Investiţii cu destinaţie specială la blocul operator de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Galaţi

Noi investiţii la blocul operator de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” din Galaţi. Consiliul Judeţean Galaţi a anunţat că alocat fondurile necesare pentru achiziţionarea mai multor dotări care să crească standardul prestaţiilor medicale, respectiv a două platforme de electrochirurgie şi a două mese chirurgicale.

Valoarea investiţiei se ridică la 841.000 de lei, bani urmând să fie decontaţi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum a confirmat Costel Fotea, preşedintele amintitei instituţii.

„Cele două platforme de electrochirurgie sunt folosite pentru realizarea de operaţii laparoscopice şi pentru limitarea hemoragiilor din timpul intervenţiilor chirurgicale. De asemenea, vom achiziţiona în cel mai scurt timp şi două mese chirurgicale. Prima este o masă de operaţie pentru chirurgie bariatrică, care poate fi folosită şi în cazul intervenţiilor chirugicale la persoanele supraponderale, mai ales că au fost cazuri în care medicii au întâmpinat dificultăţi în astfel de situaţii, iar cea de-a doua este o masă chirurgicală care va fi folosită pentru intervenţii în cazul persoanelor care au suferit arsuri”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Am mai aflat şi că platforma de electrochirurgie cu sigilare vasculară cu accesorii costă 160.000 de lei, platforma de sigilare vasculară şi disecţie ţesuturi cu dublă tehnologie, ultrasunete şi energie are o valoare de 227.000 de lei, masa chirurgicală pentru intervenţii bariatrice are o valoare de 309.000 lei, iar masa de operaţie pentru chirurgie plastică are o valoare de 145.000 de lei.

Pentru cele două mese chirurgicale există deja un acord cadru, astfel încat acestea vor intra în dotarea spitalul în câteva săptămâni, iar pentru cele două platforme de electrochirurgie a fost demarată procedura de achiziţie publică.