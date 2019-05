Drama olimpicului de 15 ani nenorocit pe viaţă de un preot vitezoman. Cum îngroapă birocraţia şansele de vindecare, şi aşa minime, ale copilului

Până acum un an, adolescentul Dan Mircea Tenea (15 ani) era, pentru generaţia sa, întruchiparea succesului. Elev eminent al Colegiului Naţional Alexandru Ioan Cuza din Galaţi, Dan era olimpic la istorie, avea cea mai mare medie generală dintre toţi, se anunţa ca un tânăr de mare viitor.

Totul s-a năruit însă într-o secundă, în 9 aprilie 2018, atunci când un şofer prea grăbit a încercat o depăşire riscantă. Se întâmpla pe DN 25, în apropiere de localitatea Şendreni, iar şoferul iresponsabil era preotul din Independenţa, Florin Şerbu.

Maşina condusă de acesta a intrat pe contrasens şi a izbit frontal o altă maşină, în care se afla Dan Mircea Tenea, împreună cu tatăl şi cu sora acestuia. În impactul violent au fost antrenate mai multe autoturisme. Au murit trei oameni (socrii preotului şi tatăl şoferului care conducea autoturismul lovit frontal), iar alţi şapte au fost răniţi grav. Printre cei care au fost la limita dintre viaţă şi moarte s-a aflat şi adolescentul din Galaţi, care a suferit răni foarte grave la cap.

„Dan a fost lovit puternic la cap şi a intrat în comă, a stat numai la Terapie Intensivă. De atunci, viaţa noastră s-a schimbat complet. Am stat numai prin spitale, are trei operaţii pe creier făcute la Spitalul de Urgenţă Bagdasar. Prima intervenţie a avut loc în luna mai, anul trecut. Medicii i-au eliminat lichidul din creier, a stat trei luni în comă, i-a fost afectat creierul în urma accidentului”, povesteşte Veronica Tenea, mama lui Dan.

„La o altă intervenţie i-au scos partea afectată din creier, partea lovită. Din cauza aceasta are acum probleme motorii şi de vorbire. Tatăl lui a stat tot timpul lângă patul lui, la Bucureşti. Şi eu am avut probleme de sănătate, am fost operată la Cluj. Îmi este foarte greu”, adaugă femeia.

Ancheta penală legată de accident s-a finalizat în urmă cu câteva săptămâni. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi l-au trimis în judecată pe preotul Florin Şerbu, care este acuzat de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, instanţa urmând să stabilească primul termen de judecată.

Din rechizitoriu rezultă că şoferul vinovat de tragedie conducea cu o viteză mult mai mare decât limita legală şi că a depăşit iresponsabil o coloană, încălcând linia continuă, fără să ţină cont că din faţă veneau maşini. Nu consumase alcool, însă modul cum s-au derulat evenimentele arată că la mijloc a fost iresponsabilitate şi mania vitezei.

Adolescentul redus la stadiul de bebeluş

Dacă restul persoanelor rănite în amintitul accident au reuşit să se recupereze din punct de vedere medical (traumele psihice se vor vindeca mult mai greu), în cazul lui Dan Mircea Tenea lucrurile sunt dramatice. Practic, adolescentul sclipitor a fost redus la stadiul de bebeluş. Un bebeluş de 1,80 metri şi 80 de kilograme... Nu poate merge, nu poate vorbi, nu se poate îngriji, a uitat tot ce ştia... Priveşte în gol, ca şi cum şi-ar căuta viitorul ucis de şoferul iresponsabil.

„Preotul nici măcar nu a venit la patul lui Dănuţ să-şi ceară scuze pentru ce a făcut. Nu am nimic să-i transmit. Nici măcar nu m-am gândit să mă duc la Independenţa să-l caut. Cel mai important este să am grijă de copil. Nu ştiu dacă se poate vorbi de iertare”, povesteşte mama adolescentului.

Dan a fost încadrat de medici la gradul 1 de handicap, cu un diagnostic dur: tetrapareză spastică. Mama lui îi este însoţitor permanent, îni schimbă scutecele, îl hrăneşte, îi alină durerea . Femeia mărturiseşte că nu-i este uşor, căci o sfâşie gândul că fiul ei a ajuns în această stare şi că şansele de vindecare - atâtea câte sunt - nu pot fi valorificate din cauza lipsei banilor.

Ceva speranţe sunt că starea lui Dan se va ameliora. „Se vede o evoluţie în bine. Nici nu ştiam dacă o să trăiască, dacă o să se mai trezească vreodată din comă. Acum nu poate să meargă, însă nu mai este hrănit prin tub. Face şedinţe de kinetoterapie şi logopedie la domiciliu. Învaţă să vorbească şi să meargă din nou. Vorbirea, mersul şi memoria i-au fost afectate şi are nevoie de ajutor de specialitate”, spune Veronica Tenea.

Părinţii au identificat o clinică privată din Germania specializată pe recuperare psiho-locomotorie şi speră să-l poată duce acolo la tratament. Nu o pot face singuri, aşa că orice mic ajutor este binevenit.

„Am vorbit la clinica din Germania şi trebuie să facă cel puţin două luni tratament ca să se vadă o evoluţie. Pentru fiecare zi este nevoie de 170 de euro. Va merge acolo cu tatăl lui, care îl va îngriji, schimba, hrăni. Dacă nu ar fi avut cine să aibă grijă de el, costurile ar fi fost mult mai mari. Am auzit că au fost bolnavi care ajuns acolo pe targă şi au plecat în baston. Chiar dacă şansele sunt foarte mici pentru Dan, trebuie să facem tot posibilul să ajungă la această clinică. Avem nevoie de cel puţin 10.000 de euro”, spune mama adolescentului.

Banii ar putea veni din sistemul public, însă e nevoie de ei acum, nu când se vor putea deconta după parcurgerea stufoasei birocraţii româneşti. Nici firma de asigurare nu vrea să plătească, invocând că trebuie mai întâi să se pronunţe judecătorii în dosarul penal deschis pe numele preotului vitezoman. Timpul trece însă nemilos pe lângă Dan.

Oamenii cu suflet mare care doresc ca adolescentul să poată merge şi vorbi din nou, pot ajuta donând în contul RO63RNCB0141081165290004 (cont în Euro) şi RO20RNCB0141081165290002 (cont în Lei).

