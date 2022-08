Liberty Galaţi devine sponsor oficial al SC Oţelul Galaţi. Dorinel Munteanu: „Am convingerea că vom reuşi“

În cadrul parteneriatului, Liberty Steel Group, GFG Foundation şi SC Oţelul Galaţi vor oferi suport clubului şi echipei de seniori conduse de antrenorul Dorinel Munteanu în vederea realizării obiectivelor de performanţă propuse.

Mai mult, partenerii vor să contribuie la dezvoltarea Academiei de Copii şi Juniori şi a mişcării sportive din comunitate prin implementarea unor strategii inovatoare.





Stadionul Oţelul, terenul de luptă al celor mai mari performanţe ale fotbalului gălăţean, va fi în continuare dedicat activităţii echipei pentru a fi repus pe harta arenelor importante din România, anunţă reprezentanţii combinatului LIiberty Galaţi.

„În numele lui Sanjeev Gupta şi al colegilor din Galaţi, suntem mândri să susţinem cea mai iubită echipă din regiunea Galaţi - LIBERTY este onorat sa facă parte din trecutul şi viitorul echipei Otelul Galaţi. Clubul are o istorie de succes şi este deţinută de suportari înfocaţi, mulţi dintre ei colegii noştri, de aceea suţinem clubul şi comunitatea“, a transmis Ajay Aggarwal, preşedintele LIBERTY Steel Group Europe şi Chairman of the Board Liberty Galaţi.





El spune că, din fericire, a fost prezent la finala victorioasă din sezonul trecut şi a fost impresionat de atmosfera de pe stadion, de emoţiile comunităţii, de numărul familiilor cu copii prezenţi la meci şi de pasiunea fanilor conduşi de The Steel Boys.





„Alături de Sanjeev, LIBERTY şi GFG Foundation, îl felicităm pe antrenorul Dorinel Munteanu şi echipa Oţelul pentru rezultatele remarcabile şi le urăm mult succes în acest sezon important. Aşteptăm cu nerăbdare să participăm sâmbătă la meciul de deschidere”, a adăugat Aggarwal.

„În mod cert, asistăm la un moment prin care istoria fotbalului gălăţean este rescrisă. Oţelul, prin sprijinul Liberty şi GFG Foundation, reface echipa puternică care a reprezentat comunitatea la cel mai înalt nivel. Combinatul siderurgic, clubul şi suporterii devin din nou coechipieri într-o echipă de succes ce va reda tuturor pasiunea pentru fotbal şi mândria de a reprezenta oraşul”, a declarat Marian Brăilescu, preşedintele SC Oţelul Galaţi.