Cum ne programăm realizarea viselor pentru un întreg an folosind mici trucuri psihologice. Efectul neurolingvistic al dorinţelor scrise la timpul prezent

Majoritatea dintre noi se duce automat cu gândul la timp sau la bani când aude de programare. ”Există şi o programare psihologică, de care se ocupă programarea neurolingvistică. Asta înseamnă să îţi poţi controla şi tria gândurile negative şi să permiţi doar gândurilor pozitive să se manifeste”, explică psihologul Stelian Chivu.

De cele mai multe ori, programele negative sunt impregnate inconştient, majoritatea fiind legate de diverse frici pe care le avem din copilărie sau au fost preluate din societate sau de la şcoală. În schimb, programele pozitive ţin de dorinţe, de vise, de ceva ce persoana în cauză îşi doreşte.

”Dacă analizăm un vis sau o dorinţă şi vedem ce anume a dus la îndeplinirea lui, constatăm că cel în cauză şi-a canalizat atenţia, dar şi o mare cantitate de energie către acest scop. Energia de care vorbim este dată şi de minte, de disciplina gândurilor, dar şi de anumite elemente exterioare, cum ar fi susţinerea familiei sau repetarea dorinţei sau a visului pentru o perioadă mai lungă de timp sau de folosirea corectă a unei anumite conjucturi astronomice. Când Luna se apropie de Pământ, crează fluxul şi refluxul, aducând un plus de energie de tip feminin. Acelaşi lucru se întâmplă şi când Soarele este aproape de Pământ, acesta generând o energie masculină. Analizând cele două tipuri de energii din punct de vedere psihologic, energia masculină ajută la îndeplinirea dorinţelor, deoarece face ca individul să fie centrat, focusat pe ce îşi doreşte, iar materializările să fie uşoare şi rapide, de asemenea, să fie dinamic, să treacă de la o realizare la alta”, detaliază psihologul Stelian Chivu.

Realizarea dorinţelor stă în detalii

Programarea se poate face pe perioade scurte de timp, de regulă până când visul sau dorinţa s-a îndeplinit, dar aceasta se poatea realiza şi pentru un an. Extrem de important aici este gradul de conştienţă pe care fiecare dintre noi îl are. Dacă vom fi mereu prezenţi şi atenţi la ce se întâmplă în jurul nostru, vom evita influenţele mentale şi emoţionale negative.

Esenţial este să ştim în detaliu ce anume ne dorim să obţinem, astfel încât să putem direcţiona atenţie şi energie către aceste scopuri. Nu e suficient să vorbim de anumite dorinţe la general, la modul abstract, ci trebuie să fim cât se poate de specifici, evitând visele absurde, nerealizabile.

”Creierul este un biocomputer. Acesta se poate programa într-un mod asemănător unui calculator. Înainte de a face acest lucru, este recomandat să facem curăţenie. Aşa cum facem curăţenie în casă, ne spălăm şi ne schimbăm hainele, în aceeaşi manieră trebuie ne curăţăm gândurile şi emoţiile. Mai întâi, scriem pe o hârtie emoţiile de care dorim să scăpăm în noul an, cum ar fi, de pildă, timiditatea, furia, lăcomia sau invidia, fricile, angoasele şi relaţiile toxice. La nivel mental, este necesar să ne identificăm gândurile împrăştiate, programele mentale care se orientează către nereuşite şi frici, deoarece ele declanşează ulterior o stare negativă. Hârtia pe care am scris atât emoţiile, cât şi gândurile negative, o lăsăm 24 de ore, după care îi dăm foc. Psihologic, efectul este foarte puternic. Mintea va asocia arderea hârtiei cu dispariţia efectivă a acestor programe mentale, gânduri şi emoţii negative şi se va comporta ca atare”, punctează psihologul Stelian Chivu.

Trăim ca şi cum visele s-au îndeplinit deja

O atenţie deosebită trebuie acordată şi la scrierea listei cu programe pozitive pe care dorim să le implementăm. Astfel, dorinţa trebuie să fie scurtă, clară, fermă, realizabilă şi scrisă la timpul prezent. Prin urmare, nu vom scrie afirmaţii de genul ”vreau să fiu sănătos”, pentru că este o dorinţă ce ţine de viitor, ci ne referim doar la prezent: ”Sunt sănătos”.

Sunt metode de programare neurolingvistică, care ne influenţează la nivel profund, în primul rând neuronal, prin rescrierea programelor mentale după care am trăit până acum. Lista cu visele pe care ni le dorim îndeplinite o vom păstra pe toată perioada anului ce vine, urmând să bifăm orice dorinţă care se realizează. Acest lucru va avea un efect puternic asupra minţii şi emoţiilor noastre, certificând practic faptul că ne aflăm pe drumul cel bun şi trebuie să continuăm.

”Este important să trăim o stare de reuşită în ceea ce priveşte visele noastre, ca şi cum ele s-au realizat deja. Recomandat este ca măcar o dată pe lună să recitim lista cu dorinţele pe care ni le-am propus pentru următorul an pentru a ni le reaminti şi a le reîncărca astfel cu energie, astfel încât să ne putem concentra asupra lor. Nu este indicat să ne apucăm să modificăm dorinţele. Ne gândim bine de prima dată ce vrem să se realizeze în următorul an, iar odată ce am aşternut acele dorinţe pe hârtie, acelea rămân bătute în cuie”, concluzionează psihologul Stelian Chivu.