Cum se vede sistemul medical din România prin ochii unui medic român stabilit în SUA: „Pile şi relaţii”

Raluca Papadopol a plecat din ţară în 2001. Deşi absolvise un rezidenţiat de Pediatrie la Iaşi, în SUA a trebuit să o ia de la început. Diploma de medic i-a fost echivalată în urma unor examene destul de scumpe, dar a reuşit. A devenit medic specialist pediatru în SUA în 2004.

De atunci a practicat pediatria în numeroase spitale de renume, precum Spitalul de copii din Cincinnati, care este cam de dimensiunile unui aeroport cu câteva terminale. În prezent, lucrează într-un cabinet particular care are o tradiţie de 40 de ani în regiune.

Adevărul: Ce aţi schimba la sistemul sanitar din România, plecând de la experienţa din America?

Medic Raluca Papadopol: Sistemul “pile şi relaţii” şi “pe cine cunoaştem”. Toate posturile pe care le-am ocupat, eu şi toţi medicii şi toţi profesioniştii plecaţi din România, în SUA şi în restul Europei, au fost bineînţeles ocupate pe baza de merit, muncă şi studii. În România nu s-ar fi întâmplat aşa ceva. E o chestiune de mentalitate - nu numai în sistemul sanitar. Mass media poate juca un rol esenţial în demascarea unor abuzuri, precum şi un sistem de justiţie eficient. De asemenea, iniţiativa particulară şi simplificarea birocraţiei. În America există un sistem medical privat foarte dezvoltat. Cabinetul unde lucrez acum este privat. Iniţiativa particulară este apreciată. De când a început pandemia, nu ne-a spus nimeni ce trebuie sa facem. Totul a fost hotărât între noi, medici şi asistente, prin convorbiri scurte, uneori la telefon. Nici măcar nu am avut şedinţe! Am schimbat emailuri şi mesaje tot timpul şi ne-am modificat procedurile pe parcurs.

Nu am avut echipamente totale de protecţie - aşa cum se văd la ştiri - niciodată. Avem câteva măşti N95 cumparate de proprietarul cabinetului. Bineînţeles, le refolosim. Avem câte un vizor de plastic - care se dezinfectează frecvent . Avem o robă de protecţie pe care o folosim rareori.

Adevărul: V-aţi confruntat cu un focar de infecţie până acum?

Medic Raluca Papadopol: De când a început pandemia nu am avut nici un focar de infecţie. Suntem foarte mândri de asta. Dar, avem iniţiativa particulară şi multă libertate de mişcare. Am hotărât, în grup, de la început, sa facem triajul pacienţilor, şi să nu aducem pe nimeni în cabinet care ar putea fi infectat. Triajul se efectuează din momentul în care părintele telefonează cu o problemă. Recepţionera hotărăşte dacă pacientul poate fi adus în cabinet (există o listă de întrebări pe care le pune) sau dacă mai necesita triaj suplimentar. Următorul triaj trece prin asistente sau dacă e necesar prin medic - în funcţie de nivelul de gravitate. Dacă medicul stabileşte ca exista potenţial de Covid, atunci se face o programare de telemedicină în aceeaşi zi. Putem ajuta în multe cazuri doar prin telemedicină. Părinţii sunt mulţumiţi, copiii stau acasă, iar noi nu aducem pacienţi cu potenţial infecţios în cabinet. Multe cazuri pot fi triate prin telefon. Nu este întotdeauna nevoie de video.

Dacă e nevoie de testare Covid, le explicăm părinţilor cum se procedează - prin telemedicină. Vin cu copilul în parcarea din fata cabinetului, există un punct unde lăsăm un kit pentru testare, părintele ia proba nazală, şi depune testul într-o cutie specială, de unde pleacă la un laborator. Totul se petrece în maşină personală sau în aer liber. Contaminare zero. Multe cabinete practică aceeaşi metodă. Din nou, nu ne-a spus nimeni cum să procedăm. Ne-am gândit singuri. Uneori am greşit, dar am învăţat din greşeli. Unii copii necesită mai mult decât telemedicina. Uneori, după întrevederea pe ecran sau la telefon, îi chemăm în parcare şi îi examinăm în maşină - dacă bănuim că ar putea avea Covid. Medicul stă afară, copilul în car seat. Multe informaţii se pot obţine în câteva minute. Ideal? Nu. Eficient? Bineînţeles. Din nou, contaminare minimă. Esenţialul este să păstrăm cabinetul cât mai puţin contaminat, pentru nou născuţi, sugari şi copii sănătoşi veniţi la controlul periodic, vaccinări, etc. Şi aceştia sunt supuşi unui proces de screening pentru a evita pe cei care pot fi asimptomatici. De exemplu, dacă au călătorit recent - sunt reprogramaţi.

Întotdeauna am crezut că românii sunt inventivi - de nevoie. Dacă există educaţia necesară, vor găsi soluţii creatoare şi în ceea ce priveşte pandemia. Dar trebuie creat un sistem care sa încurajeze asta - în locul unei avalanşe de direcţii, instrucţii şi directive şi al şedinţelor interminabile.

Implicarea familiei în evaluarea şi îngrijirea pacientului e alt factor esenţială. Fiind pediatru, bineînţeles ca trebuie sa comunic cu părinţii tot timpul. Pacienţii adulţi pot, în general, oferi informaţii şi nu au nevoie de însoţitori - cu excepţia cazurilor când au! Atunci trebuie contactată familia. Pacienţii in vârstă, cei confuzi, cei în stare foarte gravă, nu pot fi lăsaţi să-şi poarte singuri de grijă sau să ofere toate detaliile despre boală. Multe informaţii se pot obţine de la familie, prin telefon, şi multe tragedii pot fi evitate.

Adevărul: Cum vedeţi de acolo din America epidemia de Covid din România?

Medic Raluca Papadopol:Pandemia e pandemie. Peste tot la fel. Indivizi care respectă regulile şi indivizi care nu respectă regulile. Spitale depăşite de numărul de pacienţi. Raţionalizarea actului medical. Sunt sigură că în România sunt mai puţine resurse decât aici în USA. Întotdeauna mi-au plăcut cifrele. Dacă ne uităm la cifrele publicate pe internet - eu mă uit la resursele de pe site-ul Johns Hopkins - sunt multe alte state europene cu mortalitate mai mare decât a României.Ceea ce spune multe lucruri bune despre România. Pe de altă parte, mortalitatea e mai mare acolo unde populaţia e îmbătrânită (vezi Italia), deci şi faptul ca în România oamenii ajung mai rar la 90 de ani joacă un rol.

Adevărul : Tatăl dumneavoastră a murit după ce a aşteptat 30 de ore UPU Galaţi rezultatul COVID. Ce părere aveţi despre triajul epidemiologic al bolnavilor Covid din România?

Medic Raluca Papadopol: Aş avea o părere dacă aş sti cum se face triajul şi cum se efectuează testarea. De asemenea, dacă aş şti cum sunt separaţi pacienţii în timp ce aşteaptă rezultatele. Cred că tragedia s-a întâmplat însă pentru că nu s-a efectuat corect triajul general. Urgenţele chirurgicale şi medicale ar trebui adresate imediat - ceea ce nu s-a întâmplat la UPU Galaţi. Bineînţeles că trebuie efectuat testul Covid, dar dacă aşteptând pentru rezultat costa viaţa pacientului, ce rost mai are? Mai ales, când aşteptarea durează 30 de ore - posibilitatea de contaminare creşte substanţial, ceea ce s-a şi întâmplat. Un pacient cu apendicită acută nu poate fi lăsat să aştepte ore în şir fără nici o intervenţie. La fel, un pacient în comă diabetică. Chiar şi în timpul aşteptării în UPU se pot începe unele intervenţii terapeutice - o perfuzie intravenoasă, un antibiotic, etc. Exemple sunt multe. Revenind la cifre - sunt multi parametri care examinează activitatea eficientă a unei unităţi de urgenţe. Timpul de la intrare până la examinarea efectuată de medic. Timpul de la examinare pana la eliberare din UPU (pentru cei care nu necesita internare). Timpul de la examinare la internare. Numărul de pacienţi examinaţi de un medic. Toţi aceşti parametri ar trebui comparaţi cu cei din unităţi similare Est europene - cu buget similar, cu populaţie similară. Unităţile medicale ar trebui conduse de profesionişti cu pregătire în management medical.

Adevărul: În America există vreo îngrijorare privind copii în contextul pandemiei de Covid 19?

Medic Raluca Papadopol: Sigur. Copiii, din fericire, au un procent foarte redus de complicaţii. Pe de alta parte, pot transmite boala - iar cei foarte mici bineînţeles nu poarta masca. Toate studiile până acum ajung la concluzia ca totuşi cei mici nu sunt la fel de eficienti în transmiterea infectiei ca adulţii. Efortul de tuse la copil e mai slab. Au fost făcute studii pe tuberculoza şi înaintea pandemiei. Densitatea particulelor de fluid în jurul copiilor care tuşesc nu este tot atât de mare ca la adulţi. Principala îngrijorare însă este cea cu privire la şcoală şi izolarea socială. Rezultatele şcolare, şi în SUA, şi în România, sunt în cădere liberă. Depresia şi anxietatea la copii şi adolescenţi sunt în creştere exponenţială. În SUA, vizitele la camera de gardă pentru copii cu gânduri de sinucidere au luat amploare. Şi noi la cabinet avem din ce în ce mai multe cazuri de adolescenţi şi copii cu anxietate şi depresie. Psihiatrii sunt şi ei depăşiţi de numărul de cazuri aşa ca în ultimul timp a ajuns sarcina pediatrului să trateze cazurile necomplicate. Copiii se exprimă în multe feluri. Unii devin retraşi, unii agresivi, cei cu talente artistice se exprima mai uşor şi pot deveni chiar faimoşi! - exemplu, o familie din vecini cu trei fete extrem de talentate. Un videoclip făcut în familie, cu buget minim, care demonstrează perfect prin ce trec copiii. Au ajuns la Oprah, au făcut înconjurul ştirilor şi al Internetului. Sper sa funcţioneze linkul de mai jos.

Adevărul: Aţi avut cazuri de Covid la copii? Cum s-au manifestat, au fost şi cazuri mai complicate?

Medic Raluca Papadopol: Majoritatea, cazuri simple, manifestate ca o gripa. Din nou, pericolul nu e la copii. Părinţii şi bunicii însă… o altă problemă. Sunt bunici care au ajuns în spital pentru ca nu au stat departe de copii şi nepoţi.Sunt din ce în ce mai multe studii care arată că transmiterea la copii nu se produce la şcoală - în clasa - ci în familie, cu ocazia vizitelor, meselor în comun cu mulţi membri - sărbători, aniversari, etc. Din ce în ce mai mulţi medici (şi eu printre ei) insistă ca toţi copiii să se întoarcă la şcoală - în condiţiile în care adulţii înţeleg să respecte regulile de izolare ei înşişi. La ora actuală copiii plătesc pentru nesăbuinţa adulţilor.

Adevărul: Ca medic v-aţi confruntat cu un caz Covid mai deosebit ?

Medic Raluca Papadopol: Din fericire, nici un caz grav. Toate cazurile noastre au fost mai mult nişte gripe, am reuşit să izolăm familiile de la început, nu au intrat nici unul în cabinet (toate vizitele au fost telefonic sau prin telemedicină) iar testările au fost realizate în parcare.

Adevărul: Cum merge vaccinarea anti Covid în SUA?

Medic Raluca Papadopol: Bineînţeles, părerile sunt împărţite, ca în orice societate. Majoritatea cadrelor medicale este vaccinată deja. Faza a doua- vaccinarea persoanelor în vârsta şi a celor cu risc crescut de forme severe - a început. De asemenea, profesorii şi personalul de urgenţă -pompieri, poliţie etc. Nu am nici o iluzie cum că societatea americană ar fi ideală. Uitaţi-vă la ştiri. Aici există probleme grave sociale, rasism, dezbinare, supremaţie albă, discriminare. Dar, profesioniştii încearcă sa treacă peste toate acestea şi să rămână profesionişti (indiferent la ce nivel). Încercăm să convingem cat mai mulţi indivizi sa se vaccineze şi să respecte regulile. Vaccinarea unui segment larg de populaţie e singura soluţie pentru a ieşi din pandemie.

Adevărul: Ce ne recomandaţi să facem pentru a ne feri de virus ?

Medic Raluca Papadopol: Prima regulă e să ascultăm de specialişti şi nu de orice sfat de pe internet. Regulile se vor schimba pe parcurs. Deocamdată, masca e importantă, spălatul pe mâini, pastrarea distantei şi vaccinul. Carantina după un potenţial contact şi statul acasă în general. Cei care cred că regulile se aplică doar altora pot avea (şi au avut) surprize neplăcute.

Adevărul: Există vreo „reţetă minune” care ne poate ajuta să trecem mai uşor prin infecţia Covid-19?

Medic Raluca Papadopol: Dacă aş cunoaşte o reţetă minune nu aş mai da interviuri la Adevărul :) şi poate nici pediatrie nu aş mai practica în America. Aş fi probabil prin vreo insulă privată tropicală într-un hamac bucurându-mă de soare, linişte şi valuri. Nu există reţete minune. Exista ştiinţă, bun simt, şi un pic de şansă.

