Căpitănia Zonală Galaţi”, a anunţat CNAIR.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR a anunţat, pe 18 mai, că a început operaţiunea de ridicare a platformei de lucru la Podul suspendat peste Dunăre. În paralel, se vor monta şi cele două cabluri de oţel peste pod. De asemenea, au început lucrările şi pentru primii 7 km ai drumurilor de legătură. Cablul pasarelei se va ridica cu ajutorul troliului montat la nivelul superior al pilonilor şi conectat la grinda de ancorare a pasarelei provizorii.

Podul suspendat peste Dunăre va fi al treilea pod din Europo

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de 2 kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

