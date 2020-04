Cum arată prima grădiniţă cu salină din judeţul Galaţi. Va fi „testată” după reluarea cursurilor oprite de pandemie

La Târgu Bujor există, de câteva săptămâni, prima salină artificială amenajată într-o grădiniţă publică din judeţul Galaţi, totul ca urmare a unei investiţii de circa 8.000 de lei făcută de primăria oraşului. Deocamdată grădiniţa este închisă din cauza pandemiei, însă toată lumea speră că sala special amenajată îşi va dovedi utilitatea după reluarea anului şcolar.

Primarul Laurenţiu Gîdei spune că micro-salina de la grădiniţa „Floare de bujor” s-a făcut la iniţiativa unor părinţi şi că sunt speranţe întemeiate (susţinute de părerile medicilor) că astfel va creşte imunitatea copiilor şi nu se vor mai îmbolnăvi (mai ales în sezonul rece), deci nici nu vor mai lipsi de la cursuri.

„Părinţii s-au tot plâns că se îmbolnăvesc copiii unii de la alţii în sezonul rece. De aceea m-am gândit la o soluţie pentru a le creşte imunitatea. Pentru că grădiniţa avea o sală neutilizată, cu o investiţie minimă, am transformat-o într-o micro-salină. Am tapetat pereţii cu suporturi de lemn, am adus bulgări de sare de la Tg. Ocna şi am amenajat spaţiul astfel încât copiii să poată beneficia de o astfel de terapie”, a spus primarul.

După ce cursurile vor fi reluate, după un program pe care îl vor stabili educatoarele, cei 50 de micuţi de la „Floare de bujor” vor putea efectua activităţi în sala respectivă pentru a-şi întări organismul şi pentru a beneficia de efectele curative ale sării.

Cum amenajarea a costat cu totul doar 8.000 de lei, edilul din Tg. Bujor promite că va deschide astfel de micro-aline şi la grădiniţele din Umbrăreşti şi Moscu. Acesta a mai adăugat că de micro-salina din Tg. Bujor ar putea beneficia şi alţi elevi cu afecţiuni respiratorii, dacă vor fi solicitări în acest sens, dar şi persoanele adulte.

„Am identificat şi acolo câte o sală liberă, unde vom putea aduce bulgări de sare. Mă gândesc că, în cele două localităţi, în zilele de sâmbătă şi duminică, să poată veni şi adulţii să joace şah sau table şi să beneficieze de cure de sare. La Tg. Bujor nu există această posibilitate, pentru că spaţiul este prea strâmt, dar în cele două grădiniţe de la Umbrăreşti şi Moscu se poate”, a declarat Laurenţiu Gîdei.

Medicii sunt de părere că astfel de amenajări sunt benefice pentru sănătatea copiilor, fără nicio îndoială. „Este o idee foarte bună. Dacă este folosită corespunzător are proprietăţi benefice asupra aparatului respirator, ajută la creşterea imunităţii şi, astfel, duce, în cazul copiilor, la rărirea perioadelor în care se manifestă infecţiile respiratorii. Este recomandat copiilor să facă aerosoli, fie că este vorba despre cure în salină sau cure la mare”, a explicat medicul gălăţean Valentin Boldea.