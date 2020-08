Face bijuterii unice în lume, din ceramică dentară. „Am fost mereu în lumea mea, părinţii m-au înţeles”

Oleg Fulga (44 de ani) este originar din Republica Moldova, dar de 20 de ani s-a stabilit în România, la Galaţi. Din copilărie a avut înclinaţii artistice: desena orice îi stârnea imaginaţia. „Îmi plăcea să fac ceva mereu. Lucram în lemn, în lut şi, în general, în orice îmi pica în mâini. Am fost mereu în lumea mea, iar părinţii m-au înţeles. Odată, rudele au şi glumit că nu-s de-al lor, prea gândeam şi făceam lucrurile altfel“, povesteşte Oleg cu umor.

Îşi aminteşte că, la un moment dat, l-a desenat perfect din memorie pe dictatorul sovietic Iosif Stalin, dar cum mama lui era o anticomunistă convinsă i-a luat desenul şi l-a rupt în bucăţi. „Pe mine m-a cam şocat lucrul ăsta. Eram copil şi nu înţelegeam politica. Atunci m-am lăsat de desen.“ S-a apucat, în schimb, de caricaturi, care e o altă pasiune a sa, iar la şcoală toate băncile erau pline de lucrările lui.

Oleg şi-a încheiat studiile gimnaziale într-o perioadă extrem de tulbure pentru Republica Moldova, ce a culminat cu destrămarea URSS. Tătăl lui voia să-l vadă preot, dar mama l-ar fi vrut profesor de geografie. Până la urmă, Oleg a devenit tehnician dentar. A trăit însă foarte greu, la limita de jos a supravieţuirii. Mărturiseşte că a suferit chiar şi de foame.

„Am fost internat în spital din cauza foamei. Nu era mâncare, pur şi simplu. Părinţii îmi trimiteau genţi cu mâncare, dar eram jefuit. Noaptea se auzea cum se trăgea cu mitraliera. Am fost bătut şi umilit“, îşi aminteşte cu durere Oleg, care s-a angajat apoi în Transnistria, iar, în final, a luat decizia de a veni în România. S-a stabilit la Galaţi, pentru că spune că-i place mult Dunărea.

De aproximativ opt ani Oleg Fulga creează obiecte de artă în miniatură, în special pandantive. „Simţeam că trebuie să fac ceva. Înainte, modelam nuduri din ceară pe chibrituri, folosind o spatulă electrică“, povesteşte tehnicianul dentar cum a pornit pe drumul artei neconvenţionale.

Bijutierul non-conformist

Fără să aibă studii în domeniul artei, foloseşte tehnica dentară pentru a concepe mici obiecte de artă şi bijuterii. „În meseria noastră apar mereu materiale dentare noi şi sunt distribuitori care-ţi aduc mostre de ceramică dentară. M-am gândit atunci să fac un fluture pe un astfel de dinte, un crin domnesc pe un incisiv central, apoi un nud pe trei dinţi, pe partea ocluzală. Acelea n-au fost lucrări practice, ci demonstrative.“

Bijuteriile sunt create dintr-o combinaţie de ceramică dentară şi metal –crom-nichel – şi necesită extrem de multă răbdare şi migală. Oleg are nevoie de cel puţin cinci zile pentru a crea un pandantiv.

„Am înlocuit ceara cu un material realizat prin inducţie cu un aparat de turnare, la o temperatură de peste 1.000 de grade Celsius. Am prelucrat metalul, l-am degresat şi cu o pensulă am modelat picătură cu picătură şi am făcut zeci de arderi. O ardere durează în jur de 25 de minute. Am fost autodidact pentru că nimeni n-a mai făcut aşa ceva. Ajungeam acasă seara, pe la ora 21.00-22.00, mâncam ceva şi dormeam două ore, iar apoi plecam la laborator. Am muncit foarte mult la aceste pandantive pentru că de multe ori mi se părea că mai trebuie făcut ceva sau că n-a ieşit ceva bine“, spune Oleg Fulga.

A creat până acum aproximativ 70 de bijuterii care sunt unice în lume, pentru că nimeni nu s-a gândit până acum să folosească tehnica dentară şi materialele din stomatologie pentru a concepe obiecte de artă în miniatură.

Tovărăşia artistică

Operele tehnicianului dentar au devenit cunoscute după ce a participat, mai mult din curiozitate, la un concurs de creaţie în tehnica dentară organizat la Sinaia, în 2011, unde lucrările sale au fost răsplătite cu locul al doilea. Deşi n-a suportat prea uşor înfrângerea, acesta avea să fie doar începutul.

La un moment dat, fosta lui soţie a trimis o poză cu una dintre bijuteriile create de el la un concurs organizat în Germania de către o companie care produce materiale stomatologice, aparate şi instrumente dentare. Atunci Oleg a câştigat premiul întâi, iar numele lui a apărut şi într-o revistă de specialitate din Germania, alături de doi chirurgi celebri.

„Asta m-a încurajat foarte mult pentru a continua pe acest drum“, spune bărbatul. Şansa lui a fost să-l cunoască pe Gheorghe Andreescu, un cunoscut pictor, muzeograf şi creator de artă monumentală din România. Artistul a fost impresionat de bijuteriile în miniatură, mai ales după ce a aflat că Oleg nu are studii de artă şi nu cunoaşte nici termenii de specialitate.

O expoziţie cu emoţii

Gheorghe Andreescu i-a organizat prima expoziţie cu pandantive la Muzeul de Istorie din Galaţi, în 2012, care a avut un succes nesperat. Ca orice artist care îşi respectă munca, Oleg este extrem de sensibil la critică şi, pentru că n-a ştiut în ce fel va privi publicul munca sa, s-a stresat atât de mult în acea zi încât seara a chemat Ambulanţa. Când a ajuns la spital, medicii au constatat că avea hemoragie internă!

„Când îţi expui lucrările e ca şi cum ţi-ai dezvălui sufletul. Oamenii văd în ce fel eşti şi în ce fel gândeşti. Nu-i un lucru uşor de gestionat”, spune artistul.

A urmat o a doua expoziţie, la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii din Galaţi, şi apoi alte şapte expoziţii naţionale. Bijuteriile sale au început să fie cunoscute la nivel naţional şi chiar internaţional. Îşi doreşte să continue să orgnizeze şi alte expoziţii cu lucrările sale de artă în miniatură, pe care nu le vinde, ci le dăruieşte numai cui simte că apreciază ceea ce face.

Vă mai recomandăm şi:

Interlopii alchimişti din Iaşi. Schema prin care un bijutier transforma tinichelele de alamă în aur de 18 karate

Cum se curăţă bijuteriile de aur, argint şi pietrele preţioase. Sfaturi de la un bijutier cu 35 de ani experienţă