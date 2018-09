Elevii care iniţiază copiii în tainele mecanicii, electronicii şi programării. „Când le spui altor copii despre un robot, afli şi cât de multe ştii tu despre asta“

Andrei Vener (17 ani), elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Galaţi, şi Robert Enache (18 ani), elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza“ din Galaţi, au devenit pasionaţi de tot ce înseamnă robotică de doar câţiva ani, însă fascinaţia lor pentru acest domeniu i-a determinat să găsească o cale de a le împărtăşi şi celor mai mici cele învăţate de ei la clubul de robotică din care fac parte.

Robert Enache a făcut parte în 2017 din echipa naţională de robotică a României, care ne-a reprezentat la Olimpiada Internaţională din Costa Rica şi care a fost formată în exclusivitate din elevi din Galaţi. Ei au creat un robot care are 20 de motoare şi foloseşte energie regenerabilă pentru a hrăni peştii automat, curăţă bazinul acestora, reglează calitatea apei şi separă peştii ajunşi la maturitate.

Abia după ce au aflat de Clubul de Robotică Educaţională „Sophia Science“ din Galaţi, Andrei şi Robert au putut intra în contact cu alţi elevi fascinaţi de robotică, iar acum le predau colegilor mai mic noţiuni de mecanică, electronică şi programare. „Scopul nostru este să creăm o comunitate, în care să oferim ocazia copiilor şi adolescenţilor să înveţe robotică şi noţiuni în sistemul STEM, adică o combinaţie între ştiinţă, matematică, tehnologie şi informatică“, ne dezvăluie Andrei.

La începutul lunii septembrie 2018, vor avea o expoziţie de roboţi la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii din Galaţi, dar şi un meci demonstrativ cu roboţi între mai multe echipe care participă constant la concursurile de profil. Roboţii vor executa mai multe operaţiuni, printre care se numără manevrarea unor braţe lungi de doi metri pentru a transporta obiecte în diverse zone.

„Dorim să popularizăm astfel robotica, să arătăm că principiile care stau la baza ei pot fi învăţate de oricine, cu condiţia să şi vrea acest lucru“, susţine Andrei. Cei doi elevi vor organiza şi un hackathon în octombrie 2018, un eveniment în care mai mulţi programatori, dar şi alte persoane ce participă la dezvoltarea de software (designeri, manageri de proiect) colaborează pentru dezvoltarea unui proiect software, dar care poate implica şi o componentă hardware.

Andrei Vener şi Robert Enache la clubul de robotică FOTO Valentin Trufaşu

Andrei şi Robert vor ţine cursuri de robotică alături de foşti elevi gălăţeni care sunt acum la facultate. „Pentru copii este suficient să le arăţi un robot, ca să devină fascinaţi de el şi să-şi dorească să ştie mai multe. Aşa îi atragem către robotică. Începutul e puţin mai greu, dar aşa este în orice domeniu“, ne mărturiseşte Robert.

Le dezvoltă logica şi gândirea în spaţiu

Cei doi elevi se folosesc de o serie de softuri pentru a le explica copiilor pe înţelesul lor primele noţiuni de robotică. Practic, micuţii învaţă prin joacă de pe aceste softuri, pentru că nu e nevoie de cunoştinţe aprofundate de matematică sau informatică pentru a opera cu ele. „Un exemplu este softul de la Lego, la care nu trebuie să cunoşti un limbaj de programare. Copii văd nişte blocuri, în spatele cărora sunt coduri, totul este la nivel vizual“, explică Robert.

Scopul acestor softuri este să le dezvolte copiilor logica, dar şi gândirea în spaţiu prin folosirea imaginaţiei şi creativităţii. Robotica nu poate fi practicată la nivel individual, deoarece programele şi materialele necesare sunt scumpe şi nu oricine şi le poate permite. De aici şi ideea celor doi elevi de a dezvolta comunitatea celor pasionaţi de robotică, astfel încât copiii care doresc să afle mai multe despre acest domeniu să o poată face fără nicio constrângere de ordin financiar.

Elevii învaţă limbaje de programare pe care le vor folosi pe roboţi FOTO Valentin Trufaşu

„Robotica este cu siguranţă o pasiune, dar cunoştinţele pe care le înveţi îţi vor folosi mai departe. Roboţii industriali se bazează practic pe aceleaşi principii. Şi în informatică este la fel, dar şi în mecatronică. Practic, pasiunea devine până la urmă job“, ne dezvăluie Robert. Cei doi elevi le predau copiilor multă programare şi mecanică, iar ulterior, pe măsură ce cresc, ei vor decide pe care din cele două ramuri se vor duce.

De pildă, dacă învaţă un limbaj de programare, odată ajunşi la facultate, vor constata că pot lucra la un proiect care se bazează pe acest limbaj, ceea ce le uşurează foarte mult munca. „Eu am încercat să învăţ singur limbaje de programare şi mi-a luat mult, un an sau doi, pentru a pune toate bucăţile cap la cap, ca să am imaginea completă. Dacă ar fi existat un club de robotică, lucrurile ar fi mers mult mai repede“, punctează Andrei.

Cum să atragi copii către limbajele de programare

Elevii vor să rămână în România după absolvirea facultăţii, dar nu oricum. Andrei şi Robert cred că trebuie create condiţii pentru ca tinerii să fie stimulaţi să îşi dezvolte propriile afaceri, iar birocraţia să fie redusă la minim. „În alte ţări, dacă doreşti să îţi deschizi o firmă, într-o zi acest lucru se întâmplă. La noi, birocraţia încă îţi dă multe bătăi de cap“, ne dă Robert un exemplu despre motivele care îi determină pe mulţi tineri să îşi pună în practică ideile în alte ţări.

Andrei se va folosi de oportunitatea de a studia în străinătate, dacă i se va oferi şansa, dar doreşte să revină în România şi să pornească o afacere de la zero sau un ONG. Cei doi elevi cred că sistemul de învăţământ trebuie îmbunătăţit, iar implicarea trebuie să vină de la toate părţile. „Şi elevii, şi profesorii, şi părinţii trebuie să se implice în actul de educaţie. E o muncă în echipă, exact ca la robotică“, subliniază Robert.

Limbajele de programare sunt învăţate sub forma unor jocuri FOTO Valentin Trufaşu

Tinerii cred că elevii pot învăţa mai mult şi mai repede dacă profesorii vor îmbina teoria cu practica la clasă. De pildă, dacă face doar matematică fără informatică, elevul înţelege doar parţial sau deloc ce a vrut să îi explice profesorul. Robert şi Andrei vin cu propriul exemplu de predare a noţiunilor de teorie îmbinate cu cele de practică. De pildă, Andrei le predă copiilor de la grupa lui limbajul de programare din sistemul de operare Linux, prin intermediul căruia elevii trec de la blocurile pe care le vedeau pe calculator, în spatele cărora erau coduri, şi ajung să programeze sistemele pe baza cărora operează roboţii.

Este un sistem simplu de predare, pe înţelesul copiilor, dar care le oferă şansa să treacă de la noţiunile simple la cele mai complexe, dar care au şi aplicabilitate practică. „Le oferim ocazia să înveţe limbajul de programare la un nivel mai profund, să înveţe cum funcţionează un motor de robot şi cum să îl programeze folosind un cod“, explică Andrei. Predarea le foloseşte în egală măsură şi lor. „Când le spui altor copii despre un robot, afli şi cât de multe ştii tu despre asta“, conchide Robert.

Citeşte şi alte articole similare în ziarul Weekend Adevărul. Fă-ţi un abonament pentru ediţia tipărită! (Clic aici)