Fetiţele geniale care impresionează la festivalurile de canto: vocile de aur ale Galaţiului

Micile cântăreţe Alexia Karina Chinţoiu şi Adelina Chiriac sunt în anul întâi, respectiv anul doi la Şcoala de Arte din Galaţi şi au câştigat cam tot ce se poate câştiga în materie de competiţii de canto la categoria lor de vârstă. Dacă altor copii le-ar trebui ani mulţi ca să înveţe anumite melodii din repertoriul internaţional şi interpretarea lor scenică, Alexiei şi Adelinei le vin mănuşă, ca şi cum ar cânta şi dansa dintotdeauna.

Profesoara lor de canto, Emilia Savu, spune despre ele că pot cânta deja note foarte joase sau foarte înalte şi interpretează piese cu un grad mare de dificultate. Alexia Karina Chinţoiu (8 ani) cântă de aproape doi ani, însă de când a început cu muzica şi până acum şi-a trecut în cont un număr impresionant de premii la concursurile şi festivalurile de canto. Fetiţa a obţinut un loc trei la festivalul internaţional „Mărul de Aur“ de la Galaţi, locul întâi la festivalul „Decembrie de poveste“, la pop românesc, şi locul al treilea la aceeaşi competiţie, la categoria duet şi pop internaţional, locul al doilea la festivalul naţional „Romanian Music Awards“, locul al doilea la festivalul naţional de canto de la Slobozia, la categoria pop românesc şi locul întâi la categoria grup (unde a concurat cu copii de la celelalte şcoli de canto din ţară).

„Este foarte uşor de lucrat cu Alexia“

Talentul Alexiei a fost remarcat imediat de părinţi, fetiţa obişnuind să cânte singură acasă. A mers apoi la un profesor de canto, iar în prezent este în primul an la Şcoala de Arte din Galaţi. „Are o ureche muzicală foarte bună şi mişcare scenică pe măsură. A evoluat în câteva luni cât alţi copii în câţiva ani. Este foarte uşor de lucrat cu ea, şlefuim rapid ceea ce mai trebuie corectat şi pot spune că evoluează de la o piesă la alta, care sunt din ce în ce mai grele, se simte acest lucru, iar rezultatele sunt pe măsură“, ne-o descrie în câteva cuvinte Emilia Savu, profesoară de canto la Şcoala de Arte din Galaţi.

Primeşte aplauze la susţinerea notelor înalte

Alexia cântă şi în duet şi o face cu succes, dovadă stând premiile obţinute până acum la această categorie muzicală. Este un lucru extrem de greu, mai ales pentru o fetiţă de doar 8 ani. Recent, la festivalul naţional de la Slobozia, mica artistă a cântat alături de trei colege de scenă mai mici şi patru mai mari, împreună cu profesorul lor îndrumător de la Şcoala de Arte. Au interpretat un colaj de piese deloc uşoare, iar juriul a răsplătit grupul cu locul I. Ceilalţi profesori coordonatori care au cântat alături de elevii lor sunt foşti solişti la Opera din Iaşi, Conservatorul din Bucureşti şi Teatrul de Operetă din Chişinău.

Alexia Karina Chinţoiu FOTO arhiva personală

Deşi este foarte mică, Alexia poate cânta atât piese lirice, cât şi melodii ritmate. „Îmi place să cânt şi nu vreau să fac nimic altceva. După ce cresc, o să devin cântăreaţă de muzică uşoară“, ne mărturiseşte mica artistă, care o are ca idol pe Andra. La o vârstă la care alţi copii nu ştiu decât să se joace pe calculator, micuţa cântăreaţă lucrează permanent pentru a-şi îmbunătăţi mişcarea scenică. „Are o voce puternică, chiar uimitor de puternică pentru un copil de vârsta ei, şi are susţinere vocală pe anumite note muzicale. La a doua strofă a unei melodii se complică puţin mersul liniei melodice, iar la un moment dat, are de susţinut o notă înaltă. Ţin să spun că o susţine atât de mult, încât asistenţa din sală începe să aplaude. Deci calităţile ei vocale sunt foarte bine dezvoltate încă de pe acum“, ne dă câteva detalii Emilia Savu despre potenţialul fetiţei.

Marele premiu al juriului

Adelina Chiriac (9 ani) vine aproape zilnic în Galaţi de la Şendreni, o mică localitate situată în vecinătatea reşedinţei de judeţ, pentru a face canto. Părinţii săi o susţin cu drag pentru că au realizat rapid că are un talent înnăscut şi poate ajunge departe în muzică, dacă asta îşi va dori şi când va fi mai mare. „De mică mi-a plăcut să cânt, iar mama mi-a spus că, dacă îmi place atât de mult, mă va duce undeva unde să pot să exersez. Aşa am venit la Şcoala de Arte“, ne dezvăluie Adelina cum a început aventura ei în lumea fascinantă a muzicii.

Îi place mult să cânte muzică uşoară, iar idolii săi sunt Selena Gomez, Andra şi Delia. Dovada talentului său extraordinar este obţinerea marelui premiu al juriului la un festival internaţional de canto organizat în Bulgaria în 2018 şi locul al doilea la secţiunea duet. Adelina are însă o pleiadă de premii obţinute la competiţiile de canto. Şi-a adjudecat locul al doilea la festivalul naţional „Decembrie de poveste“ de la Bucureşti (2018), locul I la secţiunea interpretare show (trupă de copii alături de profesorul coordonator) la festivalul „Romanian Kids Music Awards“ şi locul al doilea la secţiunea duet la aceeaşi competiţie. Din juriul acestei competiţii au făcut parte atunci nume sonore ale muzicii româneşti, precum Andrei Kerestely, Aurelian Temişan, Carmen Rădulescu şi Daniel Iordăchioaie.

Un talent nativ, antrenat zilnic

Profesoara de canto îşi aminteşte cu amuzament de prima ei întâlnire cu Adelina, care venise la Şcoala de Arte ca să-şi evalueze potenţialul. „Acum doi ani a venit ca să facem câteva ore şi să îmi dau seama ce poate. Am trimis-o direct la examenul pentru admiterea la Şcoala de Arte, pentru că are un talent nativ excepţional. A făcut paşi mari de atunci în evoluţia ei“, ne mărturiseşte Emilia Savu.

Adelina Chiriac FOTO arhiva personală

Adelina are deja capacitatea de a interpreta piese foarte grele din repertoriul internaţional şi poate cânta, de asemenea, în duet. Chiar dacă a fost înzestrată nativ cu voce, micuţa artistă face zilnic exerciţii de respiraţie şi vocalize. Orele pe care le petrece exersând nu le vede ca pe un efort, ci, dimpotrivă, ca pe ceva ce simte că trebuie să facă. Învaţă foarte uşor textele melodiilor, indiferent că sunt în română sau în engleză, astfel încât să poată lucra apoi la atitudinea scenică pe care o va aborda în concursuri şi festivaluri. Adelina impresionează prin starea pe care o transmite când interpretează o piesă, transpunând şi audienţa în atmosfera pe care o creează. Este deja o mică vedetă, fiind invitată constant la la diverse acţiuni culturale şi realizează că prin ceea ce face poate fi un model şi pentru ceilalţi copii care nu au avut şansa să cânte până acum sau se tem de reacţia publicului la prima ieşire pe scenă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: