Dependent de sex, un italian şi-a constrâns mama să-şi vândă bunurile ca să fie cu o prostituată româncă

Un italian, A.L., în vârstă de 48 de ani, din Valdagno (Vicenza), şomer şi dependent de sex, a fost condamnat zilele trecute de Tribunalul din Vicenza (Veneto) la doi ani, trei luni şi 20 de zile de închisoare.

Conform Il Giornale di Vicenza, acesta a fost găsit vinovat de şantaj şi rele tratamente aplicate mamei sale, în vârstă de 80 de ani. Ameninţată de fiu, bătrâna a ajuns să-şi vândă tractorul din curte pentru a-i plăti acestuia prostituatele, printre care şi o femeie de naţionalitate română.

Evenimentele care au atras condamnarea italianului s-au petrecut în perioada ianuarie 2018 – mai 2019, după moartea tatălui său.

În ultimii ani, A.L. şi-a ameninţat deseori mama, cerându-i sume de bani. Pe 21 mai 2018, bătrâna speriată a vrut să sune la 112, dar fiul a împiedicat-o, i-a smuls telefonul mobil din mâini şi a obligat-o să nu spună nimic.

Bătrâna, îngrozită, deoarece nu avea cei 2.000 de euro solicitaţi de fiu, a cerut un împrumut de la o vecină. Apoi, în săptămânile următoare, a fost nevoită să stea la o rudă, în timp ce fiul său începuse să vândă o serie de bunuri din locuinţă. Pentru a o împiedica pe mama lui să revină acasă, schimbase broasca uşii de la intrare.

Bătrâna a cerut ajutor de la serviciile sociale. „Mi-au spus că nu pot face nimic şi m-au sfătuit să merg la carabinieri”, a povestit aceasta în sala de judecată. „Fiul meu, pe care l-am adoptat, suferă de o dependenţă de sex de ceva vreme” a explicat ea judecătorului.

Alina, prostituata care i-a luat minţile

„Astăzi încă mai locuiesc cu el, pentru că nu are bani, nu are serviciu, nu are unde să doarmă; nu vrea să ia medicamente, iar seara mă încui în camera mea, ca să fiu în siguranţă”, spune bătrâna. Femeia a explicat că fiul ei iese cu prostituate de ani de zile. Recent a cunoscut-o pe Alina, o româncă care venise în cartierul unde locuiau.

Potrivit anchetatorilor, Alina este prostituată, dar A.L. trăia cu iluzia că este iubita lui. Cei 2.000 de euro împrumutaţi de mama sa au servit, potrivit fiului, la plata unei operaţii urgente de care avea nevoie fiul Alinei din România.

A încercat să vândă şi lemnele de foc

„Fiul meu a venit să-mi spună să-i dau tot ce am, pentru că voia să se mute cu ea în România”, le-a relatat bătrâna judecătorilor, care spune că fiul său încercase să vândă până şi lemnele de foc pe care le folosea iarna pentru încălzire.

„Are nevoie de bani pentru a plăti serviciile sexuale de care are nevoie în mod continuu. Nu ştiu dacă Alina profita de asta, adevărul este că de mult timp m-a ameninţat pentru a-i da bani, cu care trebuia să plătească prostituatele”, a mărturisit bătrâna.

Avocatul italianului a încercat să minimalizeze faptele acestuia, susţinând că are probleme de sănătate serioase, dar nu există niciun act medical care să ateste acest lucru.

