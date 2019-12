Ingredient cu efecte benefice asupra sistemului imunitar, cardiovascular şi nervos creat de studenţi români

Mai mulţi studenţi de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi, Anghel Larisa, Dermengiu Nicoleta Eugenia, Marian Eugen, Moise Elena, Stoica Dimitrie, alături de profesorii coordonatori Dima Cristian, Stoica Maricica, şi Stănciuc Nicoleta, au creat un ingredient multifuncţional microîncapsulat prin liofilizare şi incluziune moleculară pe bază de extracte antocianice din orez negru (Oryza sativa L.), uleiuri esenţiale din lavandă (Lavandula angustifolia) şi proteine din lapte cu funcţionalitate ridicată, în special activitate antioxidantă, colorantă şi de aromă.

Invenţia a fost premiată în luna noiembrie cu medalia de aur la InfoInvent, o expoziţie internaţională specializată în domeniul proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării.

”Acest produs a venit ca o inovare atât de proces, cât şi de produs prin tehnicile noi folosite. Este vorba de microîncapsulare, dar şi prin procedura de extracţie. Noi am făcut o valorificare în primul rând a apei reziduale rezultată în urma producerii orezului negru prefiert, care este prezent pe rafturile magazinelor şi, mai nou, foarte consumat. Pentru a-i da un plus de savoare, am decis să adăugăm şi uleiul esenţial de lavandă. Apa reziduală a orezului negru vine împreună cu o multitudine de compuşi bioactivi, printre care antocianii, oferind produsului o coloraţie plăcută, fiind vorba de mov. Lavania are un efect relaxant asupra organismului”, a declarat Anghel Larisa, studentă în anul IV la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi, unul dintre creatorii ingredientului multifuncţional.

Ingredientul a fost deja testat, fiind introdus în diferite produse alimentare, cum ar fi îngheţata, iaurtul, dar şi în bere şi în limonadă. ”Produsele au fost stabile atât ca gust, cât şi ca culoare datorită încapsulării, care asigură un transport şi o eliberare graduaăl a componentelor în organism”, a declarat Dima Cristian, unul dintre profesorii coordonatori ai studenţilor.

Premiul pentru cel mai inovator produs

Produsul a fost extrem de apreciat nu numai la Infoinvent, ci şi la Ecotrophelia, un concurs naţional care încurajează creativitatea studenţilor în dezvoltarea unor produse alimentare eco-inovative, de calitate, destinate consumului uman şi prietenoase cu mediul înconjurător, unde a luat două premii importante, printre care se numără cel privind cel mai inovator produs. Premiul a venit de la firmă din Bucureşti, care este interesată acum să îl scoată pe piaţă.

Ingredientul se obţine din proteine din zer, cazeină, hidrolizate proteice din zer şi ciclodextrină ca materiale de încapsulare a extractelor apoase din orez negru, bogate în compuşi biologic activi, şi a uleiurilor esenţiale din lavandă.

Ingredientul microîncapsulat, care este o invenţie în adevăratul sens al cuvântului, conţine peptide obţinute prin hidroliza enzimatică a proteinelor din zer, recunoscute pentru activitatea lor biologică şi funcţională excepţională, cum ar fi efectele benefice asupra sistemului imunitar, cardiovascular, nervos şi gastrointestinal.