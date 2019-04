Cum se manifestă cea mai ciudată fobie culinară: turofobia. „Bunica a zis că trebuie un preot, să scoată dracii mine!“

Dacă frica de păianjeni, de înălţimi sau de spaţii înguste se află în mod curent pe agenda psihologilor, în ceea ce priveşte turofobia numărul de persoane afectate nu este foarte mare, însă acest tip de fobie are aspecte foarte ciudate.

În primul rând, pare puţin absurd că subiecţii se tem cumplit de banala brânză. Unii sunt îngroziţii fie şi numai dacă o văd, alţii au reacţii de-a dreptul incontrolabile atunci când îi simt mirosul sau gustul, fie el doar asimilat unui alt produs, cum ar fi pufuleţii sau diversele tipuri de prăjituri.

După câte arată psihologii, oamenii afectaţi de această fobie (se estimează că ar fi câteva sute de mii la nivel planetar) nu au neapărat o „preferinţă” în ceea ceea ce priveşte brânza de care se tem. Au reacţii similare şi la cea de vacă, dar şi la cea de capră, specialităţile cu mucegai determină acelaşi răspuns ca banalul caş de la stână, iar cremele sofisticate pe bază de brânzeturi nu intră nici ele în graţiile celui afectat de turofobie.

Afecţiunea este destul de rară şi este atât de puţin studiată încât are spaţii alocate doar în literatura de specialitate, nereuşind să pătrundă (deocamdată) în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române şi nici măcar în varianta în româneşte a Wikipedia. Asta nu înseamnă însă că nu există şi că nu dă bătăi de cap medicilor şi pacienţilor.

Mihai este unul dintre puţinii români care suferă de aşa ceva. Are 27 de ani, este din Brăila şi, încă din copilărie, duce o luptă parcă fără sfârşit cu sine şi cu brânza. „Habar n-am cum a apărut chestia asta. Ştiu doar că pe la vreo 5 ani mi s-a făcut extrem de frică atunci când am simţit mirosul de brânză. Probabil că am făcut destul de urât, căci ai mei m-au dus la un medic psihiatru, bănuind că am vreo formă de autism. Nu am. Însă frica de brânză e acolo, o simt”, ne-a povestit Mihai.

„Diagnosticul de fobie l-am primit după mulţi ani, de-abia acum cinci ani de fapt. Ai mei au zis, când eram mic, că sunt alintat şi că am fumuri în cap. Bunica a plusat şi a spus că trebuie un preot, să scoată dracii mine!”, a mai povestit tânărul care duce, în rest, o viaţă cât se poate de normală, ca specialist în domeniul IT.

El mărturiseşte că atunci când simte mirosul de brânză îl apucă o panică inexplicabilă, o dorinţă de a fugi cât mai departe, care îl face să transpire, îi accelerează pulsul şi îi dă şi o senzaţie acută de vomă. De altfel, cam acestea sunt simptomele generale ale turofobiei, după cum spun psihologii.

În formele uşoare, turofobia are legătură doar cu anumite tipuri de brânză (mai ales cele cu un miros pronunţat sau cu mucegai) şi poate fi ameliorată considerabil prin terapie. În formele severe, însă, progesul este mai dificil, soluţia cea mai îndemână fiind aceea ca subiectul să se ferească de contactul cu brânzeturile.

