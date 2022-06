De ce repetăm exact greşelile de care vrem să scăpăm. Cum afli cât de şablonat mental eşti

Mulţi dintre noi se luptă ani de zile să scape de şabloanele mentale pe care le au şi nu reuşesc de multe ori să le depăşească. Se întâmplă acest lucru pentru că mare parte din ele sunt moştenite de la părinţi.

„Noi practic repetăm exact ceea ce făceau greşit părinţii noştri, pentru că ne influenţează în moduri pe care nu le conştientizăm. Aceste programe, şabloane mentale, sunt ca nişte casete înregistrate, ce se repetă la nesfârşit, spunându-ne ce să facem şi cum”, explică psihologul Stelian Chivu.

Grav este că dacă nu conştientizăm ceea ce facem, vom transmite mai departe aceste şabloane copiilor noştri. Un şablon mental este o formă lingvistico-cognitivă care nu are legătură cu adevărul, cu realitatea, ci doar face trimitere la conţinuturi banale folosite excesiv, mecanic şi care ajung practic la nivel de automatism.

”Practic, şabloanele sunt fluxuri de negativitate, dar aici trebuie făcută o nuanţare. Ceea ce pentru alţii e greşit, pentru alţii este cât se poate de corect. Este un subiect care răspunde multor întrebări vizavi de suferinţele prin care mulţi dintre noi le trăiesc în prezent. Aceste şabloane sunt potenţate sub forma unor scheme cognitive care se perpetuează, se transmit de la o generaţie la alta”, spune psihologul Stelian Chivu.

Mai pe româneşte, şabloanele mentale blochează informaţiile reale şi pun accentul pe altele care de multe ori sunt inventate sau se bazează pe preconcepţii, iar prin repetarea lor obsesivă, devin realitate pentru cei în cauză.

Credinţe şi mentalităţi moştenite de la strămoşi

Fiecare din noi a moştenit de la strămoşii noştri tot felul de credinţe, şabloane şi emoţii negative, care ajung efectiv să se întipărească în ADN-ul nostru, spun specialiştii. Toate acestea ne influenţează negativ sănătatea, emoţiile, mentalitatea, bunăstarea şi relaţiile, fie că vorbim de cele din familie, de cele profesionale sau cele sociale.

”După 30 de ani de practică cu pacienţii, am stabilit că oamenii se împart în trei categorii legat de aceste şabloane. În prima categorie intră cei care au şabloane mentale rigide. Este, de pildă, cazul celor care folosesc excesiv în limbaj cuvântul <<trebuie>>”, punctează psihologul Stelian Chivu.

În a doua categorie intră persoanele cu şabloane mentale flexibile. Acestea au în limbaj cuvinte de genul ”posibil”, ”probabil”, ”e de preferat”. Din a treia categorie fac parte persoanele cu şabloane mentale de generalizare, care folosesc cuvinte de genul ”oricând”, ”oriunde”, ”nimic” sau ”toţi”.

Psihologul Stelian Chivu a găsit o metodă prin care a reuşit să lucreze cu aceste persoane şi care i-a permis să le facă să renunţe în timp la şabloanele mentale. Este suficient să le lase să vorbească puţin pentru a afla în care din cele trei categorii se încadrau.

De pildă, dacă o persoană spunea că are o problemă, evident intra în prima categorie. ”Urmăream să aduc persoana în cauză în a doua categorie, când spunea <<cred că am probleme>>, iar apoi o echilibram mental şi emoţional şi ajungea astfel în a treia categorie, când afirma răspicat <<vreau să nu am probleme>>”, explică psihologul Stelian Chivu.

Vindecare prin întoarcerea către interior

În concluzie, mulţi dintre noi fac greşeala de-a repeta la nesfârşit aceste şabloane mentale şi de-a se autoprograma astfel negativ, ajungând finalmente să se autodistrugă. Vindecarea vine când conştientizăm răul pe care ni-l facem singuri şi găsim calea proprie de-a ieşi din acest cerc vicios.

”Modul în care putem face acest lucru sunt poveştile pe care le-am auzit de atâtea ori în propria familie. Ele pot fi pozitive sau negative. Nu e suficient să repetăm tot felul de expresii pozitive sau să le lipim hârtiuţe peste tot prin casă”, avertizează psihologul Stelian Chivu.

De pildă, dacă bunica are o frică de apă din cauza unei experienţe urâte din copilărie, aceasta se poate transmite şi nepoţilor, iar aceştia vor manifesta această frică fără să ştie de unde provine. Soluţia este conştientizarea acestei frici şi apoi eliminarea graduală a şablonului prin diverse metode, specifice fiecăruia dintre noi. În exemplul menţionat anterior, poate fi o obişnuire graduală cu apa, sub supraveghere.

Nu există o soluţie universală şi sunt şi cazuri când este obligatorie intervenţia unui psihoterapeut care să vină cu o metodă personalizată de vindecare.

”Am sesizat că, de cele mai multe ori, persoanele care au şabloane mentale, nu le conştientizează, iar dacă o fac totuşi, nu au puterea să le elimine. Este de reţinut că întotdeauna starea pe care o avem în interior va atrage evenimente din exterior de aceeaşi natură. Prin urmare, dacă sesizăm că ceva în exterior nu ne place, e necesar să ne întoarcem către propriul interior pentru a obţine echilibrul mental şi emoţional de care avem nevoie, dar şi linişte şi armonie , iar toate acestea se vor reflecta apoi şi în exterior”, concluzionează psihologul Stelian Chivu.

