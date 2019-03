Fetiţa care impresionează la balet, câştigând zeci de concursuri naţionale şi internaţionale la doar 11 ani

Numele Sabinei Lungu este sinonim cu baletul. Deşi are doar 11 ani, fetiţa a obţinut până acum zeci de trofee la concursurile naţionale şi internaţionale la balet. La doar două săptămâni după ce a început să practice dans artistic, pe când avea patru ani, câştiga primul său concurs, cupa „Daniel Nechita“.

Profesoara ei de balet a remarcat că fetiţa avea un talent aparte, învăţând extrem de repede mişcările şi dansurile de balet, în comparaţie cu alţi copii, cărora le-ar fi luat luni de zile să facă acelaşi lucru. Baletul include mai multe stiluri, printre care amintim dansul clasic, dansul liric, dansul contemporan, dansul de caracter şi fantezia coregrafică.

Printre cele mai importante competiţii de balet câştigate de Sabina se numără cupa Beja Flour (2014), unde a ocupat locul I, concursul D'aor Grand Prix Buşteni (2017) ‒ locul 1 şi locul 3, concursul „Lebada de Cristal“ ‒ Bucureşti (2017), unde a obţinut două locuri întâi , Concursul „Dance Star Romania“ ‒ Bucureşti (2018) ‒ unde şi-a trecut în cont două locuri doi, calificându-se la Dance World Croaţia. Ultimul concurs câştigat a fost Dance Open Galaţi 2018, de unde a plecat acasă cu toate premiile, asta însemnând că s-a clasat pe primul loc la toate cele şase stiluri de balet din concurs.

Mii de ore de muncă

Cea care a iniţiat-o în urmă cu şapte ani pe Sabina în tainele baletului a fost Lucica Vrabie, balerină pe atunci la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard“ din Galaţi, care ulterior a continuat să o pregătească la Şcoala „Voces“ din Galaţi. „De atunci am făcut neîntrerupt balet, deşi într-o perioadă am spus că nu mai vreau. Mi-a fost greu, dar îmi era dor imediat să fac balet şi am spus că nu renunţ“, ne mărturiseşte fetiţa.

La o vârstă la care alţi copiii nu ştiu decât de joacă şi gadgeturi, Sabina ne vorbeşte de miile de ore de muncă pe care a trebuit să le facă ca să poată ajunge la o precizie a mişcărilor aproape de neimaginat, lucru esenţial pentru a performa în această artă, unde concurenţa este acerbă. „În timpul oricărei mişcări trebuie să te gândeşti cum ai braţele şi picioarele, trebuie să le ţii încordate foarte bine. În plus, trebuie să ştii cum le faci, să ştii că acea mişcare pe care o faci trebuie să fie sigură“, ne introduce puţin fetiţa în lumea fascinantă a baletului. Pentru a ajunge la performanţele de care aminteam, micuţa balerină repetă câteva ore pe zi şi are propria bară de exerciţii montată acasă. Într-o zi, profesoara ei de balet a lipsit de la şcoală, iar în absenţa ei, Sabina şi o prietenă foarte bună au exersat cinci ore singure. Doar prin acest gen de perseverenţă se poate ajunge la rezultate.

Când urcă pe scenă, Sabina se transfigurează. În timp ce braţele şi mâinile execută mişcările de balet cu o precizie aproape matematică, faţa denotă o expresivitate impresionantă pentru o fetiţă de 11 ani. Munceşte zeci de ore ca să înveţe un dans, un efort care nu se vede de cele mai multe ori pentru un simplu privitor din exterior. Ne mărturiseşte că baletul este o artă extrem de dificilă şi numai cei foarte pasionaţi pot continua pe acest drum. Să te ridici pe vârful degetelor de la picioare de câteva sute de ori doar în timpul antrenamentelor este un exerciţiu pe care nu oricine îl poate face. „Există un pericol foarte mare de accidentare. În balet există dans clasic şi dans contemporan liric. La aceste dansuri trebuie să faci diferite mişcări care sunt grele, te poţi accidenta la glezne. Trebuie să fii mereu foarte atent, să fii permanent încordat. Cum spune profesoara mea, trebuie să simţi din vârful capului până în vârful unghiei că eşti încordat, astfel încât să îţi iasă exerciţiul bine, dar şi să nu te accidentezi“, ne spune Sabina.

Îşi va deschide propria şcoală de balet

A avut norocul de a nu se accidenta foarte grav, dar ne dezvăluie că durerile fac parte din viaţa unei balerine, genunchii şi gleznele fiind zonele cele mai sensibile. Chiar şi aşa, fetiţa le recomandă copiilor să facă balet, fără dorinţa de a face performanţă, pentru că formează o postură corectă şi dezvoltă armonios aproape toţi muşchii corpului. Părinţii micuţei artiste au suportat mereu costurile pe care le implică baletul şi care nu sunt modice, pentru că statul se implică puţin sau chiar deloc în susţinerea financiară a celor care practică acest dans artistic, care în alte ţări este ridicat la rang de artă. „Doar un costum costă 200-300 de lei, nu vorbim de cele profesioniste, care pot ajunge şi câteva sute de euro. Aici se adaugă deplasările, cazarea şi masa“, ne spune Ionica Lungu, mama Sabinei. Deşi abia îşi începe viaţa, fetiţa ştie foarte bine ce vrea să facă încă de acum. „Aş fi vrut să devin balerină în România, dar aici balerinii nu sunt prea apreciaţi“, ne mărturiseşte micuţa artistă cu o umbră de regret. S-a înscris pentru a urma secţia de balet a Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin“ din Galaţi, iar din clasa a IX-a plănuieşte să se mute la Chişinău, pentru a studia cu profesori de talie internaţională la balet, la Liceul de Coregrafie.

Visul său este să devină balerină la Sankt Petersburg (Rusia), unde sunt printre cei mai buni balerini din lume, şi să-şi deschidă propria şcoală de balet. „Ca să devii balerină merită toate sacrificiile şi tot efortul, mai ales dacă asta îţi doreşti să faci în viaţă. Vreau să îmi deschid şi propria şcoală de balet şi să îi aduc pe copii la nivelul meu, să îi vad cum evoluează, pentru mine asta ar fi o mare bucurie“, crede Sabina, care speră ca performanţele sale să îi inspire şi pe alţi copii care visează să facă balet.

