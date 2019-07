FOTO Detaliile unui proiect superb, care a dus în tabără, pentru prima oară în viaţa lor, 180 de copii din câteva sate sărace ale judeţului Galaţi

Eveniment deosebit organizat pentru copiii defavorizaţi din câteva sate sărace din judeţul Galaţi. Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Asociaţia JoyCamps România, Liceul Tehnologic „Paul Bujor” şi autorităţile locale din oraşul Bereşti au adus împreună, pentru o săptămână, 180 de copii care nu au avut niciodată şansa de a merge într-o tabăra.

Tabăra denumită „Săptămâna bucuriei” a avut loc în ultima săptămână din luna iunie şi a fost de aşa natură organizată încât pe cei 180 de copii prezenţi (cu vârste între 7 şi 18 ani) să nu-i coste nimic, iar pe parcursul şederii la Bereşti să aibă parte de cazare, masă, educaţie şi distracţie.

Programul a fost unul complex, în care tinerii din localitatea Bereşti-Târg, dar şi din satele Bereşti-Sat, Bereşti-Meria, Slivna, Balinteşti şi Pleşa şi-au arătat bucuria de a participa la activităţi în care socializarea, entuziasmul, energia tinerească, disponibilitatea şi dorinţa de cunoaştere a unor lucruri noi au fost manifestări fireşti.

„Nu mai fusesem niciodată în tabără. Am auzit alţii copii vorbind despre asta, dar noi nu am avut niciodată bani de tabără. Până anul acesta, toată vacanţa mare eram fie cu vaca la păscut, fie la muncile câmpului, cu părinţii. Este ceva deosebit să ai parte de o tabără, cred eu, că am ajuns să văd cu este”, a povestit Ionuţ, un adolescent de 15 ani venit la „Săptămâna bucuriei”.

Tabăra a debutat în dimineaţa zilei de 24 iunie, moment în care tinerii au făcut cunoştinţă cu animatorii de la JoyCamps, apoi s-au împărţit pe grupe de vârstă, formându-se astfel opt echipe.

În prima zi, în fiecare grupă s-au desfăşurat diferite jocuri de cunoaştere, de încredere şi de cartografiere a grupului. La ora 13.00, toţi copiii au luat pauză pentru masă şi odihnă (totul cu ajutorul Liceului „Paul Bujor”, care a pus la dispoziţie internatul şi cantina), după care, la ora 16.30, cu toţii s-au strâns în curtea liceului, unde au fost desfăşurate patru ateliere tematice: tir cu arcul, creaţie, comunicare şi dans.

La aceste ateliere copiii participanţi şi-au descoperit noi talente şi au deprins diverse îndeletniciri - de a vorbi liber în public, de a face metaniere şi cruciuliţe (sub îndrumarea unor călugăriţe foarte talentate în acest meşteşug popular), coregrafii artistice şi a ţinti cu arcul.

În toate zilele taberei, programul a fost mereu altul (cu ateliere tematice, de comunicare, artă, muzică, dans, tir cu arcul, dar şi vânători de comori, focuri de tabără sau jocuri sportive), un merit deosebit în asta avându-l Asociaţia JoyCamps Romania, e o organizaţie neguvernamentală care are ca scop principal să aducă zâmbete copiilor din zonele defavorizate ale României, care se confruntă zilnic cu numeroase probleme de ordin economic şi social.

„Toate cheltuielile au fost acoperite din donaţii private strânse cu ajutorul preoţilor, iar toţi cei care au ajutat la succesul taberei au făcut-o în regim de voluntariat, cu dragă inimă şi cu implicare. Vreau să îi mulţumesc doamnei Carmen Constantin, director adjunct Liceul Tehnologic „Paul Bujor” şi domnului Marian Rugină, preşedintele Asociaţiei JoyCamps România, pentru ajutorul dat”, a spus preotul Petrişor Herescu, de la parohia Bereşti-Târg, judeţul Galaţi, în fapt sufletul evenimentului.

În ultima zi a taberei de la Bereşti, toţi copiii participanţi la tabără au vizionat în biserica parohială filmul retrospectiv al activităţilor desfăşurate chiar de ei în aceste zile, rememorând clipele de bucurie şi de încântare petrecute.

La final, în curtea bisericii, atât voluntarii, cât şi copiii participanţi şi-au luat rămas bun pe ritmuri de muzică, joc şi voie bună şi cu toţii au primit daruri din partea gazdelor.

