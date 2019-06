Filmul „Parking” are proiecţia de gală la Galaţi, duminică seară, în prezenţa regizorului Tudor Giurgiu

„Parking”, cel de-al patrulea lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu, ajunge la Galaţi, unde va avea loc o proiecţie de gală în prezenţa echipei – Tudor Giurgiu şi Mihai Smarandache, la Cinema Prof. Ioan Manole, duminică, 30 iunie, de la ora 20,00.

Biletele, în valoare de 10 lei, pot fi achiziţionate online de pe Eventbook.ro sau de la casieria cinematografului.

Filmul s-a lansat oficial în cinematografele din întreaga ţară pe 14 iunie, fiind descris ca „o celebrare a dragostei şi a posibilităţilor infinite ale vieţii”. Mai multe evenimente speciale vor avea loc în ţară, care promit să bucure atât spectatorii din marile oraşe, precum şi pe cei din oraşele care nu au încă acces la o sală de cinema funcţională.

„Parking” spune povestea lui Adrian, un poet din Sângeorz-Băi care emigrează ilegal în Spania anului 2002. Odată ajuns în Cordoba, viaţa lui se transformă într-o aventură complicată, pendulând între imposibila poveste de dragoste cu o cântăreaţă spaniolă şi dorul de casă. Călătoria lui în căutarea marii iubiri se va transforma într-o poveste surprinzătoare, sensibilă şi plină de provocări.

„Întâlnirea cu Marin Mălaicu Hondrari mi-a dat ocazia să înţeleg mai bine ce se întâmplă cu un emigrant aflat la mii de kilometri depărtare de casă. De la dorinţa de a nu deranja, de a trece neobservat, până la frica de a te îmbolnăvi şi a nu mai putea lucra, teama de eşec sau insucces. Am adoptat deopotrivă cu drag şi sfială personajele lui şi mă bucur că, în fine, aventura acestui poet bistriţean idealist şi visător vede lumina ecranului”, spune Tudor Giurgiu.

Filmul are în distribuţie actori spanioli de talie internaţională precum Belén Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo, dar şi actori români foarte îndrăgiţi: Mihai Smarandache, Carmen Florescu, Valentin Popescu, Emilian Oprea, Fülöp Erzsébet şi Paul Cimpoieru.

Filmul este în cinematografele din întreaga ţară, distribuit de Transilvania Film. Cei care încă nu au ajuns la cinema, pot consulta programul complet: Program 21-27 iunie .

Parking este produs de Libra Film Productions, co-produs de La Claqueta, Tito Clint Movies, Cercanías la Película AIE (Spania) şi Evolution Films, Studio Beep (Cehia), cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Junta de Andalucia, Czech Film Fund, Canal Sur, TVR, HBO, Eurimages şi al programului Creative Europe al Uniunii Europene.



Parteneri media: Adevărul, Dilema Veche, Radio Guerrilla, OK! Magazine, Marie Claire, TV Mania, Observator Cultural, Agerpres, VICE, Cinemagia, Life.ro, Verbs Describe Us, All about Romanian Cinema.



Trailer: https://youtu.be/-flBcCiroBI.



