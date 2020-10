Eleva de 10 pe linie care ajută copiii şi bătrânii abandonaţi. „Secretul este să fii atent în clasă“

Mariela Rodica Gălăţanu (17 ani) este o elevă de 10 pe linie, performanţă pe care şi-o menţine încă din gimnaziu. Adolescenta spune însă că nu face eforturi supraomeneşti, ci şi-a dezvoltat o tehnică simplă, dar eficientă prin care să reţină mai uşor un volum mare de informaţii.

„Secretul este să fii foarte atent în clasă, să fii conectat la lecţia care se predă şi ceea ce contează foarte mult pentru mine este felul în care îmi iau notiţe. La mine nu există scrisul acela bloc, ca într-o carte, totul se bazează pe scheme, are o logică. Până şi anii, la Istorie, îi învăţ după o anumită logică matematică. Dacă, de pildă, am de reţinut anul 1248, mă gândesc că 1 înmulţit cu 2 face 2, 2 ori 2 fac 4 şi 4 ori 2 face 8“, explică Mariela.

Secretul învăţării rapide

A început să înveţe altfel decât colegii săi încă din clasa a V-a, când îşi făcea pe caiete scheme colorate. Şi-a dat seama că îi este mult mai uşor să reţină aşa decât după notiţele de la clasă. Ulterior, a schematizat din ce în ce mai mult lecţiile, ajungând ca acum să privească tot ce i se predă ca pe o mare schemă prin intermediul căreia îşi poate aminti fără probleme orice lucru pe care l-a învăţat. Crede că secretul succesului său stă în cei 10% suplimentari pe care îi dă în tot ceea ce face, fie că este vorba de învăţare, artă sau voluntariat. Mereu încearcă să facă mai mult decât i se cere.

Magna cum laude la olimpiada de latină

În prezent, Mariela studiază intensiv engleza, germana şi franceza, iar în acest an şcolar plănuieşte să susţină examenele aferente pentru a obţine certificatele Cambridge. O influenţă majoră asupra sa au avut-o taberele la care a participat timp de trei ani la rând în Marea Britanie. Ulterior, în clasa a VII-a, a câştigat Olimpiada Judeţeană de Engleză.

În clasa a IX-a a obţinut o altă performanţă cu care puţini elevi se pot mândri. A câştigat Olimpiada Judeţeană de Latină, calificându-se la etapa naţională a Olimpiadei de Limbi Clasice, secţiunea limba latină, unde s-a clasat pe locul 12 pe ţară şi a susţinut barajul pentru etapa internaţională a Concursului „Certamen Ovidianum Sulmonese“, în condiţiile în care, cu şase luni în urmă, tot ce ştia erau nişte simple citate şi concepte literare în limba latină.

FOTO arhiva personală

„Pentru mine, limba latină a însemnat o provocare, o confruntare cu propriile temeri şi insecurităţi, o depăşire a oricăror limite, bariere intelectuale, aşteptări şi o ieşire din zona de confort. De asemenea, cunoştinţele avansate de limba latină pe care le-am dobândit m-au ajutat foarte mult în studiul limbilor moderne ulterior, deoarece eu învăţ cel mai adesea pe bază de asocieri şi raţionamente logice.“

Face voluntariat cu copiii orfani

În timpul liber, Mariela Rodica Gălăţanu este voluntară la Fundaţia de Sprijin Comunitar din Bacău, unde îi ajută la lecţii pe copiii abandonaţi şi le oferă asistenţă bătrânilor rămaşi fără sprijin. „Am început să fiu voluntară doar pentru că îmi plăcea cum sună şi eram dornică să cunosc persoane noi. Acum dedic cel puţin două ore pe săptămână voluntariatului, timp în care mă joc cu cei mici, îi ajut la teme sau le împărtăşesc din experienţa mea de viaţă.“

FOTO arhiva personală

Un moment special a fost cel în care s-a deplasat în sate sărace din judeţul Bacău şi a stat şi câte o săptămână, timp în care i-a învăţat pe micuţi să danseze şi să cânte sau să facă diverse activităţi sportive.„A trebuit ca noi, voluntarii, să gestionăm totul singuri, de la mâncare la curăţenie şi organizarea activităţilor pentru copii. Practic, toată responsabilitatea a fost în mâinile noastre“, descrie Mariela experienţa care crede că a maturizat-o foarte mult.

Adolescenta spune că este fascinată de psihicul uman şi în special de modul în care gândesc şi operează infractorii: „Îmi place foarte mult să găsesc logica în ceea ce fac aceşti oameni. Îmi place natura umană şi vreau să o studiez“. Din acest motiv îşi doreşte să urmeze, după absolvirea liceului, Academia de Poliţie. Speră să devină psiholog criminalist, dar nu exclude nici o carieră în domeniul magistraturii.

La graniţa dintre raţiune şi simţire

Mariela Rodica Gălăţanu nu-şi neglijează nici marea pasiune, muzica, pe care o are încă din copilărie: „Am început să cânt de la 6 ani şi pot spune că este prima mea pasiune. Am făcut înregistrări, am cântat live şi am apărut la televiziune“. De asemenea, îi place şi să scrie versuri albe, însă, cel puţin până acum, a preferat să-şi împărtăşească micile creaţii doar cu cei apropiaţi. Are o înclinaţie şi către lirica în proză, o formă de scriere prin care autorul îşi exprimă trăirile şi ideile prin proză, iar de-a lungul anilor a fost premiată pentru creaţiile sale.

FOTO arhiva personală

Încă de la o vârstă fragedă a fost pasionată şi de călătorii, iar în clasele a VI-a şi a VII-a s-a calificat la etapa naţională a Concursului Naţional de Geografie „Terra“ sau Mica Olimpiadă, cum i se mai spune, obţinând Premiul Special. Ulterior, s-a concentrat pe limbi străine în detrimentul geografiei, întrucât, în opinia ei, studiul unei limbi în întreaga ei complexitate este singura modalitate de a îmbina realismul şi umanismul. „Fiind o artistă cu sufletul, dar simultan o adeptă a perfecţiunii şi căutând în permanenţă ordine, logică şi raţionament în tot ceea ce mă înconjoară, m-am orientat către limbile moderne.“

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Dispozitivul inventat de o olimpică pentru secţiile ATI din spitale. „Îmi place să înfrunt convenţionalul”