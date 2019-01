Cumpărătorul combinatului siderurgic de la Galaţi, GFG Alliance, anunţă investiţii majore în Europa

Alianţa GFG deţinută de omul de afaceri Sanjeev Gupta a inaugurat oficial Liberty Aluminium Dunkerque, ca parte a prezenţei sale comerciale globale, confirmând intenţia de a se extinde puternic în lanţul de aprovizionare al industriei din Franţa.

În prezenţa Ministrului francez al Acţiunii şi Conturilor Publice, Gérald Darmanin, Sanjeev Gupta s-a alăturat personalului şi celor aproape de 350 de oaspeţi din Dunkerque pentru a anunţa oficial preluarea celei mai mari topitorii din Europa, cumpărată de la Rio Tinto pentru aproximativ 500 de milioane de dolari în luna decembrie a anului trecut.



GFG îşi propune să transforme fabrica de 570 de muncitori într-un pilon central, furnizând materiale şi componente pentru industria franceză, în special pentru sectorul auto. Fabrica produce în prezent 285.000 de tone de aluminiu primar pe an.

Pentru confirmarea acestui angajament, compania deţinută de britanici a devenit una dintre primele care au răspuns la apelul preşedintelui Emmanuel Macron, în timpul evenimentului de săptămâna aceasta intitulat "Choose France Summit", pentru creşterea investiţiilor interne în Franţa.

Sanjeev Gupta, care a fost printre cei peste 100 de şefi de companii internaţionale prezenţi la summitul Preşedintelui Macron de la Versailles, a anunţat de asemenea că Liberty Wheels France, deja un client important al topitoriei Dunkerque, a câştigat primul său contract major de când Alianţa cu sediul în Londra a preluat unitatea de producţie în luna mai a anului trecut.

Din iunie, Liberty Wheels Franţa va furniza producătorului francez specializat în micro-maşini Ligier până la aproximativ 40% din cererea sa anuală de jante din aliaj. Acesta este primul contract câştigat de când Alianţa a achiziţionat unitatea de producţie, care este singurul producător de jante din aluminiu din Franţa. Grupul a implementat încă de atunci un plan de modernizare pentru a îmbunătăţi eficienţa şi productivitatea fabricii.

„Am dorit să fiu prezent la inaugurarea Liberty Aluminium, deoarece este un moment important pentru modernizarea industrială a Dunkirk şi a regiunii Hauts-de-France. Achiziţia acestei topitorii de către Alianţa GFG este, de asemenea, un simbol puternic al atractivităţii economice a economiei franceze susţinute de guvern. Salut angajamentul Domnului Sanjeev Gupta şi al echipelor sale în acest proiect industrial pe termen lung. Acesta confirmă încrederea lor în know-how-ul excepţional al bărbaţilor şi al femeilor care lucrează în această turnătorie din Loon Plage", a declarat Gérald Darmanin, ministrul Acţiunii şi Conturilor Publice.

Vorbind despre evenimentele săptămânii, Sanjeev Gupta a declarat că „într-o săptămână în care m-am alăturat altor lideri de afaceri din întreaga lume la Paris pentru a sărbători atractivitatea Franţei pentru investitorii străini, sunt încântat să vă pot arăta două exemple pozitive privind motivul pentru care GFG a investit aici”.

„În primul rând, am plăcerea de a saluta intrarea Liberty Aluminium Dunkerque în portofoliul Alianţei GFG. Scopul nostru este de a face din această unitate de producţie şi din femeile şi bărbaţii cu înaltă calificare care lucrează acolo, piatra de temelie a afacerii noastre industriale din Franţa. Vom colabora cu managementul şi cu personalul local pentru a dezvolta noi produse care să asigure o mai mare valoare adăugată pentru aluminiul produs acolo, susţinând şi creând locuri de muncă de mare valoare”, a mai spus acesta.

„Salutăm noii noştri colegi cu certitudinea şi cu mândria faptului că aceştia vor continua să lucreze la unitatea noastră de producţie a jantelor, pentru eforturile lor alături de companie. Împreună, Liberty Aluminum Dunkerque şi Liberty Wheels Franţa reprezintă lanţul nostru de aprovizionare integrat şi modelul de business în plină acţiune. Ceea ce am reuşit să realizăm este ca un alt producător de maşini francez să fie aprovizionat cu roţi "fabricate în Franţa", realizate din aluminiu în topitoria noastră, de asemenea "fabricată în Franţa". Acesta este cel mai bun mod de a ne aminti, dacă mai este nevoie de acest lucru, de ce am ales să investim în Franţa”, a adăugat Sanjeev Gupta



Directorul General al Liberty Aluminium Dunkerque, Guillaume de Goÿs, a declarat că „pentru Aluminium Dunkerque steagul Liberty din unitatea noastră de producţie are o valoare deosebită”.

„Suntem dornici să ne îndeplinim rolul în lanţul de aprovizionare al industriei franceze, să ne sprijinim clienţii şi partenerii şi astfel să devenim cunoscuţi drept un Centru de Excelenţă pentru Aluminiu. Avem un program ambiţios de maximizare a valorii aluminiului pe care îl fabricăm în prezent şi de a deveni un furnizor preferat pentru industria auto şi pentru alte industrii în plină dezvoltare din Franţa. Aşteptăm cu nerăbdare să facem această împreună cu partenerii şi colegii noştri din cadrul Alianţei”, a mai spus acesta.

