Gest special al pensionarilor din Galaţi. Din puţinul lor, au donat viziere pentru un cămin crunt lovit de Covid-19

Gest impresionat al membrilor Asociaţiei „Clubul Pensionarilor Gălăţeni” care zilele trecute au cumpărat şi au donat 40 de viziere profesionale personalului căminului pentru îngrijirea vârstnicilor „Sf.Ilie” din Galaţi.

Vă reamintim că amintitul aşezământ social a fost primul focar de Covid-19 confirmat în judeţul Galaţi. La începutul lunii aprilie, în decursul a câteva zile, aproape toţi cei îngrijiţi acolo (cei mai mulţi cu afecţiuni cronice grave) au fost infectaţi cu SARS-CoV-2, la fel şi personalul, iar bilanţul dramatic de acolo a ajuns până în data de 19 mai la 41 de morţi.

Impresionaţi de tragedia de la „Sf.Ilie”, cei de la Clubul Pensionarilor (de altfel oameni plini de viaţă, căci până să izbucnească pandemia era foarte activi social) au decis ca, din puţinul lor, să cumpere echipamente de protecţie pentru personalul de la cămin. Deocamdată au fost donate 40 de viziere profesionale, de calitate, mesager fiind preşedintele asociaţiei, Gheorghe Suman.

„Asociaţia noastră de pensionari a considerat că este firesc să se alăture efortului naţional pentru combaterea efectelor de actuala pandemie de Covid-19. Am ales Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ilie” pentru că este o unitate greu încercată de acest ucigaş perfid. Nu este rolul şi nici competenţa noastră să ne ocupam de cauzele şi responsabilităţile aferente acestei adevărate tragedii, dar am zis să ajutăm cât putem, pentru că am fost profund impresionaţi, chiar marcaţi, de aceasta fatalitate”, a spus Gheorghe Suman, care a precizat că vorbeşte şi în numele celorlalţi membri ai conducerii asociaţiei: Tatiana Boboc, Sanda Dumitriu, Lica Pope şi Rucsanda Miron.

Preşedintele Clubului Pensionarilor a mai precizat că în perioada următoare vor fi făcute şi alte donaţii constând în echipamente de protecţie.

Un alt amănunt interesant al acestei poveşti este acela că şoferul taxiului (de la compania „Smart”) cu care au fost duse vizierele la centrul „Sf.Ilie”, auzind despre ce este vorba, a decis să suporte costul cursei din buzunarul lui.