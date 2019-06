Cum se pregăteşte delicioasa sumă de legume suceveană. Mâncarea apetisantă care însoţeşte preparatul

Începem prin a spăla şi curăţa legumele, punându-le apoi la fiert, cu precizarea că le vom tăia în bucăţi potrivit de mari pentru a le folosi drept garnitură la felul al doilea de mâncare. Mazărea o putem substitui cu păstăi verzi, iar conopida poate fi înlocuită cu un cartof, dacă nu avem aceste legume la îndemână.

”La acest gen de supă, legumele, evident, stau la baza gustului. Se va face o fierbere extractivă, asta înseamnând că legumele se vor pune întâi în apă rece, astfel încât toate vitaminele din acestea să poată fi extrase în supă. Spre sfârşitul fierberii, vom tăia roşiile în patru bucăţi, le punem în recipentul unde fierbem celelalte legume şi le mai lăsăm la fiert pentru alte 10-15 minute pentru a crea o uşoară aciditate de la vitamina C pe care o conţine şi a da supei puţină culoare”, explică Nichi Mărăcine, maestru de artă culinară.

Ingrediente:

-Dovlecei-200 de grame;

-Păstârnac-o bucată (100 de grame);

-Ardei gras-o bucată;

-Mazăre-200 de grame;

-Conopidă-100 de grame;

-Morcov-100 de grame;

-Ţelină-100 de grame;

-Varză-100 de grame;

-Ceapă-150 de grame;

-Roşii-200 de grame;

-Smântână-150 de mililitri;

-Pătrunjel-o legătură;

-Sare şi piper, după gust;

-Ouă-două ouă.

După ce am închis focul, strecurăm supa, iar legumele, aşa cum aminteam anterior, le putem folosi ca garnitură pentru felul al doilea de mâncare sau, la fel de bine, putem face un piure de legume din acestea.

Vom pune smântâna în supă, iar apoi o dregem cu două ouă bătute. Punem sare şi piper după gust, dacă dorim şi puţin piper, iar supa noastră este gata. Vom servi supa de legume cu crutoane.

Şniţel de viţel ca la Beiuş

Supa de legume suceveană poate fi însoţită de un preparat ardelenesc de tradiţie, şniţel de viţel ca la Beiuş Începem prin a spăla şi curăţa carnea de viţel de pieliţă, după care aceasta se porţionează, se bate şi se sărează şi piperează. Vom lăsa carnea pentru 15-20 de minute pentru a prinde puţină aromă de la sarea şi piperul cu care am condimentat-o. Dăm apoi şniţelele prin făină şi le punem la prăjit.

Şniţel de viţel ca la Beiuş FOTO www.skytrip.ro

Ingrediente:

-Carne de viţel (antricot)-900 de grame;

-Făină-80 de grame;

-Zahăr-100 de grame;

-Ceapă-100 de grame;

-Ulei sau untură-100 de mililitri;

-Pastă de tomate-120 de grame;

-Rădăcină de ţelină-100 de grame;

-Sare-25 de grame.

”Carnea se prăjeşte în ulei sau untură, de preferat ar fi în untură. Prăjirea cărnii se va face în proporţie de 75-80%, pentru că va urma apoi şi un alt tratament termic, de coacere în cuptor”, detaliază maestrul Nichi Mărăcine.

După ce scoatem şniţelele din recipientul unde le-am pregătit termic, le vom pune pe şerveţele pentru a se absorbi uleiul sau într-o sită şi le vom lăsa pentru câteva minute să se tempereze. În acest timp, spălăm, curăţăm şi tăiem mărunt ceapa, iar ţelina o vom rade mărunt pe răzătoare.

Prăjim morcovul şi ceapa în uleiul sau untura unde am pregătit termic şniţelele, adăugăm zahărul şi făina, iar la nevoie şi puţin din supa pe care am pregătit-o, punem şi pasta de tomate, şi le lăsăm să se soteze sub un capac timp de 10-15 minute.

”Putem personaliza gustul preparatului, adăugând o foaie de dafin şi un căţel de usturoi. Şniţelele sunt gata, la fel şi sosul care şi-a extras aromele din legume şi condimente, punem sare şi piper, dacă mai este nevoie, şi trecem la ultima etapă a preparării”, ne dezvăluie un mic secret maestrul Nichi Mărăcine pentru a obţine o aromă apetisantă la preparatul nostru.

Strecurăm sosul peste carne şi introducem preparatul la cuptor pentru 15 minute, la o temperatură de 150-160 de grade. După ce îl scoatem de la cuptor, vom servi şniţelul şi sosul alături de un piure de legume, aşa cum aminteam anterior, însoţit de o salată de sezon.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: