De ce ne pierdem atât de uşor gândurile. Ce este mintea „de împrumut“ şi cum ne poate influenţa viaţa

Lipsa concentrării reprezintă o mare problemă în prezent pentru mulţi copii şi adulţi deopotrivă. Fenomenul nu este de trecut cu vederea, mai ales prin prisma repercursiunilor pe care le poate avea în timp.

”Dacă analizăm un sportiv, el va avea rezultate în funcţie de talentul lui, dar în special în funcţie de numărul de ore pe care îl alocă pentru antrenament. Acesta îşi antrenează anumiţi muşchi care îl ajută să obţină performanţe. În mod asemănător, creierul este un muşchi care trebuie constant antrenat. Când constatăm că mâinile ni se mişcă necontrolat, luăm imediat măsuri. Când nu ne controlăm corpul fizic, ne dăm rapid seama. Ce facem însă când nu ne controlăm emoţiile? De cele mai multe ori majoritatea dintre noi nu acţionează”, explică psihologul Stelian Chivu.

Şi mai grav este când nu suntem conştienţi de propriile gânduri pentru că se ajunge în situaţia ca ele să ne controleze pe noi. Se ajunge aici din cauza lipsei de concentrare, iar asta se datorează în bună parte unei proaste funcţionări a glandei pineale.

”S-a constatat ştiinţific că persoanele care nu reuşesc să îşi controleze gândurile au într-o măsură mai mare sau mai mică glanda pineală calcifiată. Acest lucru se datorează florului care se acumulează în aceasta, dar şi modului negativ în care s-au obişnuit să gândească unii dintre noi şi chiar anumitor stări”, detaliază psihologul Stelian Chivu.

Există mai mulţi factori care favorizează lipsa de concentrare. Unul dintre aceştia este împărţirea atenţiei în mai multe locuri. E ca şi cum am schimba canalale la televizor cu telecomanda, dând rapid de pe un post pe altul, pentru ca la final să constatăm că nu am reţinut nimic. Şi asta pentru că am deprins obiceiul de a sări de la un lucru la altul, fără să ducem niciunul până la capăt.

Privind strict prin prisma gândurilor, există trei categorii de oameni. Cei care sunt controlaţi de gânduri, cei care sunt controlaţi de alte persoane, fiind uşor manipulabili şi cei care îşi controlează propriile gânduri.

”Stresul şi în mod special grijile conduc de cele mai multe ori la lipsa de concentrare. Când cineva are o problemă, reală sau nu, se gândeşte intens la aceasta şi de cele mai multe ori nu găseşte soluţii. Nici presiunea pe care o punem pe noi în mod exagerat nu ajută, în special când avem termene limită. Constatăm atunci că ne fug efectiv gândurile. Explicaţia este foarte simplă. Creierul caută o modalitate de a se relaxa şi găseşte alte gânduri, alte căi de a ieşi din starea de surescitare în care îl aducem când ne gândim doar la o problemă anume”, ţine să precizeze psihologul Stelian Chivu.

Ce sunt distragerile electronice şi cum ne programăm mental în sens negativ

La acest amestec mental de gânduri contribuie şi faptul că nu ne-am antrenat de-a lungul anilor puterea de concentrare, capacitatea de a ne focusa pe o acţiune, iar după ce o finalizăm, să trecem la următoarea. Mulţi dintre noi s-au obişnuit să facă mai multe lucruri în acelaşi timp, însă randamentul este scăzut la fiecare dintre acestea.

”Şi telefoanele, tabletele şi calculatoarele contribuie la această stare de deconcentrare. Primesc un mesaj pe telefonul mobil, întrerup ceea ce fac şi atenţia îmi fuge acolo, mai văd o ştire la televizor şi mă uit la ea. Toate aceste distrageri electronice ne antrenează în sens negativ, în sensul că ajungem să ne concentrăm din ce în ce mai puţin”, punctează psihologul Stelian Chivu.

Există şi anumite programe mentale care ne conduc instantaneu către o lipsă de concentrare. De pildă, când spunem lunea ”iar trebuie să mă duc la serviciu”, se crează automat un reflex mental care conduce la o lipsă de concentrare pe ceea ce urmează să facem. Plictiseala este un alt factor care ne face să ne pierdem gândurile. Dacă nu facem cu o minimă motivaţie o anumită acţiune, vom găsi şi cea mai mică scuză pentru a ne sustrage de la ea.

Şi când nu avem nişte obiective foarte clare vom sfârşi prin a nu nu fi deloc concentraţi pe ceea ce facem. Pentru a nu ajunge într-o astfel de situaţie, este bine să ne propunem ca timp de cinci minute să nu ne lăsăm distraşi de la ceea ce facem. Indicat este să începem cu intervale scurte de timp pentru a mări apoi perioada pe măsură ce reuşim să ne focalizăm atenţia pe o anumită activitate. La final, vom face câteva respiraţii profunde, dându-i astfel creierului o recompensă.

”La fiecare oră de muncă, creierul are nevoie de 10 minute de pauză. Dacă nu facem acest lucru, după 5-6 ore concentrarea se va pierde foarte uşor, iar creierul va căuta tot felul de soluţii pentru a se relaxa. Important de ştiut este că creierul răspunde la pedeapsă şi recompensă. Sunt anumite cazuri în care ne spunem că până nu terminăm un anumit lucru, nu facem pauză. Dacă această comandă mentală este aplicată cu blândeţe, dar în acelaşi timp cu fermitate, va da rezultate mai bune decât recompensa”, susţine psihologul Stelian Chivu.

Prin urmare, este necesar să ne autoevaluăm, astfel încât să aplicăm ceea ce ştim că va avea un efect mai mare asupra noastră: pedeapsa sau recompensa. Aici există şi o nuanţă, pe care dacă vom şti să o traducem corect într-o metodă de acţiune, ne va ajuta foarte mult. Este vorba de amânarea recompensei. De pildă, când ne spunem că mai avem puţin de lucrat, amânăm pentru o scurtă perioadă de timp recompensa, având grijă ca acest lucru chiar să se întâmple pentru că altfel vom ajunge să ne păcălim singuri.

Tehnici simple de creştere a capacităţii de concentrare

Una dintre cele mai simple şi eficiente metode de creşterea a capacităţii de concentrare este meditaţia. Recomandat este să începem cu meditaţii scurte, de câteva minute, urmând ca apoi să mărim perioada până la câteva zeci de minute.

”Exerciţiile de respiraţie ne ajută foarte mult să ne concentrăm. Când simţim că nu ne mai putem concentra pe ce facem, începem să respirăm puternic şi profund. Oxigenul este hrana de bază a creierului. Dacă avem posibilitatea să ieşim în natură pentru a face aceste exerciţii de respiraţie, cu atât mai bine”, scoate în evidenţă psihologul Stelian Chivu o altă tehnică de mărire a capacităţii de concentrare.

Şi alimentele pe care le consumăm au un rol important în ceea ce priveşte capacitatea noastră de focusare. Dacă constatăm că nu ne face bine să consumăm prea multe grăsimi, evident va trebui să renunţăm la o parte din ele şi să introducem în alimentaţie mai multe legume şi fructe.

Este important, de asemenea, să învăţăm să ne deconectăm, chiar şi preţ de câteva secunde, de la ceea ce facem, pentru că astfel ne vom putea concentra apoi mult mai bine la activitatea în care suntem implicaţi, dar vom avea şi mai multe energie.

”Există şi mici exerciţii de concentrare. Privitul în lumânare este unul dintre ele. În timp ce fac asta, urmăresc să îmi monitorizez gândurile şi să nu mă las infestat, ca să spun aşa, cu frecvenţele nedorite ale unor gânduri negative. Multe persoane au gânduri perturbante, parazite şi realizează acest lucru abia când devin conştiente de propriile gânduri, iar pentru a face acest lucru este nevoie de o atenţie sporită, de o concentrare pe măsură”, explică psihologul Stelian Chivu.

Ne ajută şi să scriem o listă cu problemele care ne împiedică să ne concentrăm. Făcând acest lucru, vom găsi mai repede soluţii la ele. Somnul este un alt element esenţial care ne sporeşte sau, dimpotrivă, ne scade capacitatea de concentrare. Dacă avem o zi agitată, vom duce o parte din problemele cotidiene şi în somn, iar acesta va fi departe de a fi odihnitor.

”Important este ca fiecare dintre noi să îşi dezvolte în timp credinţe puternice care au la baza principii de viaţă sănătoase. În acest fel, avem o bază extrem de solidă care ne ajută mult în focusarea pe activităţile zilnice. Este necesar totodată să ne găsim nişte activităţi care ne fac plăcere şi care în acelaşi timp ne relaxează. Este exact ceea ce creierul are nevoie. Cine nu reuşeşte să se concentreze pe propriile sale gânduri, va sesiza la un moment dat că rulează gândurile altor persoane, având ceea ce se numeşte o minte de împrumut. Asta îl va face să fie extrem de uşor manipulabil, dar în acelaşi timp nu va reuşi să îşi îndeplinească propriile vise pentru că mereu va avea în minte gândurile altor persoane”, concluzionează psihologul Stelian Chivu.