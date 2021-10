La Ambulanţă, ca pe front. Toate concediile şi liberele anulate, iar angajaţii au fost chemaţi de acasă

Misiune tot mai dificilă pentru personalul medical de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Galaţi, care se confruntă în ultima perioadă cu o creştere explozivă a cazurilor, din cauza COVID-19. Pentru a face faţă numărului mare de solicitări, angajaţii au fost chemaţi din concediile de odihnă, dar şi din zilele libere.

„Ne aflăm într-un moment extrem de dificil. Numărul de solicitări a crescut considerabil, am înregistrat un nou record. În ultimele 24 de ore, avem 454 de solicitări, Salvatorii sunt copleşiţi. Am procedat la măsuri de urgenţă, am anulat toate concediile de odihnă aflate în derulare, cât şi cele care urmau. Aducem echipe de acasă, acţionăm în dinamică. În afară de numărul de ambulanţe dintr-o zi, aducem oameni de la domiciliu, deci ei vor lucra în turele lor libere. 85 la sută dintre solicitările înregistrate sunt pentru pacienţii COVID. (...)Oamenii sunt epuizaţi, nu ne plângem, depunem eforturi uriaşe pentru a face faţă” , a declarat Daniela Enciu, managerul Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Galaţi.

„Suntem chemaţi de acasă, suntem epuizaţi, sunt multe cazuri. Cu toate acestea, nu ne plângem. Încercăm să facem faţă tuturor cazurilor”, spune Călin Costel, ambulanţier la SAJ Galaţi.

„Eram în concediu de odihnă. Am fost chemată de trei ori din concediu de odihnă în acest an. Trăim un dezastru. Probabil, dacă toată lumea ar realiza dezastrul prin care trecem, cred că s-ar vaccina mai mulţi”, mărturiseşte asistentul medical Valentina Toniţă.

Din cauza numărului mare de solicitări, personalul medical este nevoit să le trieze în funcţie de gravitate. 300 de solicitări pentru recoltare sunt în aşteptare.

„Trendul este unul crescător dacă facem comparaţie cu solicitările de pe parcursul anului trecut-2020, care a fost tot unul pandemic. Observăm că au fost 66.000 de solicitări, în timp ce în 2021 până în luna octombrie, am avut 70.000 de solicitări. În acest moment, avem 300 de recoltări în aşteptare, depunem eforturi să rezolvăm totul, dar faptul că se aşteaptă şi la spitale şi, în plus, durează şi decontaminarea, asta nu face decât să crească timpul de aşteptare“, a precizat managerul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Galaţi.

Situaţia este critică şi la Spitalul Judeţean Galaţi, unde toate paturile ATI COVID sunt ocupate cu pacienţi în stare critică, care necesită fie incubaţie, fie ventilaţie non invazivă sau oxigen la flux crescut.

În ultimele 24 de ore, în judeţul Galaţi, au fost raportate 374 de noi cazuri. Din păcate, s-au înregistrat şi 22 de decese. 18 dintre pacienţi nu erau vaccinaţi împotriva Covid-19.

