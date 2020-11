Ignorat de DSP, un pacient infectat cu coronavirus şi-a făcut singur ancheta epidemiologică

Didel Bădărău (pensionar militar) a povestit pe Facebook că a încercat să respecte procedura stabilită de autorităţi în cazul persoanelor infectate cu virusul SARS CoV-2.

El a sunat la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Galaţi pentru a informa autorităţile că s-a infectat, conform unui test făcut la o unitate medicală.

După mai multe încercări, un reprezentant al DSP Galaţi i-a răspuns şi l-a informat că va fi sunat pentru realizarea anchetei epidemiologice. Acest lucru nu s-a întâmplat în perioada celor 14 zile de izolare la domiciliu, aşa că gălăţeanul a decis să-şi facă propria anchetă pentru a-i informa pe cei cu care a intrat în contact că s-a infectat.

„DSP nu sună niciodată de două ori. Acesta e şi motivul pentru care pozitivii de Covid trebuie să stea cu telefonul aproape, ca nu cumva să piardă legătura cu DSP şi să rămână fără anchetă epidemiologică. Cum decurge un dialog cu DSP, am să vă spun imediat, dar mai întâi trebuie să ştiţi că DSP nu crede în lacrimi, nu empatizează şi nici nu sună la timp, ba uneori contactează pozitivul chiar după ce acesta a ieşit din autoizolare. E foarte util să ştiţi că obligaţia de a anunţa DSP revine pozitivului, dar dacă e weekend e mai greu de prins pe cineva la serviciu. Odată făcută legătura cu DSP, funcţionarul îţi va spune că a fost şi este foarte ocupat, aşa că nu e cazul să pierzi vremea, îi spui repede că eşti pozitiv, la care el îţi transmite că o să sune cineva pentru ancheta epidemiologică.

Urmează o perioadă în care te tratezi acasă, dacă ai o formă uşoară, cu sfaturi de la medicul de familie, căruia îi explici că dacă nu era o răceală banală nu făceam testul, pentru că de răcit am mai răcit, ba chiar în fiecare an, dar trebuia să plec la copii, pentru a-i ajuta cu nepoţii, aşa că era nevoie de o garanţie în plus că totul e ok. Nu mai contează că n-au fost simptome gen pierderea mirosului sau a gustului, ci doar o temperatură mai crescută, cu frisoane dar care s-a rezolvat cu paracetamol, frecţii cu Carmol, vitamina C, luată de câteva ori pe zi, la fel Detrical pentru creşterea imunităţii, vitamina D şi zinc, dacă testul iese pozitiv trebuie să stai acasă”, a scris Didel Bădărău pe pagina personală de Facebook.

„De la DSP sunt. Am sunat pentru ancheta epidemiologică”. Bolnav COVID: „Mi-am făcut-o singur”

Reprezentanţii DSP Galaţi l-au sunat după ce a ieşit din autoizolare, când i-a informat că şi-a făcut propria anchetă epidemiologică. Didel Bădărău a redat pe Facebook dialogul aiuritor purtat cu operatorul de la Direcţia de Sănătate Publică Galaţi.

”- Bună ziua! De la DSP sunt.

- Bună ziua! Ce mai doriţi acum, că oricum a trecut atâta timp, puteţi să mă treceţi la vindecaţi.

- De fapt am sunat pentru ancheta epidemiologică.

- Mulţumesc, mi-am făcut-o singur.

- Cum aşa?

- Uite aşa, că pe baza voastră...

- Puteţi să detaliaţi?

- Desigur. Când am aflat că sunt pozitiv, am făcut o poză după rezultat şi am trimis-o imediat celor cu care am intrat în contact. Le-am recomandat să aibă grijă pentru că aşa cum am luat eu virusul, de nu ştiu unde, deşi m-am protejat, tot aşa e posibil să îl fi luat şi ei. Le-am recomandat să meargă să solicite testarea sau să şi-o facă, dacă au bani, dacă nu să stea acasă să nu infecteze pe alţii”, este o parte a conversaţiei dintre Didel Bădărău şi reprezentantul DSP Galaţi.

Acesta i-a transmis şi concluziile la care a ajuns în urma propriei anchete: ”În cazul funcţionarilor publici cu care am intrat în contact, acestora li s-a spus că nu e cazul să se testeze, întrucât s-au numărat nişte zile, s-au calculat nişte distanţe, respectiv dacă s-au apropiat de mine sub 1,5 metri şi dacă au stat în preajma mea mai mult de 15 minute... Au fost trimişi la muncă fără nicio testare. În cazul celorlalţi, care nu aveau cui să se plângă şi care nu aveau nici bani de testare, le-am spus să fie atenţi, să rămână acasă, să se trateze ca şi mine…”

I-a urat sănătate şi i-a închis telefonul

Dialogul desprins parcă dintr-un film de Kafka s-a încheiat într-o notă greu de imaginat.

”Mai aveam ceva de spus, dar funcţionarul DSP mi-a comunicat că e foarte bine cum am procedat, mi-a dorit sănătate, după care a afirmat că trebuie să închidă pentru că mai are şi alte anchete epidemiologice de făcut...

Credeţi că e o glumă? Să nu vă gândiţi la asta! E purul adevăr, aşa că dacă s-a pricopsit vreunul cu nenorocitul de Covid, să nu stea pe baza DSP. Vă doresc toate cele bune cu sănătate maximă!”, şi-a încheiat relatarea Didel Bădărău.

Autorităţile sanitare nu au explicat, deocamdată, dacă lucrurile relatate de pacient rezultă şi din fişele medicale şi, eventual, motivul pentru care procedura nu a fost respectată.

