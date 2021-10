Iniţiativă unică în ţară. Bibliotecarii ajută persoanele fără calculator să obţină certificatul de vaccinare

De asemenea, bibliotecarii îi ajută şi pe cei care vor să se programeze pentru cea de-a treia doză de vaccin, astfel încât să nu mai fie nevoiţi să stea la cozi, iar timpul de aşteptare la centrul de vaccinare sa fie cât mai scurt.

„Ne-am dorit să îi sprijinim în continuare pe gălăţeni, în această perioadă atât de complicată mai ales pentru bunici, seniori, dar şi pentru toţi cei care întâmpină probleme în utilizarea computerului, a internetului, a noilor tehnologii practic. Aşa că am decis să îi ajutăm şi pentru obţinerea certificatului digital de vaccinare, dar şi pentru a se programa pentru cea de-a treia doză de vaccin, în aşa fel încât să evite aglomeraţia de la centrele de vaccinare”, spune Corina Dobre, directorul Bibliotecii judeţene „V.A Urechia”.

Reprezentanţii bibliotecii spun că sunt multe persoane, chiar şi tinere, care au nevoie de îndrumare şi de asistenţă în utilizarea computerului.

„Chiar astăzi au venit la Bibliotecă mai multe persoane care aveau ambele doze făcute, dar aveau nevoie de suport pentru a obţine certificatul verde de vaccinare. Le-am îndrumat către colegele noastre de la Servicii electronice&Internet, care le-au ajutat să descarce certificatele, iar unora le-au şi tipărit pe hârtie astfel încât să le fie mai simplu să le prezinte acolo unde este nevoie. (…). Noi îi ajutăm cu drag pe toţi cei care au nevoie. Ne bucură că putem fi un sprijin şi un partener pentru comunitate”, a explicat managerul instituţiei

„Eu am venit la bibliotecă să aduc cărţile împrumutate şi să împrumut altele. Am venit cu adeverinţele de vaccinare pentru că am crezut că astea trebuie prezentate. Nu am prea înţeles ce trebuie să fac şi am adus cu mine şi cardul de sănătate. Aici am aflat că certificatul de vaccinare este un alt document şi m-au ajutat doamnele de la bibliotecă să îl primesc”, ne-a povestit un pensionar gălăţeam.

Peste 800 de gălăţeni au cerut ajutorul bibliotecarilor

Încă de la începutul anului, Biblioteca V.A Urechia a început un proiect unic în ţară prin care îi ajută pe gălăţeni să se programeze pentru a a se vaccina sau să-şi plătească facturile şi taxele online, fără a mai fi nevoiţi să stea la cozi. De la lansarea proiectului, peste 800 de gălăţeni au venit să ceară ajutorul bibliotecarilor.

„Persoanele de vârsta a treia au fost extrem de recunoscătoare pentru ajutorul acordat de bibliotecă. Mai ales că o mare parte dintre aceştia au aflat cu această ocazie că în cadrul compartimentului dedicat pot veni să îşi rezolve şi alte probleme punctuale legate de serviciile accesibile online. Este vorba de realizarea şi folosirea de conturi online pentru utilităţile publice (telefonie, electricitate, gaz, apă), crearea de conturi de e-mail şi conturi pe platforme de socializare, instruire în folosirea propriilor dispozitive mobile, pentru folosirea platformei Ghiseul.ro, programări online pentru eliberarea actelor de identitate alte situaţii legate de utilizarea calculatorului şi accesarea internetului”, a explicat Camelia Toporaş, şef Serviciu Referinţe.