Cum rămânem fără frână la maşină. Greşeala banală făcută de şoferi care încinge discurile de frână până la înroşire

Este esenţial ca sistemul de frânare de la orice maşină să funcţioneze impecabil, pentru că asta înseamnă că şoferul poate opri la timp maşina, dar, mai ales, că are control deplin asupra ei. Dacă acest lucru nu se întâmplă, totul ţine de hazard, pentru că distanţele de frânare se măresc foarte mult, iar conducătorii auto pot produce oricând accidente rutiere. Vă prezentăm mai jos câteva dintre probleme care pot apărea la sistemul de frânare al unui autovehicul şi cum le putem remedia fără mari dureri de cap.

Atenţie de unde cumpăraţi discurile de frână

Mulţi şoferi au avut experienţe extrem de neplăcute după ce au cumpărat plăcuţe de frână noi, pentru a constata la scurt timp că acestea s-au ovalizat. Explicaţia este, de fapt, foarte simplă.

”Discurile originale, de fabrică, ţin foarte mult. Problemele apar când trebuie să le înlocuim. Maşina începe să vibreze puternic la orice frânare, iar când verificăm discurile, constatăm că acestea sunt deja ovalizate. Acest lucru se întâmplă pentru că noile plăcuţe de frână sunt realizate din materiale mai proaste, care nu rezistă la temperaturi mai mari. Ovalizarea discurilor are loc, de regulă, când acestea sunt supuse la schimbări bruşte de temperatură. Dacă parcurgem un traseu, unde suntem nevoiţi să frânăm mai mult, iar discurile se încing şi apoi nimerim într-o baltă, care le răceşte pe loc, vom avea surpriza să constatăm că a fost suficient ca să se ovalizeze”, explică Florin Marin Bogdan, şef de lucrări la Facultatea de Inginerie din Galaţi.

Prin urmare, singura soluţie pentru a evita o astfel de situaţie este să cumpărăm discuri de frână originale, care sunt mult mai bune decât cele aftermarket.

Volanul maşinii tremură

Aşa cum aminteam anterior, unul dintre motivele pentru care volanul maşinii începe să tremure este ovalizarea discurilor de frână. Există şi cazuri în care unii şoferi au schimbat singuri plăcuţele de frână, uitând să strângă aşa cum trebuie suportul de etrier pe fuzetă, fapt care a determinat o vibraţie puternică a volanului la frânare, însă astfel de cazuri sunt destul de rare.

Un alt motiv pentru care volanul poate tremura este neechilibrarea roţilor sau echilibrarea greşită a acestora, de către o persoană care nu este de specialitate. De asemenea, volanul poate da vibraţii dacă o roată nu este strânsă bine în prezoane, dacă este mai dezumflată sau are o gâlmă în peretele lateral.

”Există şi cazuri în care pot apărea vibraţii de la un pivot sau un cap de bară foarte uzat, pentru că atunci când o maşină frânează, geometria roţilor se schimbă”, punctează Florin Marin Bogdan.

Frâna cedează

Puţini şoferi s-au trezit că nu mai au frână la maşină, iar situaţiile de acest gen nu s-au încheiat prea bine, de regulă fiind implicaţi în producerea unor accidente rutiere.

”Unul dintre motivele pentru care putem risca să rămânem fără frâne este când sistemul de frânare nu mai are presiune. Într-un astfel de caz, presiunea dispare din două motive: fie am rămas fără lichid de frână, fie lichidul a fiert. Pierderea lichidului de frânare apare atunci când avem o conductă ruginită de frână sau un furtun mâncat şi crăpat. La un moment dat, de la presiune, lichidul fisurează conducta sau furtunul şi lichidul se scurge. Şi cum tot sistemul este conectat sub aceeaşi presiune, dacă pocneşte o conductă de la o roată, toate cele patru roţi rămân fără presiune”, ne descrie Florin Marin Bogdan situaţia în care niciun conducător auto nu vrea să se găsească vreodată.

Ca să evităm un astfel de coşmar pe şosea, trebuie să verificăm constant, de regulă o dată pe săptămână, dacă nu avem multe deplasări, sau odată la trei zile, dacă mergem mult cu maşina, atât starea conductelor, cât şi pe cea a furtunelor de frână. Schimbările bruşte de temperature, dar şi sarea şi nisipul aruncate iarna pe carosabil duc în timp la timp la deteriorarea şi mâncarea cauciucului din care sunt realizate furtunele, iar conductele de frână încep să ruginească.

Pedala de frână moale

Există şi o altă situaţie în care este posibil să ne găsim la un moment dat în trafic. Când vrem să frânăm, constatăm că pedala de frână este moale. Maşina nu frânează deloc sau foarte puţin, ceea ce ne pune într-o situaţie extrem de periculoasă.

”Acest lucru se întâmplă, de regulă, în cazul şoferilor care abuzează de frână. Dacă se găsesc cu maşina pe un drum de munte, merg cu viteză şi frânează mult pe serpentine, iar asta face ca discurile de frână să se încingă foarte tare. Asta face ca şi etrierul să se încălzească foarte tare, producând fierberea lichidului de frână în prima parte a furtunelor de frână. Asta determină producerea unui fenomen deloc de dorit. Este vorba de apariţia unor bule de aer în sistemul de frânare, care fac ca lichidul de frână să nu se mai comprime, aşa cum ar trebui să se întâmple, ci se comprimă aerul format astfel. Aşa se face că atunci când apăsăm frâna, se comprimă doar aceste bule de aer, fără ca lichidul de frână să acţioneze asupra plăcuţelor de frână”, susţine Florin Marin Bogdan.

Pentru a evita o astfel de situaţie, este recomandat să folosim mai mult frâna de motor, în special pe drumurile de munte, astfel încât să evităm supraîncăzirea discurilor de frână.

