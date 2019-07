Elevul premiat pentru un proiect despre poluarea mediului. „Am arătat efectele pe care le are poluarea asupra planetei“

Andrei Dragomir (17 ani), elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Galaţi, a reuşit o performanţă greu de egalat. Acum câteva săptămâni, a obţinut medalia de argint la Olimpiada Internaţională de Multimedia, susţinută la Melfi, o mică localitate din Italia, unde a concurat cu alţi sute de tineri.

Asta în condiţiile în care în programa şcolară din România nu există materii la care elevii să se pregătească pentru această olimpiadă, astfel că s-a documentat singur, în special de pe internet. Mai mult decât atât, deplasarea şi cazarea în Italia, pe perioada olimpiadei, a făcut-o pe cheltuiala părinţilor. „Când am fost în Italia, am văzut că acolo există o şcoală specializată pe Multimedia, cu tot ce implica asta, adică conceperea şi crearea de reclame. La ei, această specializare a fost introdusă ca materie şcolară“, ne explică Andrei cum este văzută această disciplină în alte ţări.

Multimedia este formată din conţinut şi media, ce folosesc o combinaţie a diferitelor forme de conţinut, cum ar fi date vizuale, audio, text şi formate lingvistice. Aceasta poate fi împărţită în două categorii: multimedia liniară şi neliniară. Conţinutul activ liniar adesea progresează fără un control navigaţional pentru spectator, cum ar fi o prezentare de cinema. Cel neliniar foloseşte interactivitatea pentru a controla progresul, cum e în cazul unui joc video sau al unei instruiri pe calculator.

Andrei a impresionat la Olimpiada Internaţională de Multimedia cu un proiect pentru salvarea mediului. Adolescentul a creat un clip video, prin care a arătat distrugerile provocate planetei de acţiunile distructive ale omului, dar şi de poluare, iar în contrapondere a scos în evidenţă câteva dintre frumuseţile Terrei şi cum protejează natura viaţa.

„Am avut la dispoziţie opt ore ca să realizăm un spot de informare pe o anumită temă. În acest caz a fost vorba de poluare şi încălzirea globală. Eu mi-am conceput spotul din două părţi. Am arătat în prima parte frumuseţea mediului înconjurător, iar în cea de-a doua am arătat efectele pe care le are poluarea asupra planetei“, ne introduce puţin olimpicul în proiectul său multimedia.

Olimpicul crede şi că s-a ajuns la actualul grad de degradare al mediului înconjurător pentru că mulţi dintre noi au asistat impasibili la acţiunile semenilor noştri, neimplicându-se atunci când ar fi trebuit să o facă pentru a stopa acest proces.

Pasionat de inteligenţa artificială

Andrei este pasionat de tot ceea ce implică matematica şi informatica, dar în egală măsură şi de multimedia, în special de zona unde îşi poate transpune ideile în clipuri video, astfel încât mesajul său să ajungă la cât mai mulţi utilizatori din mediul virtual.

„Informatica îmi place foarte mult pentru că îţi oferă posibilitatea să creezi ceva de la zero. Mă refer la programele pe care le poţi concepe şi, de asemenea, nu există o limitare în privinţa a ceea ce poţi să faci. E şi un aspect aici ce ţine de eficienţă. În loc să scriu eu sau oricine altcineva 1.000 de rânduri de date, un calculator o poate face în câteva secunde. Totul este să îi dai «reţeta», adică ce operaţiuni vrei să facă, iar programul pe care îl creezi va face asta“, ne dezvăluie Andrei câteva dintre lucrurile care îl fascinează la informatică.

După absolvire, olimpicul va urma Facultatea de Matematică-Informatică din Bucureşti şi se va specializa pe crearea de algoritmi de programare în inteligenţa artificială, care să faciliteze interacţiunea dintre roboţi şi oameni.

„Cred că acesta este domeniul care poate ajuta omenirea cel mai mult în foarte multe domenii, cum ar fi procesarea de date din domeniul bancar sau de date statistice. Pe mine mă interesează să măresc gradul de interacţiune dintre roboţi şi oameni, în special pe zona în care aceştia să perceapă mai bine dorinţele oamenilor. Vorbim de programe informatice avansate, nu neaparat de un robot în sensul clasic al cuvântului“, ne explică adolescentul zona sa de interes în acest vast domeniu care este inteligenţa artificială.

Nemulţumit de programa şcolară

Practic, Andrei vrea să creeze o serie de algoritmi de progamare, care să poată fi folosiţi foarte uşor de către orice persoană, în special de către cei care nu au cunoştinţe de informatică, pentru a-şi uşura activităţile cotidiene, dar şi pe cele profesionale. Robotul sau, mai bine zis programul creat de olimpic, va identifica nevoile utilizatorului şi se va adapta permanent la ele, astfel încât acesta să economisească timp şi bani, dar şi să fie mai eficient în activităţile sale zilnice.

Deşi ar putea să plece la studii în străinătate şi să rămână apoi acolo, Andrei nu ia această opţiune în considerare, considerând că un tânăr care doreşte să facă carieră în IT are suficiente oportunităţi de dezvoltare, dar şi financiare, în România. Are totuşi câteva îmbunătăţiri de adus sistemului de învăţământ românesc, fără de care nu crede că performanţele elevilor pot creşte substanţial în următorii ani. Andrei crede că programa şcolară ar trebui modificată, astfel încât elevii să se poată specializa încă din perioada liceului pe profilurile care îi interesează.

„Eu sunt la un profil de matematică-informatică intensiv, dar simt că nu este suficient de specializat. Cred că trebuie să se mai reducă din materiile generale şi să se vină mai la concret pe materiile speciale care îl interesează pe elev“, punctează olimpicul. Deşi este destul de ocupat, îşi face timp pentru a se relaxa şi a ieşi cu prietenii, iar dacă are ocazia, face excursii în natură.

