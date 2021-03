De Mărţişor, în stradă. Pensionar: „După 30 de ani de muncă în combinat am ajuns la limita sărăciei”

Timp de oră, pensionarii de la Sindicatul pensionarilor Siderurgistul şi-au strigat nemulţumirile în faţa Prefecturii din Galaţi. Vârstnicii au scandat împotriva guvernanţilor şi i-au huiduit pe politicieni, pe care îi consideră vinovaţi pentru nivelul scăzut al traiului.

„Suntem de Mărţişor în stradă din cauza vremurilor pe care le trăim. Am lucrat 30 de ani în combinat şi acum am o pensie ridicolă. Abia îmi ajunge să-mi plătesc facturile lună de lună. Am ajuns la mila copiilor. Nu cerem decât dreptul nostru, ce ni s-a promis. Unde este dreptatea în ţara asta? Am ajuns după o viaţă de muncă în combinat să trăim la limita sărăciei”, spune o pensionară.

„Nu au bani pentru legea pensiilor dar au bani pentru pensii speciale. Cum să înţelegem asta?Nu vrem decât să ni se respecte drepturile. Bine că ne bagă măştile astea pe care le purtăm şi care pentru mine nu sunt bune de nimic. Dar ne obligă pentru că ei au făcut afaceri pe banii noştri. Dar bani pentru aplicarea legii care ne măreşte pensiile cu 40 la sută nu au”, a declarat Ilie Popa, reprezentantul Sindicatului pensionarilor Siderurgistul 2006.

Pensionarii gălăţeni au anunţat că protestele vor continua în cursul lunii martie.

