Instanţa l-a iertat de închisoare pe individul cu probleme mintale care agresa sexual femei în parc

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe R.P.D., un bărbat de 34 de ani, la un an şi 4 luni de închisoare pentru agresiune sexuală. Decizia instanţei a fost pronunţată pe 10 ianuarie.

Anchetatorii au stabilit că pe 27.06.2020, în jurul orei 15,00, bărbatul a agresat sexual două femei, în parcul Viva din Galaţi, o adolescentă de 16 ani şi o femeie de 42 de ani.

Agresorul a fost prins de un poliţist aflat în timpul liber, care a sunat ulterior la 112. S-a stabilit apoi, după vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din parc, că bărbatul s-a oprit în dreptul uneia dintre victime, pe una dintre aleile din parc, i-a introdus mâna pe sub tricou şi a atins-o în zona sânilor.

Victima l-a prins de mână, reuşind să-l îndepărteze, iar pentru a scăpa de agresor, a început să alerge şi să ţipe.

Bărbatul a negat comiterea faptei. A susţinut că se plimba cu capul plecat prin parc, iar la un moment dat s-a lovit cu umărul de o persoană şi i-a cerut scuze. A fost contrazis de declaraţia poliţistului, căruia i-a spus imediat după incident că ”îi pare rău” şi ”nu mai face”, dar şi de imaginile de pe camerele de supraveghere.

”Actul a fost izolat”

Judecătorii au concluzionat astfel că bărbatul a fost nesincer în declaraţiile pe care le-a dat în cursul urmăririi penale şi în instanţă. De pildă, acesta a susţinut că a fugit după victimă imediat după incident, dar nu pentru a-i cere scuze, aşa cum afirmase, ci ca să o urmărească.

Cu toate acestea, Curtea de Apel Galaţi a considerat că sunt suficiente motive pentru a reţine în favoarea agresorului sexual circumstanţe atenuante şi i-au redus pedeapsa de la 2 ani, la cât fusese condamnat iniţial, la un an şi 4 luni, întrucât ”actul de agresiune sexuală a fost singular, izolat, fiind comis în mod spontan de inculpat pe fondul unei întârzieri mentale, în contextul în care deşi acesta are vârsta de 34 de ani, are probleme de dezvoltare intelectuală, conform expertizei psihiatrice efectuate în cauză”.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

„Sex-touring”, noua metodă de făcut bani a proxeneţilor. Tinere racolate din zone sărace, „plimbate” prin toată ţara