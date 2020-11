Drama bătrânei care a rămas fără locuinţă în urma exploziei devastatoare de la Galaţi. „Ce o să se aleagă de mine?“

O puternică explozie a avut loc pe 29 octombrie în centrul Galaţiului, în jurul orei 8,00, în urma căreia s-au produs pagube importante. Deflagraţia a avut loc la demisolul blocului N6 pe fondul unei acumulări de gaze şi a afectat serios imobilul, dar şi alte câteva blocuri din zonă.

Primăria Galaţi a efectuat 47 de anchete sociale la blocul unde a avut loc explozia, şi le-a pus la dispoziţie locatarilor afectaţi spaţii de cazare temporare în apartamentele de intervenţie ale municipalităţii.

Cert este că locatarii vor trebui la un moment dat să se descurce singuri, iar mulţi dintre ei nu au posibilitatea financiară şi nici puterea să facă acest lucru. Viorica este una dintre victimele celor întâmplate în dimineaţa zilei de 29 octombrie, iar o persoană apropiată a povestit pe Facebook drama prin care trece bătrâna.

„Casa copilăriei mele a fost distrusă în explozia puternică de săptămâna trecută din Galaţi. Mătuşa mea Viorica împreună cu pisica Mitzura se aflau în acel moment în interior. O mare parte din ce a strâns în 60 de ani a fost distrusă în doar 15 secunde, când apartamentul s-a transformat în casă groazei, cu uşa îndoită şi scoasă din balamale, cu geamuri sparte, lucruri distruse şi fum înecăcios.



Pe lângă traumele exploziei şi un auz dificil căpătat după bubuitură, acum mătuşa Viorica nu mai are un acoperiş deasupra capului şi are nevoie de ajutor pentru ce va urma.



Să fii bătrân în România nu este deloc uşor, dar închipuiţi-vă o femeie blândă, retrasă şi generoasă, care deodată se trezeşte pe drum, plângând la telefon pierdută, "Oare ce o să se aleagă de mine? Cum mă voi descurca?".



Mătuşa e demnă, cu greu acceptă ajutor, dar în acest moment groaznic de greu ajutorul este mai mult decât util şi foarte foarte apreciat.



Zilele trecute am ezitat când mi-aţi spus mai mulţi că vreţi să vă implicaţi, dar acum o să vă las numărul ei de cont deschis la ING Bank - RO54INGB0000999901511296 (Manolescu Viorica) şi un link de PayPal



Vă mulţumesc din toată inima!



P.S. Asigurarea obligatorie a locuinţei nu acoperă daunele provocate de explozie”, este mesajul cutremurător al Elizei Crihană, nepoata uneia dintre victimele teribilei deflagraţii care a afectat un bloc din Galaţi în urmă cu o săptămână.

Bătrânul de 89 de ani, în apartamentul căruia s-a produs explozia, a decedat la spital din cauza arsurilor. Specialiştii au stabilit că deflagraţia a avut loc în urma unei acumulări de gaze în locuinţa acestuia.

