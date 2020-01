Fost deputat condamnat la închisoare cu executare pentru constituire a unui grup infracţional şi instigare la evaziune fiscală

Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat un prim verdict pe 27 ianuarie într-un alt dosar în care a fost inculpat fostul parlamentar Mihail Boldea. Potrivit procurorilor DIICOT, care au instrumentat dosarul începând din 2012, Mihail Boldea a fost acuzat de comiterea mai multor infracţiuni, respectiv constituire de grup infracţional, abuz în serviciu şi instigare la complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală şi instigare la evaziune fiscală.

Alături de fostul deputat, în acelaşi dosar, au mai fost trimişi în judecată Valentin Boldea (fratele ex-parlamentarului; fost, la data comiterii faptelor, şef al Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi), Mircea Bivol (fost consilier parlamentar al lui Mihail Boldea), Mădălin Andrei Petrea, Eugen Roşu, George Hristu, Lucia Raluca Dobrea, dar şi societăţile comerciale Geco Clean SRL şi Red Office Clean SRL.

Mihail Boldea a primit a fost condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi trei ani de închisoare pentru instigare la evaziune fiscală în formă continuată. Fostul deputat a fost achitat de acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu în formă continuată, instigare la complicitate la abuz în serviciu în formă continuată şi participaţie improprie la evaziune fiscală în formă continuată pe motiv că fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală. Prin contopirea pedepselor, Mihail Boldea Mihail va executa trei ani închisoare în regim de detenţie. Fratele său, Valentin Boldea, a fost achitat de acuzaţia de abuz în serviciu în formă continuată.

Fostul parlamentar a fost condamnat în 2018 la şapte ani de închisoare într-un alt dosar penal, unde a fost găsit vinovat de Curtea de Apel Iaşi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, favorizarea infractorului şi complicitate la spălare de bani.. Dosarul se află la Înalta Curte, care va pronunţa verdictul final.

Fostul consilier parlamentar al lui Mihail Boldea, Mircea Bivol, a fost achitat de acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu în formă continuată, instigare la complicitate la abuz în serviciu în formă continuată şi participaţie improprie la evaziune fiscală în formă continuată pe motiv că fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală. Mircea Bivol va executa trei ani în regim de detenţie pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi instigare la evaziune fiscală în formă continuată.

Mădălin Andrei Petrea, un alt inculpat din dosar, a fost condamnat la un an şi opt luni de închisoare pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în formă continuată. Eugen Roşu a primit un an şi 10 luni de închisoare cu suspendarea executării pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în formă continuată. Lui George Hristu i s-a aplicat o pedeapsă de an şi opt luni de închisoare pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în formă continuată.

Lucia Raluca Dobrea, fiica fostei şefe de la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, a fost achitată pentru participaţie improprie la evaziune fiscală în formă continuată, dar a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Pedeapsa a fost contopită cu o sancţiune penală anterioară, astfel că femeia va executa trei ani şi trei luni de închisoare în regim de detenţie.

Sechestru pe bunuri

Firma Geco Clean SRL Galaţi a primit o amendă de 3.000 de lei pentru evaziune fiscală în formă continuată, în timp ce faţă de a doua societate pusă sub acuzare în acest dosar, SC Red Office Clean SRL, s-a dispus încetarea procesului penal. Majoritatea celor puşi sub acuzare au fost obligaţi să achite sume importante ca impozit pe profit şi TVA.

Astfel, Boldea Mihail, Bivol Mircea şi Dobrea Lucia Raluca, au fost obligaţi în solidar, la plata întregii sume de 320.541 de lei (din care 173.379 de lei impozit pe profit şi 147.162 de lei TVA), Boldea Mihail, Bivol Mircea şi Dobrea Lucia Raluca, în solidar şi cu Hristu George şi SC Geco Clean SRL Galaţi, la plata sumei de 45.210 lei (din care 18.084 de lei impozit pe profit şi 27.126 de lei TVA), Boldea Mihail, Bivol Mircea şi Dobrea Lucia Raluca, în solidar şi cu Petrea Andrei Mădălin, la plata sumei de 64.548 de lei (din care 48.522 de lei impozit pe profit şi 16.026 de lei TVA), Boldea Mihail, Bivol Mircea şi Dobrea Lucia Raluca, în solidar şi cu Roşu Eugen, la plata sumei de 210.783 de lei (din care 106.773 de lei impozit pe profit şi 104.010 lei TVA).

Pentru recuperarea prejudiciului, judecătorii au pus sehestru pe bunurile lui Boldea Mihail, Bivol Mircea şi Dobrea Lucia Raluca până la concurenţa sumei de 320.541 de lei, Hristu George şi SC Geco Clean SRL Galaţi până la concurenţa sumei de 45.210 lei, Petrea Andrei Mădălin până la concurenţa sumei de 64.548 de lei şi Roşu Eugen până la concurenţa sumei de 210.783 de lei.

Sustragere de la plata impozitelor şi taxelor

Procurorii DIICOT susţin că Mihail Boldea a constituit, în cursul anului 2010, un grup infracţional organizat, la care au aderat şi celelalte persoane trimise acum în judecată. Gruparea, susţin anchetatorii, „a urmărit obţinerea unor sume de bani, fie prin inducerea în eroare a instituţiilor bugetare, fie prin sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”.

În rechizitoriul trimis Curţii de Apel Galaţi, procurorii DIICOT arată că Mihail Boldea, în cursul anului 2010, ajutat de ceilalţi membri ai grupului infracţional, a prejudiciat Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii cu suma de 893.000 de lei, iar bugetul de stat, prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, cu 781.000 lei.

Anchetatorii susţin că Mihail Boldea, în calitate de deputat în Parlamentul României, cerea bani de la Ministerul Educaţiei pentru diverse lucrări în şcolile gălăţene: sisteme de supraveghere, geamuri termopan sau centrale termice. Banii veneau la Inspectoratul Şcolar, cu „dedicaţie„ pentru fiecare şcoală în parte, în sensul că firmele beneficiare erau dintre cele „agreate”.

Din rechizitoriu mai rezultă că Mihail Boldea şi Mircea Bivol erau cei care se ocupau inclusiv de documentaţia necesară semnării contractelor. Procedeul ar fi fost folosit la nu mai puţin de nouă unităţi şcolare gălăţene: Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc”, Grupul Şcolar „Gh. Asachi”, Grădiniţa nr. 38 „Licurici”, Colegiul Tehnic „Paul Dimo”, Şcoala Gimnazială nr. 12 „Miron Costin”, Şcoala Gimnazială nr. 41, Şcoala Gimnazială nr. 42 „Sf. Împăraţi”, Grădiniţa nr. 61 „Ion Creangă” şi Grădiniţa nr. 64 „Ileana Cosânzeana”.

Oferte fictive de reabilitare a unor unităţi de învăţământ

Amintitul act de trimitere în judecată stipulează că fostul deputat i-ar fi ajutat pe George Hristu (administrator al SC Geco Clean SRL Galaţi) şi pe George Roşu (administrator al SC Red Office Clean SRL Galaţi) „să îi determine pe directorii unităţilor de învăţământ menţionate mai sus ca, în calitatea lor de funcţionari publici şi în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, fără vinovăţie, să-şi îndeplinească în mod defectuos obligaţiile de serviciu, cu ocazia încheierii şi derulării a 19 contracte de reabilitare”.

Practic, procurorii afirmă că Mihail Boldea sau apropiaţii săi mergeau la şcoli şi, în cadrul procedurii de selecţie a ofertelor, prezentau mai multe oferte, unele fiind fictive, iar restul aparţinând firmelor controlate de ei.

Astfel, directorii de şcoli alegeau cea mai mică ofertă şi încheiau contractele cu firmele „agreate”. Firmele controlate de membrii grupului infracţional subcontractau ulterior lucrările altor firme, la preţuri mult mai mici decât valoarea trecută în contract, iar pentru a acoperi diferenţa de bani prezentau diferite facturi fictive.

Acelaşi scenariu ar fi fost aplicat, din câte afirmă procurorii DIICOT, şi la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Galaţi, instituţie condusă la acel moment de fratele fostului deputat, dr Valentin Boldea.

Anchetatorii susţin că Valentin Boldea, ajutat de Andrei Mădălin Petrea (administrator al SC Blue Office Clean SRL Galaţi), şi-a îndeplinit defectuos, în anul 2012, obligaţiile de serviciu la încheierea a două contracte pentru reabilitarea unor unităţi sanitare aflate în subordinea DSP, prejudiciul fiind în acest caz de 82.000 de lei.