Eleva specializată pe îngrijirea bătrânilor care va servi în teatrele de operaţii în care România are militari dislocaţi

La o vârstă la care alţi tineri preferă să îşi piardă vremea prin discoteci, Cătălina a decis să îşi dedice luni din viaţă unui scop nobil: îngrijirii bătrânilor. Procedura este destul de complicată şi presupune nu numai asistenţă la lucrurile uzuale pe care oricine le face zilnic, ci ajutor de specialitate pentru administrarea medicaţiei, efectuarea unor exerciţii speciale pentru persoanele cu probleme de deplasare şi supraveghere permanentă în cazurile în care bătrânii s-ar putea răni din cauza vârstei sau a bolii.

”Aş repeta oricând experienţa şi chiar îmi încurajez colegii să meargă în centre de îngrijire a bătrânilor pentru că este ceva ce te schimbă”, ne dezvăluie tânăra cum a marcat-o interacţiunea cu persoanele de vârsta a treia. Recunoaşte că la primul contact cu bătrânii a fost puţin şocată, pentru că cea mai ”tânără” persoană de la un astfel de centru avea peste 80 de ani, iar cea mai în vârstă trecuse de 104 ani. Cătălina a aflat multe despre ea însăşi în perioada petrecută cu persoanele vârstnice, cum ar fi faptul că răbdarea ei cu acestea nu are limite, deşi este o persoană destul de vulcanică.

”Dacă cineva a avut o fractură de şold, a primit îngrijirile medicale necesare acolo, în spital, dar la domiciliu nu are pe nimeni care să îi ofere sprijin pentru recuperare, atunci sunt aduşi într-un astfel de centru. Au asistenţă medicală 24 de ore din 24, mese regulate şi beneficiază de fizioterapie”, ne dă eleva câteva detalii despre drumul pe care îl parcurg bătrânii înainte de a ajunge într-un centru de îngrijire.

”Bătrânii sunt fără apărare”

Dragostea pentru persoanele în vârstă a pornit de la bunica Cătălinei, care s-a îngrijit de ea de când avea doar 7 ani, după ce părinţii săi au plecat din ţară. ”Practic, ea m-a crescut până am intrat la liceu. Văzând că îi era foarte greu să facă anumite lucruri, cum era să îmi spele hainele, o ajutam eu. Am dorit mereu să o ajut, ca să nu spele singură rufele, să nu ridice singură tot felul de lucruri şi am dezvoltat de atunci o pasiune pentru îngrijirea persoanelor vârstnice”, ne mărturiseşte tânăra.

Cunoaşte bine realitatea din spitalele româneşti şi mai ales modul în care sunt tratate persoanele vârstnice care suferă de boli incurabile. ”Se ţipă la ei, li se vorbeşte urât, aşteaptă tot timpul să li se ofere ceva. Oricare dintre noi ajunge în spital, cu siguranţă nu a ajuns acolo pentru că îi este bine. Când eşti bolnav şi ţi se mai vorbeşte şi urât...Bătrânii sunt fără apărare”, punctează eleva câteva dintre realităţile dure cu care mulţi dintre noi s-au confruntat în spitalele româneşti.

Visul ei este să lucreze într-un centru de îngrijire a vârstnicilor care suferă de boli incurabile, unde aceştia să primească asistenţa medicală necesară, dar şi afecţiunea de care au atâta nevoie. ”Să se bucure de ultimele zile, luni, ani din viaţă aşa cum trebuie şi să plece cu inima împăcată”, ne spune cu emoţie Cătălina.

Alături de militarii în nevoie

O fascinează în egală măsură şi armata. Deşi la prima vedere nu pare să fie vreo legătură între pasiunile sale, pe Cătălina o leagă dragostea de oameni şi dorinţa de a-i ajuta atunci când au nevoie, fie că sunt bătrâni sau răniţi în teatrele de operaţii unde România are militari dislocaţi. Visul său este să se angajeze în armată ca asistentă medicală după absolvire şi să plece în zonele de conflict unde sunt dislocate trupe româneşti pentru a ajuta militarii răniţi să se recupereze după traumatismele suferite prin împuşcare sau explozii ale unor mine sau dispozitive artizanale.

De altfel, prietenul său este militar în batalionul 300 Infanterie Mecanizată "Sfântul Andrei" din Galaţi, care a plecat recent în Afganistan într-o nouă misiune de menţinere a păcii. Chiar dacă va lucra în armată, tânăra nu uită de bătrâni. Intenţionează să activeze în paralel şi ca voluntar la un centru de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu.

