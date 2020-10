FOTO Scrisul frumos poate fi şi bănos: caligrafia, reţeta unui business de succes

Când literele nu se aşezau pe hârtie cum se cade, rupea foaia caietului şi-o lua de la capăt – avea această ambiţie de elevă silitoare. Perseverenţa a dat roade: astăzi, Ioana Ivan (28 de ani) are un scris extrem de frumos. Povesteşte că, de fapt, nu a fost niciodată vorba doar de o cerinţă a dascălilor la şcoală, s-a înfiripat ca o pasiune: „Îmi plăcea atât de mult să fac liniuţe şi bastonaşe încât le scriam mai mult decât mi se cerea la şcoală. Când am început să scriu, eram fascinată de fiecare literă şi o rugam pe învăţătoare să-mi dea să scriu în plus!“.

Desigur, peste ani, pasiunea pentru scris a trecut în plan secund. Tânăra a absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti şi un masterat în Studii de Securitate şi Apărare.

A şi lucrat în domeniu o vreme: a fost consilier în cabinetul unui parlamentar şi consultant financiar. Traseul acesta a virat atunci când a avut loc o selecţie organizată de câteva tinere care aveau o mică afacere ce se baza pe scrisul caligrafic.

A aplicat şi a fost acceptată imediat în echipă. O vreme, a scris caligrafic mesaje inspiraţionale, care au fost împărţite în staţiile de metrou şi în mijloacele de transport în comun din Bucureşti, precum şi la teatre.

O afacere cu stiloul pe hârtie

Treptat, a început să primească şi comenzi pentru a face diverse obiecte handmade cu mesaje în litere caligrafice. Prima comandă n-o s-o uite niciodată: un mesaj caligrafiat înrămat. A avut aşa de mult succes că, în scurt timp, n-a mai putut face faţă jobului şi noii sale activităţi născute din pasiune. A hotărât, aşadar, să-şi deschidă propria afacere: pe 1 ianuarie 2018, a luat fiinţă „Cerneală pe hârtie“.

Anual, Ioana a primit mii de comenzi, pentru tot felul de obiecte inscripţionate, de la semne de carte la globuri personalizate pentru pomul de Crăciun şi la tablouri caligrafice.

„E şi puţin stres când am foarte multe comenzi, dar pe mine scrisul mă linişteşte“, spune Ioana. „Sunt perioade ale anului – cum ar fi zilele de 1 şi 8 martie, Crăciunul –când e nebunie totală!“ Are atât de multe comenzi pentru că a găsit cea mai simplă reţetă a succesului. Oricine îşi doreşte să ofere un cadou personalizat cu un mesaj caligrafiat sau să achiziţioneze un semn de carte caligrafiat poate face asta cu uşurinţă. Preţurile Ioanei sunt, fără îndoială, pentru toate buzunarele. Spune că de obicei clienţii revin la ea: iniţial, apelează la „Cerneală pe hârtie“ pentru a comanda ceva pentru apropiaţi, însă când văd cât de mult succes are cadoul, îşi doresc şi pentru ei. Cele mai căutate produse sunt semnele de carte şi tablourile caligrafice, explică tânăra antreprenoare.

Scrisori ca odinioară şi semne de carte unice

Ioana scrie în stilul clasic, cu toc şi cu peniţă, însă nu pe orice fel de hârtie. Preferă o hârtie reciclată, de culoare crem, pe care o comandă special. De fapt, şi cerneala este una specială, anume pentru caligrafie. Numai mesajele pe care le aşterne pe hârtie sunt primite de la clienţi, atunci când nu-i lasă ei libertatea să compună ce îi place.

„Tablourile caligrafice sunt de diferite mărimi şi costă de la 80 până la 150 de lei. Scriu şi scrisori, aşa cum se făcea pe vremuri, pe hârtie reciclată, de mână. La final, ard hârtia pe margini pentru o notă de vechi, o împachetez şi o pun într-un plic tot din hârtie reciclată, cu timbru şi sigiliu. Aşa iese o scrisoare ca pe timpuri. Mai nou, am venit cu ideea de a face semne de carte caligrafiate şi, spre surprinderea mea, merg foarte bine. Folosesc un carton mai gros, scriu literele tot cu peniţa, iar în partea superioară pun un sigiliu“, explică Ioana.

Cadouri realizate cu atenţie

În crearea acestor mici cadouri, nu e suficient să scrii frumos, cum ar putea părea la prima vedere. E nevoie de muncă, de migală şi de răbdare.

„Aştept să se usuce cerneala. Asta înseamnă cam jumătate de oră. Însă dacă scriu cu cerneală aurie pe o hârtie neagră, trebuie să aştept mult mai mult, se usucă mai greu. Hârtia respectivă se înrămează, se pune geamul, iar înainte de a ambala tabloul, le trimit o poză clienţilor pentru a-mi spune dacă le place. Îl ambalez într-o hârtie specială, care arată ca hârtia de ziar, iar la final îmi pun şi eu amprenta cu «Cerneală pe hârtie»“, descrie Ioana procesul de creare a unui cadou caligrafiat.

„Mă uit de foarte multe ori la un tablou şi mă întreb dacă o să le placă celor care l-au comandat. Dacă mie nu-mi place cum a ieşit, îl refac, pentru că este important să iasă foarte bine, chiar dacă presupune multă muncă.“

Un album de poveste

Ultima inovaţie a Ioanei este albumul foto handmade. Coperţile sunt din piele, iar în interior are file cartonate, unde se pun pozele, în dreptul cărora Ioana scrie ce semnifică acele fotografii pentru persoana respectivă. Acest album special poate cuprinde 30 de imagini, cu mesajele caligrafiate aferente. Este un album de poveste, cum îl numeşte tânăra, şi a avut un impact puternic asupra clienţilor ei, fiind unul dintre cele mai căutate produse.

Tânăra are planuri mari de viitor. Intenţiona să se stabilească în Italia, dar pandemia de COVID-19 i-a dat planurile peste cap. Acum, încă se gândeşte: să se mute la Braşov sau într-un orăşel cochet din Italia, unde să continue să scrie caligrafic, dar să-i înveţe şi pe alţii s-o facă. „Aş vrea să le arăt şi celorlalţi ceea ce fac eu, iar dacă sunt încântaţi, să facă şi ei“, spune Ioana.

