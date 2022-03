Femeia pompier şi sensei: „Este greu să lucrezi într-o lume a bărbaţilor, sistemul nu-ţi permite, nu colegii”

Pentru Aura Ledaru (48 de ani) nu există cuvântul „imposibil”, iar fiecare zi reprezintă pentru ea o provocare. Cu o carieră sportivă de peste 30 de ani, Aura a reuşit să fie un voluntar de excepţie, încă din 2016, în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi.

De atunci, a participat la mii de intervenţii, iar de la începutul pandemiei SARS-COV-2 a fost angajată ca paramedic SMURD. Deşi nicio intervenţie nu seamănă cu alta, sensei Aura Ledaru a învăţat să facă faţă cu brio tuturor cazurilor unde este solicitată să intervină. Disciplina şi perseverenţa dobândite în cariera de sportiv au ajutat-o.

„Sunt mândră că am fost prima persoană din Galaţi care s-a înscris în programul naţional de voluntariat <Salvator din pasiune>. Recunosc, este destul de greu să lucrezi într-o lume a bărbaţilor. Asta deoarece sistemul nu permite, nu colegii. E sistemul de aşa natură creat. Eu am avut, însă, noroc de un colectiv bun. M-a ajutat foarte mult şi cariera sportivă, antrenamentele Aikido, faptul că sunt sensei impune respect. Prin muncă multă, devotament şi pasiune am reuşit. De la începutul pandemiei, lucrez ca paramedic pe maşina SMURD”, povesteşte Aura Ledaru.

De când a început războiul din Ucraina, Aura Ledaru a fost detaşată în Vama Giurgiuleşti, unde asigură ajutor medical refugiaţilor care au nevoie. Pe lângă îngrijire, zilnic, sensei Aura încearcă să transmită putere şi curaj mamelor refugiate.

„Sunt oameni care chiar au nevoie de ajutor. Sunt foarte speriaţi şi au nevoie de o vorbă bună, de încurajări, nu numai de mâncare. Se citeşte spaima în privirea lor. Sunt foarte multe mame, copilaşi care nu ştiu ce se întâmplă. Şi să ştiţi că acceptă ajutor. În Vamă se simte tensiunea, este multă presiune printre refugiaţi”, povesteşte Aura Ledaru.

sursa: Arhivă Personală-Aura Ledaru

Atunci când nu este la muncă, pe maşina SMURD, sensei Aura Ledaru se ocupă de antrenamentele Aikido la clubul pe care îl conduce.

„Avem sportivi de la patru ani, la 65 de ani, un coleg de la ISU, care a devenit şi campion. Aikido îi ajută pe copii să aibă încredere în ei, îi disciplinează şi învaţă să lucreze în echipă”, spune Aura Ledaru.

