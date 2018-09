La ce măsuri disperate apelează românii pentru a scăpa de jefuitorii de morminte: „Nu mai au nici frică, nici ruşine...“

Hoţii din Galaţi nu mai au niciun Dumnezeu. Până şi cimitirele, care altădată erau considerate „tabu”, sunt tot mai des călcate de jefuitori, care nu se sfiesc să fure obiectele de fier sau de cupru, coroanele, florile, candelele şi, mai nou, monumentele funerare cu totul.

Zeci de reclamaţii se adună lunar la Poliţie pe această temă, însă în multe dintre cazuri oamenii renunţă să mai piardă timpul cu o procedură juridică în care şansele de reuşită sunt minime, aşa că preferă doar să-şi spună păsul pe internet şi să-i înveţe pe laţii cum să facă pentru a scăpa de hoţi.

Un astfel de exemplu este cel al gălăţencei Mioara Slabu, care în urmă cu câteva zile a trecut prin cumplita experienţă a morţii fratelui. Ca şi cum durerea pierderii rudei n-ar fi fost suficientă, ea a constat, la două zile după înmormântare , că toate coroanele şi florile de pe mormânt fuseseră furate.

„Sâmbătă am petrecut pe fratele meu la Eternitatea. Mulţi au adus coroane în semn de respect. Azi am mers să aprind o lumânare la mormânt şi - stupoare - coroanele au fost furate. Erau şapte. Să luaţi aminte: cine va trece prin aşa ceva să stropească cu ulei sau cerneală coroanele, să nu mai poată să fie revândute de mafioţii de la poarta cimitirului”, a povestit Mioara Slabu.

Postarea de pe internet a gălăţencei a fost redistribuită de numeroase persoane şi a stârnit sute de reacţii. Zeci de oameni au povestit că în zona cimitirelor din Galaţi există o adevărată mafie bazată pe revânzarea lucrurilor furate de la morminte şi au dat şi exemple din locuri din ţară unde liniştea celor decedaţi nu este tulburată în niciun fel. Iată câteva dintre comentarii.

Vox populi

Stoenica Teohare: „Se fură tot! Şi nişte amărâte de flori. Azi le duci şi mâine nu mai sunt”.

Pleşu Cornel Claudiu: „Aşa se întâmplă în Eternitatea: coroane, candele, flori... nu durează mai mult de câteva zile. Şi sunt revândute de...(N.R.: negustorii ambulaţi din faţa intrării la cimitir). Eu nu mai cumpăr de la ei. Făceţi o reclamaţie la administraţia cimitirului, chiar dacă o făceţi degeaba...”

Gina Bărăcea: „Asta se face de foarte mulţi ani. Acum vreo 7-8 ani, am păţit aşa cu o coroană dusă la mormântul bunicii. De atunci de câte ori i-am mai cumpărat le-am pătat, le-am îndoit puţin, în aşa fel încât să nu se vadă urăt la mormânt, dar nici să mai poată fi revândute”.

Neluţa Mocanu: „Şi eu am o rudă înmormântată la cimitirul Sfântul Lazăr şi tot la fel se fură. Ca la noi la nimenea. Ăsta-i oraşul în care trăim...”

Ripa Maria: „Şi eu am păţit la fel. Şi nouă ne-a furat coroanele la câteva zile de la înmormântarea mamei mele, tot la Eternitatea!”

Mioara Pietraru: „Şi eu sunt gălăţeană, dar de 15 ani locuiesc în Timişoara. Acum un an mi-am pierdut soţul, dar la noi nu se fură florile sau ce duci la mormânt. Fratele meu, care locuieşte în Galaţi, se mira mereu de respectul pe care-l au bănăţenii pentru decedaţi”.

Slabu Mioara: „Am fost şi eu în cimitirele din Lugoj şi erau vaze frumoase cu flori superbe. Nimeni nu se atinge de ele. E altă educaţie acolo”.

Giulia Gaetano Moribondo: „Ce rusine! Aşa nesimţiţi au ajuns... Mie mi s-a întâmplat să cert groparul că a facut coroanele de pământ, dar a trebuit să-i cer scuze şi să-i mulţumesc când mi-a zis că le-a stâlcit şi murdărit intenţionat, ca altfel se fură. Să vă fie ruşine! După toţi banii pe care îi luaţi pe ele, le şi furaţi după... Am dat 450 de lei pe o coroană, adica 100 de euro, care un Italia costă nici 50 de euro...”

Paula Barbu: „Aşa a fost şi la soţul meu. Tot la Eternitatea. Am reclamat şi mi s-a spus că nu pot păzi tot şi că la majoritatea celor înmormântaţi e la fel”.

Neculina Profir: „Şi noi am păţit la fel, dar la cimitirul Sf.Lazăr. La trei zile după înmormântare am fost la mormânt, unde erau cam 10 coroane şi nu am mai găsit niciuna”.

Mariana Cozma: „Nouă ne-au furat geamul şi uşiţa de la felinar a doua zi după ce a fost terminată. De flori nu mai zic. Acum le rup cozile cât mai scurt şi nu mai dispar. De mizerie şi boscheti nu mai zic. Degeaba am făcut o lucrare frumoasă la mormântul tatalui, de 6 ani trebuie să curăţ şi mormântul din stânga, care este abandonat, iar cei din jur aruncă gunoaiele acolo. Un cimitir mai mizerabil nu cred că am mai văzut. Asa ne respectăm morţii...”

Silvia Vrabie. „Eu am pus flori în glastra aceia de lângă cruce de 6 ori. Erau superbe, dar o singură data au apucat să crească mai mari, apoi mi le-a furat cu tot cu pământ. E jale”.

Carmen Grumeza: „Şi eu am rămas fără coroane! De flori nu mai zic,le smulg cu totul. Paznicii de la Eternitatea dorm sau se fac că nu văd!”

Montana Tony: „Vă spun eu cine le fură: le fură vagabonzii şi boschetarii care cerşesc prin cimitir, trimişi uneori chiar de florarii care vând flori şi coroane. Nu sunt doar cei de la poarta cimitirului, într-un timp se auzea că şi florarii din Ţiglina 1 au boschetarii lor cu care conlucrează, care urmaresc traseul coroanelor vândute... şi apoi le fură si le aduc la florari. Nu în toate oraşele se întâmplă asta, dar Galaţiul e ceva de groază, începând cu traficul, micile hoţii, gropile din carosabil şi starea trotuarelor, dispariţia plajelor, a bazinelor, neiluminarea suficientă a cartierelor pe timp de noapte, furtul de fier vechi din Combinat şi, nu în ultimul rând starea de spirit negativă, chiar ură, a multor concetăţeni”.

Gianini Eugen Enache: „Eternitatea e gard-n gard cu Ecosalul. Şi acolo sunt şi angajaţi bara-n foc cu florăriile de pompe funebre şi mari avizi de niscaiva fier vechi, sau ce mai pica. Sau, după Ecosal, e un spatiu viran, fostul „autodrom”, unde parchează „nevinovat”, o maşină în aşteptarea mărfii proaspăt depusă şi cu mare grija ţinută la tristele ritualuri. O florărie, pentru a comercializa aşa ceva, trebuie, la rândul ei, să cumpere, pe când aşa, un chilipir, cheltuiala fiind banii pe benzina, hrana sau ce-o mai fi, nu se mai socoteste că se cheltuie oricum”.

Oarecum hazliu este că la postare au apărut la un moment dat şi trolii internetului care au aruncat vina pentru furturile din cimitire pe… Dragnea şi pe Coaliţia pentru familie.

Mai mulţi hoţi decât poate prinde Poliţia

Potrivit Poliţiei Locale Galaţi, aproape săptămânal este prins câte un grup de hoţi care devastează cimitirele. Iar dacă furtul de coroane şi de flori pare o bagatelă, iar sutragerea obiectelor din fier (mai ales grilaje) sau din bronz nu mai este o surpriză, de la o vreme se fură monumente funerare pe de-a-ntregul.

În ultimii doi ani au fost depistate şi date pe mâna procurorilor două grupări depistate că furau monumente funerare, le ştergeau numele de pe ele şi apoi le vindeau ca noi unor alţi clienţi.

De asemenea, există şi o categorie mai „selectă” de jefuitori de morminte, care caută lucrările de artă (sculpturile în marmură şi granit, mai ales) de la cavourile şi monumentele foarte vechi. Acestea fac bani frumoşi pe piaţa neagră a obiectelor de artă, mai ales că în cimitirul Eternitatea există lucrări ale unor mari arhitecţi şi artişti români şi străini, mai ales din perioada 1850-1944.

Autorităţile din Galaţi (cimitirele sunt administrate de serviciul Gospodărire Urbană de la Primărie) recunosc că există o problemă cu furturile din cimitire. Spun însă că hoţii sunt de foarte multe ori foarte ingenioşi şi profită de faptul că agenţii de pază (care oricum sunt, în cazul „Eternitatea”, doar trei la peste 40.000 de morminte şi cavouri, întinse pe 22 de hectare) nu pot interzice accesul nimănui în zonă, dat fiind că legea clasifică toate cimitirele ca fiind spaţii publice.